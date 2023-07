¿Eligió a Racing antes que a Boca?: el video de Roger Martínez en medio de los rumores por su posible vuelta al fútbol argentino

El gesto de Roger Martínez mientras define su futuro

El futuro de Roger Martínez es incierto. El delantero colombiano es pretendido por Boca Juniors y Racing, pero todavía aguarda propuestas del fútbol del exterior, en países con una economía más fuerte que la Argentina. Con 29 años, el atacante no tuvo un buen desempeño en América de México y su partida entusiasmó a los xeneizes y académicos.

En cada mercado de pases se ha especulando con un posible regreso del cafetero al torneo doméstico. No es la primera vez que Boca haya intentado seducir al goleador, dado que el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme ha realizado varios llamados para conocer sus condiciones. Sin embargo, en Racing se ilusionan con repatriarlo, dado que el propio presidente de la Academia viajó a México para realizarle una oferta superadora a la que había recibido hasta el momento.

En este contexto, el propio protagonista tuvo un gesto llamativo cuando se entrenaba de forma individual. Es que Roger Martínez se dejó ver con la camiseta albiceleste y los hinchas se ilusionaron con concretar el arribo de su primer refuerzo para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores. De todos modos, lo único que podría dañar su llegada a Avellaneda es una oferta del Viejo Continente, en donde solo estuvo durante seis meses cuando jugó para el Villarreal de España.

El ex América de México también tiene ofertas de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y Brasil; pero según sus allegados él tiene el deseo de jugar la competición continental más codiciada de América, por lo cual estaría dispuesto a reducir sus pretensiones económicas. “Va a depender de él si quiere o no venir, pero nosotros tenemos la intención de que venga a Racing”, había dicho Víctor Blanco en una entrevista radial, en la que aclaró: “Seguramente vamos a buscar refuerzos en Argentina. Tiene que terminar el campeonato para poder hablar de refuerzos. No nos suma hablar de eso ahora, ni negociar un jugador en estos momentos”. Y parece que Roger ya eligió.

La preocupación por Avellaneda radica en la ausencia de incorporaciones. “Es mentira que si no traen los refuerzos, me voy. Tengo contrato hasta diciembre y voy a seguir trabajando”, aclaró Fernando Gago antes de partir hacia Córdoba para afrontar el duelo contra San Martín de Tucumán por la Copa Argentina. El entrenador reconoció haber visto a “doscientos jugadores para este mercado de pases”, pero aclaró que “hay un proceso” en el que están “formando jóvenes”. “También buscamos opciones en los chicos, es difícil seducir a jugadores importantes por la situación económica”, remarcó.

En esa línea, Pintita manifestó que en Europa “el mercado de pases cierra el 31 de agosto y muchos jugadores se toman su tiempo para definir”. “Yo mismo, que jugué en Europa, cerré dos operaciones mías el mismo 31 de agosto”, recordó el ex volante del Real Madrid. Mas allá de la postura del estratega en las gradas del Cilindro reina la impaciencia, porque saben que para dar el golpe en la Copa Libertadores hay que jerarquizar el plantel.

