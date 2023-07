Patronato recibe a Botafogo con la ilusión de escribir otra página histórica en la Copa Sudamericana

PATRONATO VS BOTAFOGO

Patronato de Paraná tiene un nuevo desafío en su historia y en la del deporte de Entre Ríos. Es que el conjunto de Rodolfo De Paoli se presenta ante un fuerte Botafogo, por el partido de ida de la serie que clasifica a octavos de final de la Copa Sudamericana, en su primera participación en este certamen internacional. El boliviano Gery Anthony Vargas Carreño es el árbitro para el primer encuentro entre ambos equipos, que se disputa en el Presbístero Grella y que es trasmitido por DSports.

El Patrón tiene un buen recuerdo del juez: fue quien impartió justicia en el histórico 4-1 ante Melgar, también en Paraná, en la primera victoria internacional y la presentación del torneo en Entre Ríos. Patronato llega a la segunda competencia más importante del continente al quedar tercero en el Grupo H de la Libertadores, gracias a la victoria en Colombia ante Atlético Nacional por 1 a 0 en Medellín, en la última fecha de la fase de grupos.

Semanas atrás había tomado las riendas del plantel rojinegro el entrenador y periodista Rodolfo De Paoli, y, en un mes, logró tres victorias y dos derrotas, lo que mantiene el desarrollo irregular del equipo en lo que va de la temporada.

El equipo de Paraná se hace fuerte cuando juega en su cancha, pero no logra mantener la fuerza al presentarse de visitante, condición en la que no gana desde el 22 de abril (1-0 ante All Boys). El sábado pasado, en la ciudad de Mar del Plata, el “Patrón” perdió 2-0 ante Alvarado y quedó 12do. en la Zona A de la Primera Nacional, con 28 puntos, a 5 unidades del último lugar para el Reducido por el ascenso, y también a cinco de los puestos de descenso.

Por su parte, Botafogo quiere mantener el invicto en la Sudamericana luego de 2 victorias y 4 empates en el Grupo A, donde clasificó detrás de Liga de Quito, para continuar su racha de 12 partidos sin conocer la derrota (la última vez el 17 de mayo, 3 a 2 frente al Athletico Paranaense por la Copa de Brasil). En el Brasileirao, el conjunto de Río de Janeiro solo perdió 2 de las 14 fechas, está puntero con 36 unidades y viene de ganarle el domingo 2 a 0 a Gremio en Porto Alegre, lo que extendió a 10 puntos la diferencia con sus perseguidores.

Formaciones

Patronato: Matías Budiño, Lautaro Geminiani, Sergio Ojeda, Nicolás Domingo, Joel Ghirardello, Gastón Novero, Fabio Vázquez, Juan Barinaga, Juan Cruz Esquivel, Damián Arce y Jorge Valdéz Chamorro. DT: Rodolfo De Paoli.

Botafogo: Lucas Perri, Leonel Di Plácido, Fernando Marçal, Víctor Cuesta, Danilo, Carlos Alberto, Breno, Júnior Santos, Carlos Eduardo, Janderson y Philipe Sampaio. DT: Bruno Lage.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).

Cancha: Presbítero Bartolomé Grella, de Patronato.

TV: DSports.

INDEPENDIENTE DE MEDELLÍN VS SAN LORENZO

San Lorenzo visitará a Independiente Medellín (DIM), de Colombia, en el partido de ida del repechaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará desde las 21 en el estadio Atanasio Girardot (emplazado a 1.490 metros de altura), con arbitraje del venezolano Alexis Herrera y será televisado por DSports. La revancha será el próximo miércoles a las 21 en el Nuevo Gasómetro y el ganador jugará los octavos de final contra San Pablo de Brasil.

Luego del empate sin goles ante el líder River Plate en el barrio porteño de Bajo Flores, el equipo de Rubén Darío Insúa se jugará en Colombia la primera parte de la serie que definirá su futuro en el plano internacional. Mientras en la Liga Profesional se ubica en zona de clasificación a la Copa Libertadores del próximo año, San Lorenzo buscará seguir en la Sudamericana, el torneo que ganó en 2002 con el Gallego como DT.

El Cuervo llegó a esta instancia de playoffs luego de terminar segundo en el Grupo H de la Copa Sudamericana con 8 puntos y por una mínima diferencia de gol a favor que dejó afuera a Palestino de Chile. Además, lleva ocho partidos sin perder entre las dos competencias con dos triunfos y seis empates.

Deportivo Independiente Medellín, en tanto, quedó eliminado de la Copa Libertadores de América luego de terminar tercero en el Grupo B por debajo de Internacional y Nacional, rivales de River y Boca en octavos de final, respectivamente. El conjunto colombiano está en medio de la pretemporada y tendrá el debut del uruguayo Alfredo Arias como entrenador.

El nuevo DT reemplaza al interino Sebastián Botero, quien dirigió al DIM en el último partido oficial que fue el pasado 29 de junio en Porto Alegre ante Internacional (1-3) por la última fecha de la fase de grupos. Una de las figuras del equipo es el delantero argentino Luciano Pons, de último paso por Banfield, que fue el goleador del equipo en la Libertadores con cinco tantos.

En el historial, es la primera vez que Independiente Medellín y San Lorenzo se enfrentarán por torneos de Conmebol. Sin embargo, el único antecedente del “Ciclón” contra un rival colombiano fue cuando se consagró campeón de la mencionada Copa Sudamericana 2002 cuando venció a Atlético Nacional, el otro equipo de Medellín.

Probables formaciones

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Jonathan Marulanda, Jhon Alexander Palacios, Víctor Moreno y Daniel Londoño; Daniel Torres, David Loaiza; Edwuin Cetré, Déinner Quiñones; Brayan León y Luciano Pons. DT: Alfredo Arias.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Agustín Giay, Rafael Pérez, Gonzalo Luján, Gastón Campi y Malcom Braida; Iván Leguizamón, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Nahuel Barrios; y Adam Bareiro. DT: Rubén Darío Insúa.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Rafael Traci (Brasil)

Cancha: Atanasio Girardot de Medellín.

Hora de inicio: 21.

TV: DSports.

