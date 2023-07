PSG presenta a Luis Enrique como nuevo entrenador

CAPTURA

Una nueva era comienza en el Paris Saint Germain. Luego de anunciar de manera pública la salida anticipada de Christophe Galtier (le restaba un año de contrato), la dirigencia decidió pegar un nuevo golpe de timón y apostar por Luis Enrique como nuevo director técnico.

El español, acompañado por el presidente Nasser Al-Khelaïfi, fue presentado públicamente en una conferencia de prensa brindada en el centro de entrenamiento en Poissy. El ex Barcelona y Selección de España estará acompañado por Aitor Unzué (videoanalista), Rafel Pol (preparador físico), Joaquín Valdés (psicólogo deportivo). Además seguirán en el club Isidro Ramón, Pedro Gómez y Alberto Piernas.

Dos horas después de lo previsto, producto de un retraso en el despegue del vuelo que tuvo el aéreo que transportaba al presidente del conjunto parisino a la capital: “Disculpen por mi retraso por culpa del avión. Bienvenidos, es un momento histórico para todos, la verdad es que estamos felices de estar aquí en la nueva ciudad deportiva con vosotros. Quiero dar las gracias a Galtier, ha dado todo por el club y es un hombre formidable”.

“Quiero dar las gracias también a Messi, el mejor jugador del mundo. Quiero presentar a nuestro nuevo entrenador, uno de los mejores del mundo, no solo por lo que ha ganado sino sobre todo por cómo juegan sus equipos al fútbol. No quiero hablar mucho porque es el día de Luis Enrique”, añadió Al Khelaifi, antes de darle paso al técnico español.

Luis Enrique comenzó su discurso en francés: “Quiero agradecer al presidente por su confianza, estoy encantado de estar aquí” y, tras un inicio formal, el ex entrenador del FC Barcelona comenzó a hablar en español: “Estoy encantado de ser el entrenador del PSG, con ganas de hablar un nuevo idioma en un país y en una ciudad maravillosa”.

Las primeras declaraciones de Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG

“Desde el primer día que nos reunimos con Luis Campos y el presidente fue todo muy fácil. En menos de cinco minutos ya estábamos hablando de las cosas que se podían hacer”

“Hemos estado haciendo hasta ahora un trabajo en la confección de la plantilla junto con Luis Campos. Tuvimos conversaciones la semana pasada y seguro que tendremos una plantilla competitiva. Trabajaremos duro para hacerlo lo mejor posible. Lo más importante es que remamos todos juntos en la misma dirección y compartimos la misma idea, así que en ese sentido no hay de que preocuparse”.

“La mentalidad de juego ofensivo es innegociable. Tienes que adaptarte a las características de los jugadores y como entrenador, seguro que los jugadores van a disfrutar. No tengo duda de que vamos a crear un equipo ilusionante para nosotros y sobre todo para la afición”.

“Encantado de emprender un nuevo camino y aprender un nuevo idioma. Rafel Pol y Aitor Unzué estarán conmigo como segundo y tercer entrenador. Antes del 10 de julio tendremos todo el staff completo y se anunciará así”.

“(Sobre Mbappé) Cuando he firmado el contrato aún habían cosas abiertas. Todo puede pasar. Es un caso que llevaremos en privado. Tiene contrato y no sabemos lo que pasa después porque los acontecimientos se suceden durante el mercado de fichajes. Cuando perfilas una plantilla estás abierto a que puedan suceder una infinidad de cosas. La conversación sobre la planificación la mantengo en privado porque es una charla profesional. No interesa sacar ninguna información privada del propio club. Vamos a intentar tener la mejor plantilla posible”.

“(Sobre Neymar) No he hablado con él. Solo he hablado con Nuno Mendes y con Mukiele. Veremos que pasa, habrá cambios, hay un estilo de juego claro y queremos que la gente se divierta cada semana”

“(Sobre Messi y Sergio Ramos): Son jugadores cuyos contratos expiraron antes de negociar con el PSG. Yo no estaba involucrado en ambos casos. Estamos trabajando fuerte, pueden ver las inversiones en los últimos años y solo puedo hablar cosas positivas”.

“(Sobre la Champions League): Adoro la presión. Creo que es bueno tener esos objetivos tan ambiciosos. En la Champions hay 10 equipos con esa misma dirección y será un placer ponerme al frente de un objetivo como este. Por supuesto que es dificil, pero trataremos de hacerlo todo para conseguirlo”.

Noticia en desarrollo...

