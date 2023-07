David de Gea confirmó que se va del Manchester United tras 12 años: el elegido para reemplazarlo y el mensaje de Garnacho

David De Gea se marchó del Manchester United tras 12 temporadas (REUTERS/David Klein/File Photo)

El Manchester United regresará esta temporada a la UEFA Champions League después de haber exhibido una versión mejorada en el tramo final de la temporada con Erik ten Hag al mando del equipo. La coronación en la Copa de la Liga de Inglaterra le devolvió un momento de éxito al máximo campeón histórico de la Premier League, que ya tiene una baja confirmada para el próximo curso. Este sábado se confirmó el alejamiento de David de Gea después de no haber llegado a un arreglo para renovar su contrato.

“Solo quería enviar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United”, inició la carta publicada por de Gea en sus redes sociales después de que los dirigentes retiraran la oferta inicial para una renovación y hayan intentado rebajar su ficha salarial. La falta de un acuerdo precipitó las negociaciones y por eso le dijo adiós a los Diablos Rojos tras 12 temporadas. Luego de haber surgido en el Atlético de Madrid, se mudó a Inglaterra en 2011 a cambio de una cifra cercana a los 25 millones de euros.

La institución de Manchester también tocó el tema y le dedicó un mensaje tras quedar libre el 30 de junio pasado: “Por siempre una leyenda del United. Gracias por todo. Un servidor increíble, y una persona extremadamente especial. Te deseamos todo el éxito para el futuro”. Ganó ocho títulos con la entidad: 3 Community Shield, 2 Copa de la Liga, 1 Premier League, 1 Europa League y 1 FA Cup. Se marcha luego de defender esta camiseta en 545 encuentros con 190 vallas invictas, récord del club.

En las últimas semanas, se han revelado distintos nombres que estaban en la carpeta de la escuadra para reforzar el puesto. Emiliano Martínez fue uno de ellos. El arquero de la selección argentina sueña con jugar la Liga de Campeones y los Red Devils se interesaron en la ficha del campeón del mundo perteneciente al Aston Villa. Sin embargo, las negociaciones se enfriaron y el nombre de André Onana tomó fuerza.

Según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, el Inter rechazó un primer acercamiento por 45 millones de euros. A las pocas horas, la contraparte aumentó la oferta a 50 millones de la divisa europea, que achicó la brecha frente a los 60 que pide el finalista de la última Orejona. Ambos ofrecimientos incluían distintas variables por objetivos alcanzados, que podrían destrabar las tratativas por el futbolista que supo ser dirigido por ten Hag durante cinco años en el Ajax.

Por lo pronto, el director técnico evitó referirse al avance de estas charlas y despidió a un histórico del plantel: “Se necesita una gran calidad y carácter para alcanzar el nivel de siquiera jugar un partido para el Manchester United. Hacerlo 545 veces en 12 años es un logro especial, especialmente en la posición de portero, donde cada partido te pone en el centro de atención. Estoy personalmente agradecido por las 25 porterías a cero que ayudó a proporcionar la temporada pasada y su contribución general en el campo durante mi primer año en el club. Todos los jugadores y el personal le enviamos nuestros mejores deseos para la próxima fase de su destacada carrera”.

Además, Alejandro Garnacho subió una sentida publicación en su cuenta personal de Instagram: “Amigo y hermano. Te voy a echar mucho de menos David de Gea. Te mereces todo lo mejor”. Lisandro Martínez fue el otro representante argentino que lamentó su partida: “¡Hermano, te vamos a extrañar mucho! Ha sido un placer enorme compartir este año en lo personal y en lo futbolístico con vos. Te deseo lo mejor, leyenda”.

El comunicado de David de Gea por su salida del Manchester United

Solo quería enviar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United.

Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullecía muchísimo cada vez que me ponía esta camiseta, dirigir al equipo, representar a esta institución, el club más grande del mundo era un honor que solo se otorga a unos pocos afortunados futbolistas.

Ha sido un período inolvidable y exitoso desde que llegué aquí. No pensé que saliendo de Madrid siendo un niño lograríamos lo que hicimos juntos.

Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, para empujarme de nuevo en un nuevo entorno.

Manchester siempre estará en mi corazón, Manchester me ha formado y nunca me dejará.

Lo hemos visto todo.

