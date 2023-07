Una ex estrella de la NBA recibió una demanda de parte de un hombre que lo acusó de abuso sexual: los detalles del caso

Dwight Howard fue acusado de abuso sexual (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

El ex campeón de la NBA Dwight Howard fue acusado de agredir sexualmente a un hombre llamado Stephen Harper, cuando éste presentó una demanda a la que tuvo acceso el portal Radio Online. Además de los escritos, en el informe también aparecieron capturas de chats de Instagram que mantuvieron ambos protagonistas.

Según detalló el medio de Estados Unidos, Harper y Howard se pusieron en contacto en mayo del 2021 cuando el pívot, elegido en el primer puesto del Draft 2004 por el Orlando Magic, y que también jugó en Houston Rockets, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, comenzó a mandarse mensajes privados por las redes sociales.

“Desde mayo de 2021 hasta julio de 2021, el Sr. Harper y Howard continuaron intercambiando mensajes de texto, varios de los cuales incluían contenido sexual explícito, como fotografías y videos”, detallaba la demanda a la que tuvo acceso el portal.

“¿Te gustan las cosas extrañas?”, le preguntaba Harper en una de las conversaciones que publicó Radio Online, mientras que Howard le contestaba: “Sí, me gustan las cosas raras. Ahora quiero que sepas que no soy gay ni nada por el estilo. A veces soy muy desagradable. Quiero ofenderte”. “Sí y lo entiendo sexy. No estoy ofendido en absoluto”, le respondió Harper.

Fue el 19 de julio cuando la presunta víctima acudió a la casa del deportista y, cuando estaba en camino, recibió un nuevo mensaje en el que Howard le preguntaba si quería tener un trío con un “amigo” o una “chica”, a lo que Harper respondió que no estaba interesado.

Los chats que publicó el sitio Radio Oline

Una vez dentro de la vivienda fueron a la habitación y “se besaron consensualmente”, aclaró el informe. Sin embargo, unos minutos después Harper vio que el basquetbolista agarró su celular y comenzó a enviar un mensaje de texto. Al rato llegó un hombre vestido con ropa de mujer que se hizo llamar Kitty.

Pese a que desde un primer momento Harper se había negado a protagonizar un trío, el campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers en 2020 y que en la actualidad milita en la liga de básquet de China, lo habría convencido para quedarse, aunque cuando el nuevo integrante comenzó a practicarle sexo oral a Howard comenzó a sentirse incómodo.

Pese a ello, según la demanda, el atleta comenzó a acariciar a Harper mientras él le decía que se detuviera. Howard continuó y la presunta víctima terminó cediendo por temor a las represalias que podrían tomar contra él si se resistía a las insinuaciones sexuales.

“El acusado se puso de pie (elevándose sobre el Sr. Harper), agarró al Sr. Harper por los muslos, le quitó a la fuerza la ropa interior del Sr. Harper, lo sujetó y le practicó sexo oral no consensuado al Sr. Harper”, indicó el reporte que se difundió y añadió: “El señor Harper temía un daño corporal inminente cuando lo sujetaron y lo obligaron a permanecer en el lugar mientras el acusado continuaba agrediéndolo sexualmente”.

Finalmente, Harper aseguró haberse sentido “extremadamente violado y humillado y que estaba en completo shock”. Una vez acabado el acto sexual, se vistió rápidamente y pidió un Uber para abandonar el lugar, pero fue en ese momento cuando Howard le dijo que Kitty lo iba a llevar a su casa.

“La demanda acusó a Howard de asalto, agresión, imposición intencional de angustia emocional y encarcelamiento falso”, sentenció Radio Online, quien intentó comunicarse con el entorno del ex NBA pero no tuvo ninguna respuesta.

Dwight Howard en medio de los festejos del título de los Lakers en 2020 (Kim Klement-USA TODAY Sports)

