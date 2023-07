La petición del hincha que intentará cumplir, el futuro de Enzo Pérez y el mercado de pases de River Plate: 8 frases de Demichelis

River Plate dio otro gran paso rumbo al título en la Liga Profesional. Esta vez su “víctima” fue Colón de Santa Fe, al que venció por 2 a 0 en el Monumental y retornó al triunfo luego del duro traspié ante Barracas Central. El Millonario puede consagrarse este sábado ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro si le gana al Ciclón y Talleres de Córdoba no vence este jueves a Sarmiento en Junín.

Te puede interesar: River Plate venció 2-0 a Colón y quedó a un paso de consagrarse campeón de la Liga Profesional

“Hicimos un grandísimo partido, sobre todo en el primer tiempo donde hostigamos muchísimo al rival. Había que tener paciencia de seguir insistiendo y mover al rival muchas veces para encontrar esa situación que nos terminó poniendo en ventaja. Ahí creo que controlamos muy bien el partido, no resignamos el espacio de ir a presionar bien alto y jugamos con la línea de cuatro bien alta. La verdad me llenó de orgullo ver al equipo y el nivel que jugó River. Hoy recuperamos esa frescura, a veces es necesaria la rotación, no hubiésemos hecho el partido que hicimos hoy si seguían jugando los chicos”, analizó Demichelis en la conferencia de prensa, quien respondió con altura a las críticas que había recibido por haber apelado a la rotación para visitar a Barracas Central la fecha pasada.

El entrenador del Millonario sabe que esta victoria ante el Sabalero lo dejó muy cerca del título, y así se lo hizo saber el público que cantó en varios pasajes del partido que “de Núñez salió el nuevo campeón”. “La gente se escucha, somos muchos en el estadio y se escuchó claramente la petición. Quiero cumplir el sueño de ser campeón como entrenador, aportar un granito de arena en esta historia de la institución. ¿Cuándo? Hay que manejar la calma y la tranquilidad. Terminamos en cancha con seis chicos del club, valoremos hoy eso y mañana pensaremos lo de San Lorenzo que será duro porque hace tiempo que no le hacen un gol de local. No va a ser un partido fácil, ojalá sea el sábado el día que podamos coronar”.

En otro orden, Demichelis se refirió a un tema que tuvo en vilo a los fanáticos del Millo y es sobre el futuro de Enzo Pérez, de quien se dijo que no renovaría su vínculo con la institución y se iría a fin de año cuando se cumpla su contrato. “Con el primer jugador que me puse en comunicación cuando me designaron entrenador de River fue con Enzo. Hablo mucho y él me fue honesto y sincero. Me dijo que cuando no se sienta capaz de rendir lo que exija esta institución yo voy a ser el primero saberlo. Si sigue jugando así como hoy seguramente continuará haciéndolo y más con el apoyo de la gente. Hoy volvimos a ver a un gran Enzo, dejemos disfrutar su partido y el que hizo el equipo. No me anticipó nada de que no quiere continuar”.

Te puede interesar: El golazo de tiro libre de De la Cruz a Colón que puede valer un título para River Plate

El técnico de 42 años pidió estar enfocado en lo que está haciendo el equipo y no ir más allá como el cruce que tendrá en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre o el mercado de pases. “Analizo el partido de hoy, posteriormente analizaré San Lorenzo, después viene Estudiantes y Rosario Central, y después Racing. Nos quedan tremendos rivales. Después de eso llegará la hora de analizar el sorteo, imagínense si esas dos bolillas tocaban (Boca) de lo que estarían hablando dos meses y no de lo que viene haciendo River. Ya llegará el momento”.

En relación al mercado de pases y los posibles refuerzos en la zaga central, insistió: “No me lleves más allá del mercado. Hoy lo de González Pírez y Paulo Díaz fue para sacarse el sombrero por lo que hicieron. Soy un agradecido la plantel que tengo, ya llegará el momento del mercado de pases si es que lo necesitamos”. En tanto, sobre las ofertas por De La Cruz, aseguró: “Lo dije hace mucho tiempo, él es un jugador diferente estando bien físicamente, tiene una dinámica diferente al resto. Lamentablemente los primeros meses tuvo un retoque en su rodilla post Mundial y no se pudo entrenar normalmente. Este Nico de las últimas semanas no tiene comparación. River hoy por hoy no es un equipo vendedor, cuento con Nicolás para el resto de lo que queda. Después se verá, pero River no es un equipo que ponga a sus jugadores a la venta”.

Te puede interesar: Tras la derrota de River, así quedó la tabla de la Liga Profesional: el fixture de los candidatos

Para terminar, Demichelis se mostró orgulloso de su gran inicio de ciclo. “Soy muy feliz al ser el entrenador de River Plate, lo repito siempre. En el día a día disfruto muchísimo. Soy un agradecido y hoy fui feliz viendo al equipo. Se lo transmití a los jugadores”. Y cerró con un breve análisis sobre el “cuco” de los equipos brasileños en la Copa Libertadores. “Nosotros habiendo vivido o atravesado el grupo de la muerte, perdiendo dos de los tres primeros juegos, y teniendo que ganar los partidos que realmente no podíamos cometer un paso en falso, los ganamos. Eso nos sirvió como gran preparación para lo que viene. Siendo River respetamos a los rivales, pero no debemos temer a nadie. Venimos de una fase difícil que nos tenemos que fortalecer”.

Seguir leyendo: