El 9 con el que sueña Riquelme le abrió las puerta a Boca Juniors: “Sus hinchas son una locura”

Una vieja ambición de Juan Román Riquelme podría llegar a cristalizarse de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Se trata de la posible llegada de Roger Martínez a Boca Juniors y el delantero colombiano de 29 años se refirió a esa chance con declaraciones que ilusionaron al mundo azul y oro. A diferencia de otros mercados en los que el club debía desembolsar el pago por su pase, al artillero cafetero acaba de terminar su contrato con el América de México.

“Sinceramente que Boca es una cosa loca, ¿no? por decirlo así. Es una locura lo que es la afición, el estadio, todo y siempre estoy agradecido con Román por el apoyo y por el interés que siempre han mostrado en mí”, sostuvo Martínez en una entrevista con AS México.

“Sería muy bonito para cualquier jugador, pero en los momentos que me buscaron las cosas no dependían de mí, desafortunadamente no dependían de mí. Pero bueno, ahora vamos a ver qué puede pasar, sinceramente analizaremos las cosas que vengan, analizaremos bien y con el favor de Dios tomar la mejor decisión, pero estoy muy agradecido con Román, me siento un privilegiado de que siempre se interesa en mí”, añadió.

“Yo me siento un privilegiado de que una persona como Román se interese en mí. Sinceramente que es algo por lo que me siento un agradecido y la verdad que yo pienso que a cualquier jugador le gustaría jugar en Boca, sinceramente que sería algo muy bonito para cualquier jugador”, concluyó.

Roger Martínez convirtió 35 goles y brindó 17 asistencias en 162 partidos con el América de México (REUTERS/Henry Romero)

Desde que la actual dirigencia asumió, Riquelme manifestó su interés por el punta cuyo nombre completo es Roger Beyker Martínez Tobinson, nacido el 23 junio de 1994 en Cartagena. Hubo sondeos entre 2020 y 2021 que no prosperaron. Esa posibilidad se congeló con el regreso de Darío Benedetto a principios de 2022, y con la llegada de Miguel Merentiel, que viene convirtiendo, junto a los juveniles como Luis Vázquez y Exequiel Ceballos, el ataque Xeneize pareció estar completo.

Sin embargo, para abordar de la mejor forma las instancias de eliminación directa en la Libertadores, Riquelme volvió a aportar por Martínez y sus palabras lo dejaron en claro. El futbolista colombiano le agradeció al vicepresidente de Boca Juniors por su interés.

Cabe recordar que el artillero desde siempre tuvo el sueño de jugar en Boca Juniors y de chico se probó sin suerte en club y en Argentinos Juniors. Luego se formó en Racing, donde debutó en Primera División, continuó en Aldosivi y también jugó en la Primera Nacional, en Santamarina de Tandil. Luego emigró al Villarreal (España) y Jiangsu Suning (China), previo a su arribo al América de México, donde marcó 35 goles y brindó 17 asistencias en 162 partidos.

En cuanto a su participación en su selección, llevó a cabo 25 encuentros y sumó tres gritos, aunque no estuvo en la lista de las dos primeras convocatorias que realizó este año el entrenador argentino Néstor Lorenzo, debido a la falta de regularidad de Martínez, que en el torneo Clausura 2023 en la Liga MX, jugó 12 encuentros, solo en uno fue titular y marcó un tanto.

