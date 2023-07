Un club importante de Europa hizo una oferta al PSG para fichar a Leandro Paredes

Galatasaray puso sus ojos en Leandro Paredes ((REUTERS/Massimo Pinca)

Leandro Paredes cumplió uno de sus máximos sueños al levantar la Copa del Mundo con la camiseta de la selección argentina en Qatar 2022. Sin embargo, su temporada no fue la mejor ya que no pudo ganarse un lugar en Juventus de Italia, entidad que no hizo uso de su opción de compra, y el volante debió regresar al Paris Saint Germain, equipo que lo colocó dentro de su nómina de transferibles al no estar entre las prioridades del flamante entrenador Luis Enrique.

Ante este panorama, algunos de los principales clubes de Europa comenzaron a moverse para interiorizarse en su situación y uno de los más interesados es el Galatasaray de Turquía, quien en las últimas horas cerró prácticamente el acuerdo con el argentino Mauro Icardi.

Según informó L’Equipe, la entidad turca espera poder abrochar al mediocampista surgido de Boca Juniors (29 años, con contrato en PSG hasta junio de 2024). Al futbolista le ofrecen un contrato por tres años para mudarse a Estambul al último ganador del torneo local, donde sería compañero de figuras como Fernando Muslera, Luca Torreira o Nicolo Zaniolo.

El rotativo francés sostiene que las negociaciones con el Paris Saint Germain no serían ningún problema y sostienen que las bases del acuerdo rondarían los 6 millones de euros. No obstante, aclara que el argentino aún no está del todo convencido de escoger este destino y que su idea sería la de dilatar la respuesta a la espera de otros destinos más seductores, como la Serie A. Uno de los clubes interesados sería la Lazio, que viene de ser segundo el pasado torneo y disputará la fase de grupos de la Champions League. Paredes conoce a la perfección el certamen italiano ya que anteriormente defendió las camisetas de Roma (el clásico rival de la Lazio), Chievo Verona, Empoli y Juventus.

Galatasaray viene de proclamarse campeón de la Superliga de Turquía (es el máximo ganador) y supo conquistar la Copa UEFA (ante Arsenal de Inglaterra) y la Supercopa de Europa (versus Real Madrid) en el año 2000.

Paredes, que en su paso por PSG levantó cuatro Ligue 1, tres Supercopa de Francia, dos Copa de Francia y una Copa de la Liga de Francia, no logró afianzarse como titular en la consideración de Massimiliano Allegri en la Vecchia Signora. En su paso por Turín disputó un total de 35 partidos (solamente 14 como titular), en los que aportó un gol (Lecce) y una asistencia (Benfica).

