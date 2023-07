Lionel Messi habló del arribo a Inter Miami y de su legado en el fútbol que más lo emociona: “Veía a chicos que me defendían a muerte”

Messi habla de Inter Miami por primera vez

En el que fue otro adelanto de lo que será la entrevista completa brindada para al programa “Llave a la Eternidad” de la TV Pública, Lionel Messi compartió algunas reflexiones sobre la conquista en el Mundial de Qatar 2022 y también se refirió a su arribo al Inter de Miami, donde lo esperan con los brazos abiertos. Desde el traspié con Arabia Saudita que obligó a resetear la cabeza del plantel de Lionel Scaloni al legado que dejará en una generación joven que lo defendió a muerte.

“Es un grupo muy unido, muy fuerte, que ante las adversidades respondió con grandeza. Era una prueba difícil para nosotros después del partido con Arabia porque veníamos de 35 o 36 sin perder y no sabíamos cómo podíamos reaccionar a un momento difícil porque por suerte no lo habíamos tenido hasta ese momento”, fue lo primer que respondió el capitán albiceleste al ser consultado por las razones por las que Argentina se coronó en Doha.

Y continuó: “Había muchos chicos que jugaban su primer Mundial. Yo antes del Mundial decía que el partido contra Arabia era muy difícil por eso. No es fácil jugar el primer partido de un Mundial, quieras o no la ansiedad o los nervios aparecen por lo que significa. Pero este grupo demostró que no le importaba nada, que era muy fuerte, quedaba demostrado. Después de Arabia lo demostró”.

Un aficionado con una camiseta de la selección argentina y el número 10 de Lionel Messi observa un mural del nuevo refuerzo del equipo Inter Miami de la MLS (EFE/Cristóbal Herrera)

Messi, que en esta nota también reveló que “si no era campeón del mundo, no estaría más en la Selección”, hurgó en la memoria para analizar los motivos de la gloria en Medio Oriente: “Tuvimos un crecimiento enorme a nivel de je juego, sobre todo después de la obtención de la Copa América el equipo jugaba muy bien. Tenía muy claro lo que tenía que hacer en cada momento y eso es lo más fuerte, saber cada uno lo que tiene que hacer en cada momento del partido es fundamental para manejar los partidos como nosotros pretendemos o se vayan dando las situaciones. Estar confiados y seguros de lo que había que hacer en cada momento nos hizo fuertes como equipo y como grupo”.

La Copa del Mundo y fundamentalmente su brillante actuación quedará archivada en la memoria de todo el pueblo argentino amante del fútbol. A la nueva generación que lo respaldó en todo momento también le dedicó el título el rosarino: “Sentía con los chicos en general, pero sobre todo en Argentina, donde yo pasé situaciones difíciles y fui muy criticado, que había una generación que me defendía a muerte y se peleaba con mucha gente por defenderme. Eso para mí es una hermosura. Dejarle algo a ellos, en algún punto, agradecerles por todo ese cariño, peleas que tuvieron que pasar por mí, que una gran parte de esos chicos en algún momento las tuvo que pasar, fue una satisfacción más grande también por ellos el haber conseguido la Copa del Mundo para todo el país”.

Por último, se refirió a su arribo al Inter Miami, donde pasará a ser una de las figuras estelares de la MLS: “Estamos felices de la decisión que tomamos. Preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar y voy a intentar, donde me toque estar, dar el máximo para mí y para el club, seguir rindiendo al máximo nivel”.

