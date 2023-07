“Es un poco raro”: una figura de Inter Miami se sorprendió por su salida del club durante el singular mercado de pases de la MLS

El mediocampista mexicano se mostró desanimado por su inminente salida del Inter de Miami

Inter Miami se encuentra en plena reconstrucción de su proyecto deportivo y parece estar decidido a apostar fuerte. Luego de cerrar la contratación de Lionel Messi y Sergio Busquets, más el desembarco de Gerardo Martino como entrenador, los mandatarios comenzaron a hacer hueco para la llegada de sus nuevas estrellas.

Si bien la Major League Soccer de los Estados Unidos se rige por un tope salarial, al igual que sucede en varias de las principales ligas del planeta, también tiene otras particularidades, como los llamados “Jugador Franquicia”.

Esta regla comenzó con la llegada de David Beckham a Los Ángeles Galaxy en 2007. Fue el primer Jugador Franquicia (también llamado Designated Players) del certamen. Esta normativa le permite actualmente a cada equipo tener hasta 3 jugadores que no contarán para el tope salarial impuesto por la liga, por lo que pueden ganar por encima del máximo permitido.

El desembarco del ex Real Madrid y Manchester United, sumado a esta nueva regla, le abrió la posibilidad a la MLS de fichar a varias estrellas de renombre. En el último tiempo pasaron deportistas como Steven Gerard, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Thierri Hnery, Gareth Bale o Didier Drogba.

Con este escenario planteado, Inter Miami le comunicó al mexicano Rodolfo Pizarro, uno de sus dos DP en la actualidad, que no contaba en los planes de la franquicia. Tras el empate versus Columbus Crew, el mediocentro confirmó públicamente su salida del cuadro de La Florida.

El surgido de la cantera del Pachuca, que se sumó a las Garzas en enero de este año, manifestó: “Es difícil. No tenía idea, no sabía, porque igual yo tengo contrato, no sabía que iba a poder ser cambiado. Es un poco raro porque ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo es la única liga en el mundo que hace esto. Sí es raro pero son las reglas y hay que acatarlas”.

Rodolfo Pizarro no seguirá su carrera en Inter Miami (Credit: Katie Stratman-USA TODAY Sports)

“Desgraciadamente, al jugador muchas veces lo condiciona mucho el entrenador que este. Creo que muchas veces no puede jugar cómodo, no puede jugar con libertad, con alegría, disfrutando el futbol. Tienen muchas reglas; fue la primera vez que me ha tocado seguir muchas reglas, quedarme en una posición muy estática sin moverme de un lado al otro, no había tenido eso y desgraciadamente no pude ser ese jugador que la directiva hubiera esperado”, añadió.

Según la guía de salarios 2023 publicada por la MLS Player, Rodolfo Pizarro era el segundo mejor pago del plantel con un salario garantizado de 3.350.00 millones de dólares. El único que lo supera es el otro Jugador Franquicia, el venezolano Josef Martínez (4.391.667 millones de dólares).

Según The Athletic, Inter Miami tiene varias opciones sobre cómo manejarse con el jugador a futuro. Una posibilidad es comprar el resto de su contrato o cambiarlo a otra franquicia de la MLS. Este sitio advierte que Pizarro fue vinculado a Los Ángeles Galaxy, entidad que actualmente está luchando bajo una prohibición de transferencias internacionales. En su paso por los Estados Unidos solamente disputó 14 partidos, en los que no marcó goles y brindó una asistencia.

Con estas modificaciones en el plantel, Inter Miami busca levantar y salir del último puesto de la Conferencia Este. Con solamente 17 puntos en 20 presentaciones, las Garzas en el fondo de la tabla, a nueve del Montreal Impact, último equipo en acceder al Repechaje de los Playoffs por el título.

