La postura de Luis Enrique con las estrellas del PSG y la decisión con los entrenamientos que sorprendió

Luis Enrique asumió como nuevo director técnico del PSG (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Luego de una nueva frustración en la Champions League, Paris Saint Germain decidió dar un nuevo golpe de timón y apostó por la llegada de Luis Enrique en reemplazo de Christophe Galtier como nuevo director técnico. El estratega español llegó a la institución francesa bajo una fuerte condición en el mercado de pases y tomó una decisión que ninguno de sus antecesores se animó a tomar en los entrenamientos.

Según explicó el periodista de PSG Community, Max Miotto, en diálogo con AS, el ex Barcelona y Roma arribó a la institución con una tajante postura con respecto a la próxima ventana de transferencias. “Luis Enrique es el único entrenador que aceptó desde el principio venir a PSG, independientemente de los jugadores presentes. La única condición que tuvo y puso para venir fue que quería tener el control total sobre los deportistas que podrían formar su equipo. Por otro lado dijo que si Messi tenía que irse, no sería un problema. Si Mbappé se tiene que ir, no hay problema. Y si Neymar tiene que irse, no será un problema. Sólo quería venir y poder elegir a sus jugadores, a su equipo y poder trabajar con tranquilidad”, manifestó el periodista durante la entrevista.

Vale recordar que Lionel Messi quedó con el pase en su poder y optó por irse al Inter Miami de la MLS. Kylian Mbappé anunció que su idea es no prolongar su estadía en el club más allá de su contrato (finaliza en junio de 2024) y el PSG ahora estudia la posibilidad de venderlo. Neymar es otro futbolista que no tiene su futuro asegurado y podría ser negociado.

Pese a que recién abrió el mercado de pases, el campeón de la Ligue 1 ya realizó varios movimientos de peso, como las contrataciones de Lucas Hernández (Bayern Munich), Kang-In Lee (Mallorca), Manuel Ugarte (Sporting Lisboa) y Marco Asensio (libre del Real Madrid).

Luego de un primer día de test físicos y médicos, el asturiano, a la espera que se sumen algunas de las figuras del plantel, empezó a demostrar toda su rigidez a la hora de conducir grupos. El mismo medio informó que este jueves y sábado el plantel tendrá doble turno de entrenamientos, algo inédito y que sus predecesores en el banquillo nunca hicieron.

“El objetivo de Luis Enrique es evitar que se produzcan los errores del pasado, en los que la falta de preparación física, táctica y la poca disciplina interna terminaron por lastrar el proyecto parisino”, explicaron.

Por otra parte, mientras busca un domicilio donde hacer base durante esta aventura, Luis Enrique decidió instalarse en una de las habitaciones del nuevo centro de entrenamiento situado en Poissy. Su primer encuentro como entrenador será el 21 de julio, en un amistoso contra Le Havre. Luego la plantilla partirá rumbo a Japón, donde realizará una gira ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, el Cerezo Osaka e Inter, subcampeón de Europa.

