La furia de Gabriel Heinze tras un nuevo gol anulado a Newell’s y la frase llena de suspicacias que dejó

En la última jornada de la fecha 25 del torneo de la Liga Profesional, Newell’s y Atlético Tucumán igualaron sin goles en Rosario. Más allá del empate final, el VAR volvió a ser protagonista de la noche en el Coloso Marcelo Bielsa cuando le anuló un tanto al equipo local en el segundo tiempo, lo que generó una nueva reacción de Gabriel Heinze cuando tuvo contacto con los medios.

Corría el minuto 14 del segundo tiempo cuando, tras un centro de Jeremías Pérez Tica, Jorge Recalde le ganó a su marcador y, de cabeza, puso en ventaja a la Lepra. Tras los festejos, y cuando el Decano se disponía a realizar el saque desde la mitad de la cancha, Leandro Rey Hilfer recibió un llamado desde el VAR y detuvo el reinicio del juego.

Tras varios minutos de análisis, la tecnología a cargo de Mauro Vigliano determinó que, en el inicio de la acción de ataque de Newell’s, Pérez Tica estaba en posición adelantada. La decisión generó polémica en todo el estadio y el propio Heinze no pudo creer la determinación de anular el tanto de su conjunto. Más allá de un intento de reclamo, fue separado por uno de sus ayudantes.

Una vez que terminó el encuentro, el entrenador del equipo rosarino habló en conferencia de prensa y volvió a mostrar todo su enojo, tal cual lo había hecho la semana pasada tras lo que sucedió en el partido ante Independiente en el Libertadores de América cuando el VAR también le anuló el tanto que ponía el 2-0 a su favor ante el Rojo.

“Esto es un espectáculo. Por un error, por cosas que pasan... Yo sí puedo llegar a entender, pero la gente tiene que venir a un espectáculo, nada más”, dijo el Gringo. Y luego, volvió a dejar en claro que, cada vez que sienta que Newell’s es perjudicado, no se callará y hablará sobre lo sucedido en el campo de juego. “Si esto vuelve a pasar, seguiremos de la misma manera, luchando contra las injusticias, que es hermoso, y contra gente que se llama o se dice que tiene poder. A mí me encanta. Me gusta la batalla”.

Acto seguido, Heinze reflexionó sobre su forma de defender al club de sus amores y dejó una frase que abrió una interrogante sobre su futuro. “Lo único que me queda es dar los nombres de los que yo pienso que perjudican. Posiblemente le estaré haciendo daño a esta institución. Lo voy a averiguar. Si yo creo que le hago daño a la institución, daré un paso al costado y me voy como llegué”, expresó el DT ante los medios en la sala de prensa.

Hay que recordar que tras la victoria en Avellaneda, Heize explotó contra la determinación y fue expulsado por el árbitro Ariel Penel. “Solamente puedo decir que estoy bien expulsado porque me fui de la línea a otro lado, pero no le he faltado el respeto. Creo que el que me expulsa es el juez de línea, que no sé cómo escucha todo lo que yo estaba diciendo porque estaba del otro lado. Por mi fuerza de la protesta, a veces ante las injusticias no hay que hacer lo que hice yo, pero como vienen tanto... Ahora en frío la puedo contar bien, tranquilo. Fueron tantas... Pero estoy bien expulsado”, dijo el entrenador de la Lepra.

“Hacemos goles y hasta nos anulan goles. Este fue un gol que no debería ser anulado. Eso hay que decirlo, eso lo tienen que decir. Más ustedes, que somos de Rosario. Nosotros peleamos contra toda esta gente y en voz alta. Yo siempre lo dije”, arremetió.

