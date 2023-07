River campeón: así fueron los festejos de la hinchada en el Obelisco tras sumar su estrella número 70

El drone de Infobae en los festejos de river

Luego de haberse postergado por varias fechas la consagración de River Plate como campeón de la Liga Profesional, el gigante de Núñez dio la vuelta en el renovado estadio Mâs Monumental tras vencer a Estudiantes de La Plata por 3 a 1. Con goles de Lucas Beltrán, Nicolás de La Cruz y Ezequiel Barco, el Millonario sumó su campeonato nacional número 38 y convocó a miles de hinchas a celebrar el título en el mítico Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, la primera temporada de Martín Demichelis como director técnico finalizó con un broche de oro al alcanzar el título número 70 de la historia del club, si se suman los trofeos internacionales que ostentan entre sus laureles.

Después de que se frustrara la oportunidad de festejar un nuevo campeonato argentino el viernes pasado, después de que Talleres de Córdoba venciera por 1 a 0 a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, los once de La Banda jugaron a ganarle al Pincha, pese a que solo el empate bastaba para que se vuelvan inalcanzables en términos de puntaje. De esta manera, a dos fechas de que termine el torneo, el club millonario se quedó con los tres puntos y sumó 57 en total, lo que lo despegó por completo de los 47 que acumularon los cordobeses durante la última fecha.

A pesar de que se pronosticaba una posible caída del nivel del equipo, luego de la salida de Marcelo Gallardo, quien se transformó en el entrenador que más títulos ganó a lo largo de una era que duró ocho años (3 Copas Argentina, 2 Supercopas Argentina, 1 Torneo de la Liga, 1 Trofeo de Campeones, 2 Copas Libertadores, 1 Copa Sudamericana, 3 Recopas Conmebol y 1 Suruga Bank), el ex DT del Bayern Múnich B demostró estar a la altura al consagrarse campeón durante su primer campeonato nacional. “Reemplazar a un prócer como Marcelo es una responsabilidad muy grande. Tengo que agradecer a todos los que confiaron en mí, que no estaba en el país desde hacía 20 años”, agradeció el ex futbolista en una entrevista post partido para ESPN al recordar que la última vez que participó en los torneos nacionales fue en calidad de jugador de la banda roja.

Los fanáticos aprobaron la gestión de Demichelis al obtener su primer campeonato nacional (Luciano Gonzalez)

Varias de los hinchas que presenciaron el partido en el estadio, se trasladaron al Obelisco para continuar con los festejos (Luciano Gonzalez)

Luego de haber ganado su título número 70, River se consagró como el segundo club con más trofeos ganados del país (Luciano Gonzalez)

El presidente de River, Jorge Brito, aseguró que esta copa es el inicio de un nuevo camino de victorias para el club (Luciano Gonzalez)

Desde que el equipo descendió a la B Nacional, el club ganó 15 títulos y se convirtió en el máximo ganador de la década pasada (Luciano Gonzalez)

A River le restan jugar dos partidos contra Rosario Central y Racing (Luciano Gonzalez)

Las bengalas, los bombos y redoblantes no faltaron en la celebración (Luciano Gonzalez)

La hinchada agradeció a los jugadores por un nuevo título (Luciano Gonzalez)

Según los reportes, en el estadio estuvieron presentes más de 85 mil fanáticos (Luciano Gonzalez)

Sin embargo, no todo fueron festejos, debido a que se reportaron varios robos de celulares en el centro porteño (Luciano Gonzalez)

Martín Demichelis agradeció el apoyo que recibió desde el club, los jugadores y la hinchada en esta nueva etapa profesional (Luciano Gonzalez)

River se enfrentará a Talleres por la Copa Argentina el próximo jueves 20 de julio a las 22:00 horas (Luciano Gonzalez)

Varias familias estuvieron presentes en el Obelisco que se rodeó de luces y humos en colores blanco y rojo (Luciano Gonzalez)

El primer gol del partido fue a los tres minutos producto de una asistencia de González Pirez a Beltrán (Luciano Gonzalez)

El tercer gol fue obra de un penal ejecutado por Barco a los 30 minutos del primer tiempo (Luciano Gonzalez)

Mauro Méndez puso el 3 a 1 para Estudiantes en el minuto 66 del segundo tiempo (Luciano Gonzalez)

La próxima meta del Millonario será ganar la Copa Libertadores, de la cual disputará los octavos de finales contra el Internacional de Brasil el 1 de agosto a las 21:00 horas (Luciano Gonzalez)

Durante el partido, la hinchada coreó el nombre de Demichelis en reconocimiento del éxito de su primera temporada en River (Luciano Gonzalez)

La performance del millonario en el torneo nacional fue de 18 victorias, 3 empates y 4 derrotas en 25 fechas (Luciano Gonzalez)

Los festejos de los hinchas en el Obelisco que incluyeron bengalas, humos y celulares filmando la fiesta millonaria (Luciano Gonzalez)

Con solo un punto, es decir, un empate, el equipo se hubiera consagrado campeón (Luciano Gonzalez)

El DT también contó con el apoyo de su esposa, la primera dama Evangelina Anderson, en los festejos de su primer título (Luciano Gonzalez)

Los hinchas llegaron desde diferentes puntos de la provincia (Luciano Gonzalez)

Hubo varios fanáticos que se animaron a disfrazarse de gallinas y recordaron a Julián Álvarez con su seña de la araña (Luciano Gonzalez)

Los hinchas de River Plate se reunieron en el Obelisco para celebrar el primer título de la era Demichelis

