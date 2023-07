La frase de Edinson Cavani sobre Riquelme y Boca Juniors que encendió las alarmas

Edinson Cavani dijo que su sueño es jugar en Boca Juniors

Otra vez Edinson Cavani aparece en el radar de Boca Juniors. Sin embargo, hay una diferencia importante y no es porque el elenco xeneize lo esté buscando, sino por una frase del uruguayo que lo volvió a poner en escena. En el último mercado de pases, el delantero estuvo muy cerca de transformarse en refuerzo, de hecho algunos hinchas lo fueron a esperar al Aeropuerto, sin embargo, no quedó del todo claro si solo fue un rumor o el futbolista cambió de postura a último momento para firmar con el Valencia de España.

En las últimas horas, Cavani volvió a referirse a Boca Juniors y confesó el sueño que tiene de vestir esa camiseta y de la buena relación que lleva con Juan Román Riquelme, ídolo y vicepresidente del club de La Ribera: “Todo el mundo sabe que quiero jugar en Boca”.

“Con Riquelme hablo seguido. Él, como todo el mundo sabes que mi sueño es jugar en la Bombonera con la camiseta de Boca. Espero poder cumplir ese sueño”, expresó el uruguayo en diálogo con el programa Fútbol Sudamericano de Radio Pasión.

No fue el único club de Sudamérica al que se lo vinculó, también se habló de una posible llegada a Nacional de Uruguay, justamente el rival de Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Libertadores. En este punto, lo descartó por completo: “Yo siempre fui claro que me gustaría jugar una Libertadores o Sudamericana con Danubio es al club que le debo todo”.

Y agregó: “A mis 36 años entiendo que los periodistas uruguayo vendan humo con mi nombre ya es costumbre y no me sorprende a veces no se dan cuenta que sus dicho falsamente ilusionan a la gente tanto de Nacional como a la gente de Peñarol y yo soy muy respetuoso con todos, pero los periodistas uruguayos no lo son y solo inventan para tener algo de que hablar”.

Lo que sí está claro es que Edinson Cavani buscará rescindirá su contrato con el Valencia, que tiene un año más de duración, y su intención es retornar a Sudamérica. Sin embargo, por el lado de Boca Juniors la situación habría cambiado y el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme no avanzaría en una gestión tanto con él como con Roger Martínez, otro de los jugadores pretendidos que no pudieron sumarse. El trasfondo es que desde el Xeneize entienden que usaron al club para posicionarse en el mercado y que si realmente hay intenciones, esperarán por la iniciativa del propio protagonista.

Al margen de ello, la relación entre Cavani y Riquelme sigue siendo cordial. Incluso, Román había hablado de muy buena manera en más de una oportunidad. “Hace dos años y medio hablo con Cavani, sé que se habló mucho. Cavani fue muy claro conmigo, estaba arreglado con el Villarreal y no sé con que otro equipo (Valencia). Explotó una bomba de que viajaba para Buenos Aires, pero no fue así. Son estrellas, no lo dudamos en ir a buscarlo siempre y cuando cumplamos con lo que pretenden. Eso es todo lo que pasó con Cavani”, expresó el último diez xeneize.

En este contexto, quien también habló fue el padre de Edinson, Luis Cavani, quien contó qué fue lo que ocurrió entre Boca Juniors y su hijo. “Sé que el año pasado anduvieron de ida y vuelta, y las cosas no se dieron. No hablé con él por lo de Boca”, afirmó el papá en una entrevista con Cómo te va. Y cerró: “Si tenés la posibilidad de jugar y retirarte en Europa, hay que retirarse allá y venir acá a disfrutar de lo que el fútbol te ha dado”.

