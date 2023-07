El sentido mensaje para Elías Gómez, el futuro de Enzo Pérez y su elogio a otros entrenadores: la palabra de Demichelis tras el título

River Plate se consagró campeón de la Liga Profesional de Fútbol dos fechas antes luego de la victoria por 3-1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Monumental. Martín Demichelis arrancó de la mejor manera posible la era después de Marcelo Gallardo y hasta se emocionó hasta las lágrimas en el campo de juego al ver el marco del público que dijo presente desde las tribunas. Más tranquilo y habiendo digerido las emociones, Micho realizó una conferencia de prensa junto a su equipo de trabajo en Ezeiza.

El entrenador se ubicó en el centro y a sus costados se ubicaron Javier Pinola, Germán Lux, Alejandro Saccone y Flavio Pérez. Antes de recibir la primer pregunta, Martín se refirió a la noticia que golpeó el mundo River por la mañana. “Queremos arrancar obviamente para enviar el mensaje por la tristísima noticia y enviamos el más sentido pésame a la familia de Elías Gómez por su mamá Zunilda y su hermana Melani. De más está decir que tiene todo nuestro queridísimo apoyo de parte del cuerpo técnico, de sus compañeros, de todos los empleados y de todo el hincha de River. A la distancia enormes abrazos para Elías y a toda su familia”, declaró el técnico.

Una de las consultas que recibió Demichelis y que es la preocupación del hincha del Millonario es la continuidad de Enzo Pérez en el club: “Se lo dije el primer día a los jugadores: ‘no me asusta el DNI’. Un jugador puede tener una mejor prestación a edades avanzadas que cuando se comienza en esta profesión. También se lo dije a Enzo que él se ganó merecidamente el cuándo dejar la institución. No lo va a decidir el club, ni el hincha, ni el cuerpo técnico. Lo va a decidir él. Lo veo contento entrenando y no tengo la respuesta que buscás. Depende pura y exclusivamente de él”.

Cerca del final de la conferencia, Micho dio un panorama del mercado de pases de River. “El primer gran refuerzo que tenemos es David Martínez que volvió a los entrenamientos luego de una larga lesión. Jugó 60 minutos en Reserva y es un gran refuerzo para nosotros. El siguiente es Bruno Zuculini que también está muy cerca. Lo de Ramiro Funes Mori es real pero queda en la institución cuándo se arregla, no depende de mí”, concluyó.

OTRAS 14 FRASES DE LA CONFERENCIA DE PRENSA CONJUNTA

• De la alegría de salir campeón a la tristeza por la noticia de Elías: “Está claro que son sensaciones muy encontradas, a las 48 horas encontrarte con semejante noticia que sin duda la vida de cualquier persona está por encima de un resultado futbolístico. Somos familia, Elías es parte. Lo que se vivió en el campo fue el reflejo de lo que somos: el fervor, la sonrisa de los jugadores, de tantísima gente que trabaja detrás. Esa comunicación energética que se vivió con el hincha, con el cual estamos más que agradecido por la escenografía que dieron en el partido. Es inolvidable, estamos muy felices por haber coronado a lo River nuestro primer gran objetivo. Como bien dijiste, esto sigue. La historia de este club demanda volver a empezar y a pensar en el jueves”.

• La transición de Pinola de jugador a cuerpo técnico: “Cuando hablábamos con Martín, yo lo notaba mi convencido en lo que quería. Cuando uno nota que la otra persona tiene ese convencimiento y esas ganar, no hay mucho más para decir. Obviamente nuestro deber era acompañarlo, ayudarlo, ir comentándole un poquito como era el grupo, qué calidad humana se iba a encontrar. Nada más, no hay mucho para debatir en ese sentido ni hacerlo dudar. Si uno está convencido tiene que ir hasta el final. Si tratamos de decirle que iba a tener una gran base, un gran grupo humano que le iba a ayudar muchísimo en el día a día, con el que se podía hablar libremente y que en sacrificio, esfuerzo, compromiso iba a estar 100% metido en eso. Hoy estamos festejando un logro gracias a todos los que formaron parte de esto, a los que en el día a día venían y se esforzaban entrenando”.

• Lux y el compartir experiencias con Demichelis: “Le agradezco a Martín por confiar en mí. Vivimos en la pensión juntos con muchas historias tanto buenas como malas. Si bien Martín ha tenido otras ofertas, que les diga él, yo le decía: ‘Martín no es, es River Martín’. Por suerte me escuchó. Aunque la palabra final es la de él, creo que es una familia que se conoce hace años”.

• El agradecimiento a Bayern Múnich: “Tuve la fortuna de poner todo en práctica en una enorme institución como al Bayern Múnich al cual quiero agradecer especialmente por haberme permitido volver cuando todavía tenía contrato laboral sin poner un pero y entendieron la situación. Esas experiencias empíricas como jugador y los años post carrera profesional, me hicieron sentir seguro de todo lo que podíamos poner en práctica para elegir una metodología”.

• Saccone sobre el momento más flojo de Armani en el arco de River: “Desde el día uno me simplificó las cosas, era complicado entrenar a un campeón del mundo. Pero sus ganas de ser, de seguir creciendo, hacen que el día a día sean muy simples. Tuvimos días de charlas, algunos momentos no tan gratos. Pero en el análisis general habían sido errores puntuales producto del juego. No tuvimos más que apoyar todo lo que sabemos que él puede dar. Al final nos brindó la seguridad que nos tiene acostumbrado”.

• El futuro de Nicolás De La Cruz: “Está citado hoy a entrenar y tengo entendido que va a venir Nico. Significa que puedo planear con él para el partido del jueves. Después la vida cambia día a día. Hoy vendrá al entrenamiento y veré si está para ser titular el jueves”.

• ¿El equipo campeón es el mejor del fútbol argentino?: “Como vivimos en un país donde somos opinólogos del fútbol y está bien porque es parte de nuestra pasión. El debate queda abierto si el campeón es siempre el mejor o no. El que saca más puntos que los demás, termina siendo el mejor. Creo que marcamos el ritmo del torneo desde la octava fecha en Junín. Lo hicimos con supremacía, restan dos fechas. No es algo casual. A mí me gustaron mucho las formas y creo que somos justos merecedores. No hablo de otra hinchada y el fanático de River está feliz. Salvo el partido con Arsenal, la idea era que el hincha se fue contento. Sólo se premia al campeón y desde el respeto quiero mandar un abrazo a los entrenadores que invertimos muchísimo tiempo y que la familia no para de sufrir. Cabe destacar lo que hizo Gandolfi en Talleres, lo de Insúa con un equipo durísimo en San Lorenzo, Kudelka en Lanús. Todos invertimos tiempo en esta posición y hay que destacar el trabajo de todos los entrenadores”.

• Pinola sobre el rendimiento de González Pirez: “Con respecto a Leandro, siempre sufrimos en carne propia, jugamos juntos. Todo este mérito es de él, se lo ganó solo. El mayor de los respetos tanto para él como sus colegas de puesto porque defendemos de una manera específica y el que se encuentre cómodo más rápido, iba a tener una ventaja. Lamentablemente juegan cuatro defensores, tres defensores y hay que elegir. Lo ha hecho muy bien. Cuando hubo que ajustarle un poquito, se le acomodó y también es parte de la competencia interna que hay en este plantel. En sí me saco el sombrero ante todos porque lo han hecho bárbaro y nos enorgullece que se hayan identificado con esa forma”.

• La posibilidad de jugar la Supercopa frente a Boca en los próximos meses: “No armo yo el calendario, se viene un semestre bastante ocupado por las fechas. Va a depender de la gente organizadora para jugar ese partido”.

• ‘Que de la mano de Demichelis, todos la vuelta vamos a dar’: “No cambiaba si cantaban o no por mí. Yo tengo la felicidad de ser entrenador de River y nos tratan de gran manera con cualquiera se crucen. Ya la foto es una demostración de cariño, encima el cantar fue algo inolvidable”.

• El nivel del fútbol argentino: “Cada partido es difícil. El futbolista argentino tiene una agresividad difícil de encontrar en otras partes del mundo. Esa necesidad de tener que ganar porque acá no se acepta perder, se equipara muchísimo. Uno no puede jugar como uno planifica por estas razones”.

Demichelis, Pinola, Lux, Pérez y Saccone fueron alternando las respuestas (Foto: River Plate)

• Pinola sobre el papel de Fontana: “Agustín es uno de los más agradecidos por haber podido compartir este tiempo con nosotros, el haber podido entrenar con sus compañeros. Venía de un momento difícil y el estar junto a ellos le hizo muy bien. Bruno con su energía positiva, Tomi Lecanda, Elías López. No nos queremos olvidar de ninguno. Ellos siempre estuvieron presentes, estuvieron apoyando como uno más. Hoy están celebrando y festejando algo que se merecen”.

• ¿Rota el equipo contra Talleres?: “Primero vamos a ver cómo se presentan después del día libre o los festejos. Si va a haber cambios no es algo que te puedo responder. El miércoles haremos el análisis. Siempre hay posibilidades de crecer en este deporte. Hay cosas que se hacen bien y mal. Me hubiese gustado terminar el torneo con la valla menos vencida, pero eso es para San Lorenzo que defienden muy pero muy bien”.

• El punto de inflexión del torneo: “Creo que hubo un cambio post derrota con Arsenal y teníamos encima el partido con Lanús que hizo un gran arranque de visitante. Ahí había que ganar sí o sí y estuvimos más compactos. Quedó demostrado en el partido. No nos pudo vulnerar Lanús a pesar de esa jugada que se analizó mediante VAR. Ahí priorizamos el estar bien juntitos con un 4-4-2. El partido de la Copa Argentina con Racing de Córdoba entramos en un estado de confianza para comenzar a ser lo terminamos siendo”.

