El detrás de escena de la lujosa fiesta a la que asistió Mbappé: encuentro con Kim Kardashian y “guiño” al Real Madrid

El delantero del PSG compartió lugar con Kim Krdashian y su vestimenta despertó la imaginación de los usuarios

“Kylian Mbappé dijo que nunca se iría gratis”. En la presentación de Luis Enrique en el París Saint-Germain (PSG) sobrevoló la presencia de la máxima figura del plantel después de la salida de Lionel Messi. El ultimátum del presidente Nasser Al-Khelaifi es una señal sobre cómo se encuentra la relación entre ambas partes, aunque el jugador se mantiene alejado de esa realidad porque en las últimas horas realizó una serie de publicaciones que encendiaron a las redes sociales.

El máximo goleador de la Ligue 1 en las últimas cinco temporadas disfruta de sus vacaciones en los Estados Unidos tras un año intenso a nivel clubes sumado al Mundial de Qatar disputado con la selección de Francia. Recientemente, el atacante fue visto en las playas de Miami en compañía de su hermanastra Melissa Gateau y en las últimas horas dio su presente en la mansión del multimillonario Michael Rubin como uno de los 350 invitados a la White Party, un evento organizado por el magnate cuya única condición era ir vestido de blanco.

La mansión que albergó la fiesta está valuada en USD 50 millones y está localizada en Long Island. Todos participaron de shows en vivo junto a la posibilidad de comer y beber alguna bebida y disfrutar de un cierre con fuegos artificiales desplegados sobre las costas del Atlántico. Mbappé fue una de las personalidades más importantes, pero la invitación incluyó a figuras de renombre mundial como Tom Brady (el mejor jugador de la historia del fútbol americano), Kevin Durant, James Harden, los cantantes Jennifer Lopez, Justin Bieber y Beyoncé y los actores Leonardo Di Caprio sumado a Ben Affleck, entre los más reconocidos.

Sin embargo, el futbolista de 24 años atrajo las miradas de todos y su estampa no demoró en generar múltiples reacciones entre los usuarios. Uno de los videos que llegaron a captar los entretelones de la velada lo encontró al lado de Kim Kardashian, una de las hermanas de la familia que se destaca en el mundo de los espectáculos y la moda. El momento efímero de la grabación no impidió que en las redes sociales se regocijen por un posible romance entre ambos.

El astro francés asistió al evento organizado por el multimillonario Michael Rubin

“La opinión de la gente: Mbappé y Kim Kardashian hacen la pareja perfecta”, escribió una persona dentro de la red social Twitter. “Mbappé con Kim Kardashian... déjame llorar de pena”, manifestó otro usuario frente a las imágenes donde no se describe un vínculo cercano y la modelo llegó a saludar a la cámara con una profunda desinhibición por el entorno. Esta reacción también se debió a un fuerte shippeo en las plataformas, un término que hace alusión al deseo de unir a dos personas en un lazo amoroso.

El código de vestimenta fue otro de los puntos destacados de la noche y Kylian Mbappé subió una publicación a su cuenta personal de Instagram para dar cuenta de esta situación, pero sus más de 105 millones de seguidores aún no estaban al tanto de su compromiso extrafutbolístico y muchos perfiles lo vincularon a una supuesta cercanía con el Real Madrid en medio de los rumores por una partida anticipada del PSG, donde tiene contrato por una temporada más. El YouTuber DjMaRiiO, confeso hincha del Merengue, no perdió la oportunidad para comentar: “¿Corazón blanco?”. “¿Como que de blanco Kylian?”, preguntó otro de sus followers y El Chiringuito, famoso programa deportivo emitido en España, se encargó de viralizar la foto: “¿Guiño de Mbappé al madridismo?”.

Esto se encuentra lejos de ser así porque se debió únicamente a una mera casualidad por el único requisito a cumplir en la White Party planificada por Rubin, creador y director ejecutivo de la marca de ropa Fanatics y encargado de un conglomerado de empresas referidas al comercio electrónico. El hombre de 50 años está en pareja con la modelo Camille Fishel y su fortuna asciende a los 10,2 mil millones de dólares, según estimaciones de Forbes, una cifra que lo convierte en uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos.

Más allá de esta coincidencia, nadie pasó por alto este detalle tan pequeño como significativo ante la falta de veracidad sobre cuál será el próximo destino de Kiki. Uno de los que habló de esta situación fue el propio Luis Enrique, flamante técnico, en su presentación durante este miércoles. “Cuando he firmado el contrato aún habían cosas abiertas. Todo puede pasar. Es un caso que llevaremos en privado”, afirmó en referencia al francés, quien anunció recientemente que no ampliará su vínculo con el club, el cual finaliza el próximo 30 de junio del 2024.

Debido a esto, Al-Khelaifi sentó su postura: “Mi posición es muy clara. No quiero repetirlo cada vez: si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo”. “Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro”, concluyó ante los medios locales e internacionales.

LAS FOTOS DE KYLIAN MBAPPÉ EN LA WHITE PARTY

La foto de Kylian Mbappé junto al basquetbolista de la NBA, Joel Embiid

La imagen elegida por Kylian Mbappé para subir a sus redes sociales que disparó la imaginación de sus seguidores

Una de las postales de Kylian Mbappé en la White Party 2023

