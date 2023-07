“No entiendo nada, podrán decir lo que quieran”: la curiosa presentación de Luis Enrique ante la prensa en Francia

El DT español habló unas palabras en francés y luego contestó las preguntas en español

Luis Enrique fue presentado este miércoles como nuevo director técnico del PSG para la próxima temporada y en su primer contacto con los medios se animó a dar una introducción en un francés rudimentario. El entrenador español se disculpó por el nivel en su nuevo idioma, terminó reconociendo que lo está estudiando y que su esposa le ayuda a perfeccionarlo.

Te puede interesar: PSG presentó a Luis Enrique como nuevo entrenador: la situación de Mbappé y el presente de Neymar

“Hola a todos. Doy las gracias a las autoridades, al Presidente por la confianza en mí, estoy encantadísimo de estar aquí como entrenador del PSG, de conocer un nuevo idioma y una increíble ciudad. Espero seguir ganando copas que es lo más importante. Perdón por no hablar francés, pero estoy estudiando. Muchas gracias”, arrancó el asturiano ni bien se sentó en la sala de conferencias en París.

Antes de comenzar con las preguntas de la prensa de Francia, Luis Enrique apeló a su sentido del humor para dejar un nuevo mensaje. “Ahora estoy preparado en mi idioma para contestarles lo que significa para mí y para mi staff estar aquí en París. Va a estar todo perfecto porque no entiendo un carajo... no entiendo nada por lo que podrán decir lo que quieran”, le remarcó a los periodistas que tenían colocados auriculares para escuchar las respuestas en español del DT.

Te puede interesar: El primer cortocircuito entre PSG y Luis Enrique antes de su presentación oficial

“No he sido muy bueno hablando francés, con esas tres frases que he tenido que memorizar. Mi mujer habla perfecto francés y ella ha sido mi profesora. Le agradezco su esfuerzo... yo creo que nos vamos a divertir los periodistas y yo porque siempre ha sido así en cada lugar donde he estado: desde el respeto que tiene cada profesión, entendiendo que el interés vuestro es el de comunicar y narrarle a la gente y ustedes tendrán que entender que hay mucha información que les doy a mis jugadores, otra que la mantengo en privado porque mi trabajo no es hablar en los sitios dependiendo qué cosas, pero creo que se van a llevar bien conmigo”, cerró antes de pasar a las preguntas.

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, y el nuevo entrenador Luis Enrique posan con una camiseta del club durante la rueda de prensa (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El entrenador del Barcelona y la selección de España en el Mundial de Qatar 2022, entre otros equipos, habló sobre Kylian Mbappé y Neymar, las dos estrellas que permanecen en el club tras la marcha de Lionel Messi a Inter Miami.

Te puede interesar: Luis Enrique, nuevo entrenador del PSG en mitad del ‘caso Mbappé': “Es un gran proyecto, cuento con todos los jugadores que tienen contrato”

“Cuando he firmado el contrato aún habían cosas abiertas. Todo puede pasar. Es un caso que llevaremos en privado”, afirmó sobre la actual situación del delantero francés, quien anunció recientemente que no ampliará su vínculo con el club, el cual finaliza el próximo 30 de junio del 2024. “Tiene contrato y no sabemos lo que pasará después porque los acontecimientos se suceden durante el mercado de fichajes. Cuando perfilas una plantilla estás abierto a que puedan suceder una infinidad de cosas. La conversación sobre la planificación la mantengo en privado porque es una charla profesional. Vamos a intentar tener la mejor plantilla posible”, sentenció.

En cuanto a la otra figura del plantel, y a quien dirigió durante su paso por Barcelona, indicó: “No he hablado con él. Solo he hablado con Nuno Mendes y con Mukiele. Veremos que pasa, habrá cambios, hay un estilo de juego claro y queremos que la gente se divierta cada semana”.

Luis Enrique fue presentado como nuevo DT del PSG (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Seguir leyendo: