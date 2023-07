Las revelaciones del biógrafo de Messi: la charla clave de Scaloni con Leo y el cambio sustancial en el plantel de Argentina para ganar el Mundial

Lionel Messi besa la Copa del Mundo conquistada con Argentina tras la final del 18 de diciembre de 2022 ante Francia en Lusail, Qatar (AP)

Lionel Messi pudo por fin ganar el Mundial que tanto buscó. Fue en Qatar, tal vez el último de su carrera, después de años de tropiezos y frustraciones. En este contexto, el periodista Guillem Balague que en 2014 publicó la biografía del futbolista argentino, contó por qué esta vez sí el rosarino pudo por conquistar el torneo que más deseaba.

En un documental realizado por la cadena británica BBC, Balague reveló algunos detalles sobre lo que fue la construcción del seleccionado de Lionel Scaloni y cómo desde el primer momento desde la asunción del DT se empezó a gestar la epopeya que culminaría en Doha: “Todo empezó con una conversación de Scaloni con Messi, ‘¿Qué quieres hacer?, ¿qué tipo de jugadores deberíamos tener?, ¿qué funcionaría?, creo que puede ser esto, pero qué opinas tu’. Era una conversación entre iguales y cuando tienes al mejor del mundo tienes que hacer eso”. Y agregó: “Tengo la idea clara de que Leo y Scaloni han conectado de una forma que no lo logró ningún otro entrenador”.

Balague aseguró que incluso el cambio de club, de Barcelona a PSG, y aquel comienzo en el elenco francés daban cuenta de que había algo diferente en la forma de jugar del Diez, quien parecía ser otra clase de jugador cuando se ponía la camiseta albiceleste. “Todos entendíamos que Leo quería ser campeón del Mundial”.

Además, explicó que en el plantel que se armó para disputar el torneo de Qatar había jugadores con un objetivo diferente al que tenían los futbolistas de otras nóminas mundialistas: “Uno no debería tardar tanto en darse cuenta que cuando tienes un genio debes tratarlo diferente, pero en el fútbol hay grandes egos y los jugadores que son convocados a una selección son los genios de sus clubes. Entonces trata de decirles ahora que bajen eso (ese ego) porque solo hay un genio aquí (Messi). En el pasado eso no funcionó porque había grandes jugadores que querían tener ese impacto y no depender de una sola persona. Pero hablas de jugadores en este grupo que admiran a Messi y sienten la responsabilidad de que Messi gane el Mundial”.

Ya con el torneo arrancado, el periodista sostuvo que después de la derrota contra Arabia Saudita notó algo inusual en Messi: “Paró ante todos los periodistas, uno por uno”, en referencia a que el capitán del equipo se detuvo ante cada cámara en zona mixta para decirles a todos los mismo: “Este grupo lo va a sacar adelante”. La Pulga estaba convencido de que había sido solo un tropiezo.

Incluso, advirtió que en el tercer partido, frente a Polonia, el ex Barcelona no sintió peso alguno tras fallar un penal: “Estaba en un estado mental tan bueno que después de vencer a México era como ‘todo va a estar bien’. Y eso lo sintió en ese partido cuando los mas chicos se pararon y dijeron, ‘Pueden contar con nosotros’”, en referencia a las apariciones de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

Pero sin dudas, el partido bisagra del Mundial fue el cruce de cuartos de final contra Países Bajos que se definió por penales y que tuvo a Messi como gran protagonista por sus comentarios contra Louis van Gaal y contra algunos jugadores del combinado europeo: “Leo habla mucho con Riquelme y Riquelme aún se siente maltratado por Van Gaal de su etapa en Barcelona. Todo eso esta en la mente de Leo Messi”, reveló sobre el Topo Gigio. “Yo lo estaba viendo y dije ‘Uau, Leo’.

Además, aseveró que aquel gesto de Messi y su posterior ‘Bobo’ lanzado hacia Wout Weghorst generó algo diferente en los fanáticos de la Albiceleste: “Al ver eso, los argentinos dijeron, ‘Sí, es uno de nosotros’”.

Por otro lado, el periodista español concluyó que en este Mundial, el delantero hizo una introspección que fue vital para hacer explotar su juego: “Puedes ser el mejor jugador del mundo, pero en algún punto eres un niño y creo que Messi pudo reconectarse con ese niño que tenía un sueño hace mucho tiempo que dijo, ‘Quiero ganar el Mundial’. Ese es el Messi que vimos en Qatar”. Y en relación a lo deportivo, remarcó: “Leo desde hace un tiempo es un jugador de momentos, pero ha tenido los mejores momentos en la Copa del Mundo”.

