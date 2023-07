Las 10 grandes promesas de River Plate que tiene en la mira Martín Demichelis para potenciar el equipo tras coronarse en la Liga Profesional

Martín Demichelis sigue de cerca a varios juveniles de River Plate

La “máquina” que creó Martín Demichelis logró su primer título en su primer semestre al frente del equipo. River Plate fue el claro vencedor de la Liga Profesional, levantando el trofeo con algunas fechas de antelación.

Aunque ahora todos los cañones apuntarán a la Copa Libertadores (también buscarán ser protagonistas en la Copa de la Liga y la Copa Argentina), este importante logro le podría permitir al director técnico dar un nuevo paso hacia adelante en su proyecto integral.

Pese a que está feliz por la gran cantidad de variantes con las que cuenta para armar el equipo, según pudo averiguar este sitio, en la cabeza de Micho rondaría la idea de llevar adelante algo similar a lo que vivió en Europa, donde el plantel profesional se conformaba por los titulares, un grupo de suplentes y el resto son jugadores surgidos de la cantera. Por eso no sería descabellado que en el corto plazo se vaya reduciendo el número de deportistas para darles lugar a los más jóvenes.

El técnico suele observar permanentemente a los juveniles de la Reserva y mantiene un diálogo fluido con Marcelo Escudero. Lo mismo sucede con Edgardo Sbrissa, el encargado de manejar el selectivo de Cuarta, Quinta y Sexta División. Incluso en una de sus primeras conferencias de prensa también reconoció cuál era su recomendación para los prospectos del club: el ex Manchester City, Málaga y Bayern Munich les aconsejó ir al odontólogo para solucionar posibles problemas bucodentales (pueden derivar en lesiones musculares) y al nutricionista (la alimentación es un punto muy importante para el DT).

Ante este escenario, te contamos quiénes son algunas de las principales joyas de la cantera millonaria. Algunas ya se ganaron un lugar en el primer equipo y lograron debutar en la máxima categoría, mientras que otros se destacan en la Reserva o las selecciones juveniles de Argentina.

Claudio Echeverri:

Diablito Echeverri, uno de los predilectos de Martín Demichelis (gettyimages)

El nombre más conocido dentro de esta lista es el del Diablito, quien ya es una fija dentro del plantel profesional y es seguido de cerca por los principales equipos de Europa.

Desde hace varios años que Claudio Echeverri suena con fuerza en el Mundo River luego de cada jornada de las Divisiones Inferiores. Nació el 2 de enero de 2006 (17 años) en Resistencia, Chaco. El joven, cuya posición natural es la de enganche, aunque puede desempeñarse unos metros más arriba, es una de las principales joyas del Millonario y la esperanza de la Sub 17 de Diego Placente de cara al Mundial.

Su ascenso dentro del club de Núñez fue meteórico pese a que las competencias juveniles en el país estuvieron un tiempo prolongado detenidas producto de la pandemia del coronavirus. Con solo 16 años debutó de manera oficial con la Reserva en octubre del 2022 (marcó un tanto en la victoria contra Patronato en el River Camp) y en la temporada siguiente se convirtió en una pieza habitual para Marcelo Escudero.

Al ver que varios equipos importantes de Europa tenían en la mira al chaqueño, el 2 de diciembre de ese año (justamente en el día de su natalicio) la dirigencia de River Plate decidió blindarlo al firmarle un contrato como futbolista profesional hasta el 31 de diciembre de 2025 con una cláusula de salida de 25 millones de euros (ahora buscan que ascienda a 50).

Su estreno oficial fue el 22 de junio en la victoria ante Instituto por 3 a 1 (luego sumó minutos en el triunfo contra Colón). Producto de su desparpajo a la hora de jugar, sumado a su visión de juego y talento, también generó interés en Lionel Scaloni, quien no dudó en llamar al Diablito para que se sumara durante algunos minutos a una práctica junto al flamante plantel campeón del mundo.

Llegó a Núñez en 2017 proveniente de Deportivo Luján, y en menos de un semestre se convirtió en viral por sus goles a los equipos más poderosos de Europa durante un torneo disputado en Italia.

Franco Alfonso:

Franco Alfonso, uno de los que llamó la atención de Demichelis en la pretemprada (gettyimages)

El extremo o volante ofensivo fue el primer juvenil en debutar de la mano de Martín Demichelis tras deslumbrar con su velocidad y gambeta en la pretemporada realizada por los Estados Unidos.

Aunque irrumpió como una carta interesante para romper esquemas defensivos, con el correr del semestre perdió algo de terreno. Con 21 años lleva disputados siete juegos en lo que va del año (cinco en la Liga Profesional, uno por el Trofeo de Campeones y uno por Copa Argentina).

El joven oriundo de Morón, que empezó su vínculo con la pelota a los cuatro años en el club El Porvenir de Castelar, llegó al Millonario a los 15 años, luego de pasar dos temporadas en las Inferiores de Vélez. “El día que quedé en River fue un día muy feliz para mi familia en general porque somos todos hinchas. River para mí es todo, la verdad que me apasiona mucho. Soy hincha de este club y cada vez que me pongo la camiseta sé lo que representa River y doy lo mejor de mí”, explicó el Enano en su momento.

Es otro de los prospectos que fue blindado por la dirigencia. En marzo de este año firmó una extensión de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 y con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

Ulises Giménez:

Ulises Giménez, puntal de la reserva y la Sub 17 (Foto: Instagram)

El defensor, que el primero de enero cumplió los 17 años, es un nombre que pisa fuerte dentro de los pasillos del Monumental. Pese a su juventud, sorprendió a Martín Demichelis tras la vuelta de los trabajos en San Luis y solamente porque no llegaron a tiempo los trámites para su visado no pudo ser parte de la pretemporada del primer equipo en Estados Unidos. Figura dentro de la lista de buena fe para disputar la Copa Libertadores.

El Chino, como es conocido dentro del Mundo River, nació en José C. Paz y es uno de los baluartes de la defensa de la Sub 17 de Argentina. Su abuelo, Hugo, jugó en Deportivo Español. Su papá, Adrián, en Ferro; y su tío atajó en Fénix.

A principios de este año firmó su primer contrato como profesional. Tiene vínculo con el conjunto de Núñez hasta diciembre de 2025 y una cláusula de salida de 25 millones de euros.

Agustín Ruberto:

Agustín Ruberto, sinónimo de gol (river-instagram)

Comenzó a los cuatro años en el club Barrionuevo de San Fernando y a los seis recaló en Parque Chas. El destino quiso que en su camino se interpusiera River Plate. Producto de una amistad con el arquero de su equipo acudió a una prueba en las infantiles del Millonario en el 2011. Christian López, entrenador y coordinador de las categorías que participan de la Liga Metropolitana de la entidad de Núñez fue el encargado de “tomarle examen”. Verlo de cerca tres días le alcanzó para ficharlo sin dudar.

Pese a su gran porte, se adaptó a dejar de ser un jugador que ganaba solo por potencia física y pasó a ser más técnico. Fabián Mazza decidió colocarlo como centrodelantero, haciendo del área su hábitat natural. “Agustín es un 9 de área que también sabe salir a jugar si el partido lo requiere. Sabe jugar muy bien de espaldas. Sabe y es muy fuerte haciendo de pivot para que sus compañeros entren a las descargas. También tiene mucha potencia cuando se pone de frente al arco. Es muy buen definidor y tiene un muy buen juego aéreo”, le explicó en su momento a Infobae Martín Pellegrino.

Los conocedores de las inferiores de la entidad de Núñez sostienen que cuenta con una capacidad notable para anotar y que no necesita de muchas chances para convertir. “Su mayor virtud es que le sale muy fácil el gol. De derecha, de zurda, de cabeza. Se genera las situaciones solo, como pasó en el partido con Brasil”, le remarcaron a este sitio desde las inferiores de la entidad de Núñez.

En los pasillos del Monumental tomaron nota de su talento y no dudaron en ofrecerle un contrato profesional pese a su corta edad en abril del año pasado. Firmó hasta diciembre del 2024 y cuenta con una cláusula millonaria. El 3 de febrero de 2023 hizo su debut en Reserva, con apenas 16 años.

Ian Subiabre:

Ian Subiabre, otro prometedor atacante de las inferiores de River Plate (river-instagram)

Otro canterano que se destacó en el Sudamericano Sub 17. El joven, que puede desempeñarse tanto como centrodelantero o extremo derecho, firmó un vínculo por tres años y una cláusula millonaria (ronda entre los 20 y los 25 millones de euros). Anteriormente los de Núñez hicieron uso de la opción de compra y le pagarán a la CAI de Comodoro Rivadavia unos 350 mil dólares por el 70 por ciento del pase del zurdo.

“Empecé a venir al club a los ocho años. Estaba una semana y a los dos meses volvía. Esto fue hasta los 13. Luego vine a probarme y quedé. Estoy disfrutando de un sueño increíble, porque desde chiquito soy fanático de River. Cuando me dijeron que quedé tenía una tremenda emoción y lo primero que vi fue el Monumental, que lo tenía enfrente”, manifestó.

Vale destacar que antes de brillar con la remera albiceleste Subiabre tuvo un breve paso por la selección de Chile (sus abuelos nacieron del otro lado de la cordillera). “Soy un delantero potente y goleador. Y fuerte en los mano a mano. Me gusta tirarme atrás para juntarme con mis compañeros y meter asistencias. También puedo jugar de extremo derecho o izquierdo”, se describió el chubutense.

Lucas Lavagnino:

Lucas Lavagnino, uno de los arqueros del primer equipo de River Plate

El joven arquero fue una de las primeras apuestas de Martín Demichelis, al llevarlo a la pretemporada con el primer equipo. El joven, que el 22 de agosto cumplirá 19 años, en marzo de este año firmó su primer contrato profesional con el club hasta el 31 de diciembre de 2025.

“Es el sueño de todos: debutar en el equipo más grande del mundo. Hay que saber esperar, todo llega en su debido momento. Hay que trabajar duro para ganarse esa oportunidad y más por todos los que estuvieron y están siempre desde el primer día. Mi familia es fundamental en esto”, manifestó durante una entrevista con el club.

El nacido en San Miguel comenzó a jugar en el Club Leloir y luego recaló en las inferiores de Argentinos Juniors. Al ver que contaba con pocos minutos en La Paternal, cambió de aire y en 2014 apostó por River Plate. “Soy un arquero al que le gusta manejar el área y por mi altura domino el juego aéreo. Salgo mucho a cortar los centros, achico rápido en los mano a mano y juego bien con los pies. Para eso fue una ventaja el haber jugado de 9″, confesó.

Lucas Agustín Obregón:

Lucas Agustín Obregón es medio hermano de Braian Romero (Crédito: reserva.river)

La semana pasada estampó su rúbrica el hermano de Braiain Romero, mediocampista o lateral derecho categoría 2006 que comenzó su camino en la reserva de Marcelo Escudero. Firmó hasta el 31 de diciembre de 2025 (cláusula de salida de 20 millones de euros).

“Muy feliz por firmar mi primer contrato profesional con el club de mis amores. Muchas gracias a todos por el apoyo y especialmente a mi familia que me apoyó y me apoya en el día a día. ¡A seguir por más!”, escribió el juvenil en su cuenta de Instagram.

Nació el 11 de febrero de 2006 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Jugó un partido oficial para la Reserva. Es uno de los apuntados por Diego Placente para ir al Mundial Sub 17.

Axel Encima:

Axel Encina, otra de las promesas de River Plate (Foto: Instagram)

El habilidoso mediocampista ofensivo o mediapunta de la Reserva, nacido en el barrio San Jorge, de Don Torcuato, a inicios de este año renovó su contrato hasta diciembre de 2025, con una cláusula de 20 millones.

El joven de 18 años, con buen paso en las selecciones juveniles de Argentina, comenzó a llamar la atención dentro del mundo del fútbol tras ser el MVP de la Premier League Sub 16 celebrada en Londres 2019, certamen en el que participaron clubes como Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham y Palmeiras. También supo entrenar en algunas ocasiones en Primera bajo la conducción técnica de Marcelo Gallardo.

“Soy un jugador habilidoso, al que le gusta jugar por todo el frente de la cancha y meter asistencias a los delanteros. Ahora le estoy agregando a mi juego más llegada al área y por eso convierto más goles. Me gusta ser conductor y ganar en el uno contra uno”, se describió en diálogo con el sitio oficial del club.

Jonas Luna:

Jonas Luna, otro prometedor futbolista de la cantera de River Plate (Foto: Instagram)

El mediocampista derecho de 18 años es otro de los que estampó su rúbrica con el Millonario tras destacarse en Divisiones Inferiores y asentarse en la categoría Reserva).

El santiagueño (nació el 10 de mayo de 2005 en el barrio 8 de Abril), inició su camino en el fútbol en la escuelita de Raúl Pinto. Luego pasó por Vinalar Fútbol Club (la manejan su padre -Eduardo Luna- y Rodrigo Torres), el Club Mitre y Sarmiento de La Banda. En 2015 pegó el salto y desembarcó en Núñez tras destacarse en una prueba realizada en el El Potrerito.

“Soy un jugador habilidoso en el 1 contra 1. Soy rápido y desbordo. Puedo sacar una jugada que no la veías en dos segundos. Puedo desbordar y tirar un centro atrás o ayudar a mis compañeros”, se describió el joven durante una entrevista con La Máquina River.

Joaquín Flores:

Crédito: reserva.river

En junio River Plate optó por blindar al tucumano de 18 años con un contrato hasta diciembre del 2025 y con un monto de salida cercano a los 25 millones de dólares.

Kui, nacido en Tafi Viejo, Tucumán, es un zurdo delantero que sumó minutos en el amistoso contra Universidad de Chile en Salta. Inició su carrera en Villa Obrera y pasó por las inferiores de Atlético Tucumán y Argentinos Juniors. Llegó al Millonario en 2016.

Bonus track: Franco Mastantuono

Franco Mastantuono, otra de las joyas de River Plate (Crédito: Instagram @franco.mastantuono)

El exquisito volante, que el mes que viene cumplirá recién 16 años, es una de las joyas que está próxima a firmar su primer contrato como profesional con River Plate. El enganche es el goleador de la Séptima División y figura en los planes de Diego Placente para el Mundial Sub 17 (Javier Mascherano incluso lo citó para entrenar con la Sub 20).

Aunque también supo destacarse en el tenis, finalmente se decantó por la pelota número cinco. Arribó de manera oficial en el Millonario en 2019. “Yo juego de enganche y también de volante por izquierda, eso hice durante este campeonato. Los técnicos me dicen que es bueno, porque les das más opciones y es importante para el equipo. Soy zurdo, me gusta tener la pelota, gambetear, ser vertical en mi juego y patear de media distancia. Los técnicos también me hicieron ver que a veces hay que manejar los tiempos y jugar simple. Eso también lo mejoré. Juego a uno o dos toques y me gusta el uno contra uno en los últimos metros de la cancha. También estoy llegando más al gol”, se describió.

