8 frases de Demichelis tras el empate de River: por qué rotó luego de perder con Talleres, el controvertido posteo de Borja y qué le dijo a Colidio

Martín Demichelis disfrutó del empate sobre la hora ante Rosario Central (Crédito: Foto Baires)

Luego del agónico empate ante Rosario Central, Martín Demichelis habló sobre la reacción de River Plate en el Gigante de Arroyito y comentó algunos momentos puntuales dentro del campo, como el abrazo que se dio con Elías Gómez, el polémico posteo en redes sociales de Miguel Borja en la previa, la rotación masiva tras la eliminación de Copa Argentina ante Talleres y la llegada como refuerzo de Facundo Colidio.

En cuanto al juego, el técnico realzó el trabajo de sus dirigidos en el complemento para llegar a la agónica igualdad de Pablo Solari: “Hicimos un gran segundo tiempo. A mi manera de entender el fútbol creo que fuimos mejor que Central. Nos hicieron un gol de un lateral rápido y la jugada del tercer gol pasó entre varias piernas. Pero supimos creer e insistir hasta el final y el empate fue merecido”.

Acerca del ingreso en la defensa de Elías Gómez luego de una semana complicada desde lo emocional por la muerte de su madre y hermana en un accidente automovilístico, Demichelis elogió el carácter y la entereza del lateral para asumir el compromiso en Rosario. “Hay que tener más que personalidad para ponerse a jugar con todo lo que vivió en la semana. Para mí estaba claro que le iba a dar la chance, dependía pura y exclusivamente de él si estaba preparado o no. Demostró lo que todos conocemos porque sabemos que es un profesional con todas las letras, un chico muy humilde y sencillo con gran personalidad. No es fácil salir a jugar con todas esas emociones con algo tan trágico vivido. Lo vuelvo a felicitar como lo hice delante de todo el grupo. A su familia, a su mujer, que tanto lo ayudó en estos días y que lo va a tener que seguir ayudando. Yo viví algo similar y sé lo que está viviendo Elías. Me llena de orgullo su voluntad de jugar”, ratificó el DT en conferencia de prensa.

Por otro lado, acerca de la publicación del colombiano Borja en sus redes sociales minutos antes del partido ante Central por no ser titular, Micho fue tajante: “Ustedes bien saben que no tengo redes sociales. Tengo un equipo que trabaja muy bien en cada área para que los jugadores se sientan bien a la hora de ponerse a jugar. Me llegó la información post partido. Hay cosas estratégicas, tácticas, físicas y tantas cosas más que van del lado de las emociones que nosotros debemos hablar y corregir puertas adentro. Me tocará sentarme a hablar con Miguel y no hay que dramatizar. Eso es minoritario y se corrige muy fácil”.

La polémica publicación de Miguel Borja

En cuanto a la llegada de Colidio para sumar en el ataque de cara a los compromisos importantes que se le vienen a River, Demichelis afirmó que el ex delantero de Tigre deberá ganarse su lugar. “Viene a competir. Se lo dije cuando le di la bienvenida. Le agradecí que nos haya elegido como institución para dar un salto y un crecimiento en su carrera. El grupo es amplio y muy competitivo y se va a tener que ganar un lugar, después veremos dónde creemos que puede aportar su mejor potencial”, agregó.

Otras frases de Demichelis:

- La defensa: “A (Robert) Rojas y (Marcelo) Herrera los vi bien, ya venían teniendo minutos. En líneas generales se hicieron buenos partidos por los jugadores que tenían nuestros rivales (Talleres y Rosario Central)”.

- Rotación masiva: “No es fácil, si no roto y aprovecho ciertos partidos para ver a otros jugadores cuando los necesite van a estar incluso peor que cuando juegan en esa rotación masiva. No tengo dudas que los jugadores que no son habitualmente titulares si alcanzan el ritmo de cinco partidos seguidos llegan al nivel de los titulares, porque son jugadores de River y por algo están en el plantel”.

- Refuerzos: “El mercado de pases está abierto así que veremos. Si se puede incorporar hasta la finalización de la ventana, mejor, pero no quiero adelantarme”.

- Lo que se le viene a River: “Era una incógnita saber cómo iban a responder los nuestros porque no juegan muchas veces juntos y ese ritmo futbolístico que solamente te lo dan los partidos. Ahora hay que preparar el clásico con Racing, porque hay que ganarlo y en un día peculiar para nosotros porque vamos a recibir las medallas y la copa, la cual queremos levantar ante nuestro maravilloso estadio que seguramente estará colmado. Después pensaremos en el Inter por la Copa”.

River empató 3-3 ante Rosario Central gracias a un gol de Pablo Solari (Crédito: Foto Baires)

