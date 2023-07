Ruggeri dejó en evidencia a un compañero del panel: “Vos porque sos hincha de Boca”

El ex futbolista se cruzó en vivo y no pudo contener sus palabras

Este miércoles el ciclo F90 que se emite por ESPN tuvo un debate acalorado que terminó con Oscar Ruggeri revelando de qué cuadro es uno de sus compañeros de panel. Lo que parecía ser un juego de roles amistoso, fue subiendo de tono y el ex futbolista se enfadó a tal punto que no pudo contener sus palabras.

El debate se había abierto sobre el posible fichaje de Facundo Colidio a Boca Juniors. El delantero de Inter de Milan, que está a préstamo en Tigre, podría regresar al Xeneize, club que lo formó y esto desató una discusión entre los periodistas del programa porque el delantero tiene también una oferta de Toluca y, aparentemente, River Plate prepara también la suya.

Ante este panorama, Sebastián Vignolo le propuso a Ruggeri hacer un juego de roles en donde él simularía ser Colidio. Pero, al Cabezón le costó entenderlo y después de idas y vueltas la discusión reemplazó a las risas por un cruce con Federico Bulos.

Bulos sostenía que a Colidio le era más conveniente aceptar la oferta de Boca Juniors ya que en ese plantel no hay tantos delanteros que compitan por él, en cambio, en River Plate se le haría más difícil ser titular. Ante eso, el ex capitán de la selección argentina le remarcó que cada vez que un club va a buscar a un jugador, le ofrecen ser titular, y pudo el caso de Miguel Borja, que pese a que hoy en día es suplente en el equipo de Demichelis, cuando llegó la idea era que esté entre los 11 iniciales.

“¿Por qué gritás?”, le espetó Bulos. A lo que Ruggeri contestó: “Porque me volvés loco, querido. Vos no entendés porque vos sos hincha de Boca, entonces todos a Boca. Todo es de Boca, no importa. Dejate de joder”. El periodista y relator no pudo evitar sonreír ante esta respuesta de su compañero y otros panelistas también dejaron escapar alguna carcajada ante la inesperada reacción de Oscar.

Lo cierto es que hasta el momento la información indica que Boca Juniors ha presentado una oferta al Inter y espera por la respuesta del jugador, que cuenta con una propuesta de Toluca. Por el momento, River Plate no ha hecho ningún avance formar con el futbolista, aunque no se descarta que el Millonario tenga interés por él.

