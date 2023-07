Ramón Díaz asumió en Vasco Da Gama y busca quedarse con un futbolista que quiere River Plate: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

El entrenador argentino dio una conferencia de prensa en la que puntualizó la posible llegada de un refuerzo que también busca River

Ramón Díaz comenzó un nuevo desafío en tierras brasileñas, donde dirigirá al Vasco Da Gama. El riojano, que viene de dirigir con éxito al Al-Hilal de Arabia Saudita, fue presentado en el club de Rio de Janeiro y se refirió, entre otros temas, a la plantilla con la que afrontará el Brasileirao con la misión de sacar al equipo de la zona de descenso.

Al Pelado le consultaron sobre los refuerzos que podrían llegar al Vasco y uno de los nombres que develó el entrenador argentino e ídolo de River Plate es justamente uno de los jugadores que pretende sumar Martín Demichelis al campeón de la Liga Profesional. “Son nombres que se van a tirar en estos momentos porque faltan diez días para que se cierre el mercado de pases. No son fáciles las contrataciones, pero estamos haciendo el esfuerzo con algunos jugadores que quieren venir y otros por ahí que tenemos que negociar. Estamos hablando con mucha gente”, anticipó Ramón.

Luego, el DT de 63 años expresó que Manuel Lanzini es uno de los apuntados para reforzar a su nuevo equipo: “Me gustaría, ¿cómo que no? Es un jugador importante, lo conozco hace mucho tiempo y está jugando en Europa... Hay algunas negociaciones que no son fáciles, pero están trabajando muy duro”. Cabe recordar que el Vasco ya se había mostrado interesado por el enganche del West Ham en otros mercados.

A Ramón también le preguntaron sobre la situación actual de Luca Orellano, el extremo derecho que le interesa a Jorge Almirón y por el que Boca Juniors está negociando. Si bien el técnico no puntualizó en el caso particular del ex jugador de Vélez, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, dio a entender que será evaluado, ya que quiere tener un equipo rápido que presione en toda la cancha. La velocidad es una de las características del atacante de 23 años.

“Estoy muy feliz de estar acá. Siempre quise venir a Brasil, a este fútbol porque es competitivo y donde la competencia siempre es muy alta. Es lo que a mí me gusta. Agradecerle al club por permitirme venir. Tenemos que estar todos juntos para poder salir de esta situación: dirigentes, hinchas, jugadores y entrenador. Hay que pensar en grande, no solamente en el presente, sino en el futuro. Hay jugadores jóvenes y otros de experiencia y necesitamos mucho trabajo y dedicación. Tenemos tiempo para que el equipo conozca la idea que tenemos. Vamos a competir duramente y por eso estamos acá”, fue su discurso de bienvenida en conferencia de prensa.

Al cabo de 15 fechas, Vasco Da Gama está penúltimo en el campeonato brasileño (descienden cuatro equipos) con un registro de 2 victorias, 3 empates y 9 derrotas. El conjunto carioca se reforzó además con el chileno Gary Medel, quien también fue presentado este lunes, y apuesta a reforzar su plantel para escapar de la zona roja.

