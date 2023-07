El saco de Messi, la ocurrencia del Chipi Barijho y los tiernos abrazos con Basile y Bianchi: el video íntimo del homenaje a Riquelme

Las imágenes del momento en el que Román se encontró en el hotel con los invitados a su partido homenaje. El tierno abrazo con Messi, Bianchi y Coco Basile

Pasaron diez días del emotivo partido homenaje a Juan Román Riquelme en La Bombonera y se dieron a conocer imágenes inéditas de lo que fue el encuentro entre el ídolo de Boca Juniors y los distintos invitados que se hicieron presentes en el Hotel Intercontinental para luego dirigirse al estadio todos juntos. Entre las glorias más destacadas se encontraban Lionel Messi, Carlos Bianchi, Alfio Coco Basile, Ángel Di María y José Pekerman, entre otros ilustres.

Uno de los momentos más emotivos fue el abrazo que se dieron Riquelme y Messi en la antesala. Leo fue la estrella más esperada para el evento y no le falló a su ex compañero de la Selección. “Qué facha que tenés, boludo. ¿Qué hacés con ese saco? Mirá lo que es”, lanzó Román con su habitual sonrisa antes saludar al campeón del mundo en Qatar. El Capitán de la Scaloneta se sacó fotos con casi todos los presentes y el Chipi Barijho le pidió una especial para su mujer, que lo “adora”. Tampoco faltó el saludo con Blas Armando Giunta, con quien cruzó algunas palabras.

La cuenta de Instagram “Todo sobre Román 10″ compartió un video que se grabó en la intimidad de las estrellas, mientras iban llegando al lobby del hotel. “Te felicito por todo”, expresó Basile dándole un abrazo paternal al actual vicepresidente de Boca. Luego, Román fue saludando uno a uno a sus invitados. Siguió el Mono Navarro Montoya, Kily González, Lucho González y Sergio Manteca Martínez, con quien bromeó: “¿Qué hacés uruguayo? Tenés pinta de ciclista”, en referencia al conjunto deportivo que vestía el ex delantero xeneize.

En otras escenas de la intimidad, no faltó el mate que compartió el 10 con sus amigos Leandro Paredes, Ezequiel Pocho Lavezzi (vestido como una estrella de cine), Di María y Fabricio Coloccini, así como tampoco el abrazo más esperado con Carlos Bianchi, el técnico con el que Román tocó el cielo y a quien luego le dedicaría la parte más emocionante de su discurso en la cancha.

El abrazo entre Juan Román Riquelme y Lionel Messi el día del partido homenaje al ídolo de Boca (@fotobairesarg)

El pasado 25 de junio, Riquelme realizó su partido homenaje en el estadio Alberto J. Armando y reunió a sus ex compañeros de Boca con otros con los que compartió espacio en la selección argentina. En una tarde/noche histórica para los fanáticos, Román hizo emocionar a los presentes y más allá del encuentro de fútbol, dio un discurso que hizo estallar a la gente.

“Espero que la hayan pasado muy bien. Los quiero mucho. vuelvo a repetirlos que el 10 de noviembre entré en una película, yo soñaba con ser futbolista nada más y la vida me dio demasiado. El fútbol me dio demasiado, mi papá me hizo bostero como todos ustedes, sé que me voy a morir bostero. Solamente quiero decirles gracias, cada día que me levanto o me voy a dormir, me miro al espejo y le pido a Dios que esta relación siga. Yo sin ustedes no puedo vivir. Muchísimas gracias”, expresó en su inolvidable fiesta.

