Otra vez gas pimienta en el fútbol argentino: los jugadores de Gimnasia denunciaron que fueron atacados en el entretiempo ante Newell’s

Los futbolistas de Gimnasia denunciaron que les tiraron gas pimienta en el vestuario durante el entretiempo del partido con Newell's en Rosario

Un repudiable hecho se dio en el entretiempo del partido que igualaron 2-2 Newell’s y Gimnasia y Esgrima La Plata en Rosario. Los jugadores del Lobo denunciaron que por las ventanas les tiraron gas pimienta. En ese momento el equipo Tripero ganaba 2-1 y sus futbolistas habían cumplido con una gran labor, en especial en los primeros 25 minutos. Una vez que el elenco platense retornó al campo de juego se lo hicieron saber al árbitro Darío Herrera.

Gimnasia se había puesto en ventaja con los goles de Benjamín Domínguez y Cristian Tarragona. Luego Newell’s descontó por medio de Guillermo Ortíz. El partido se abrió y pareció que iban a haber más goles en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa ubicado en el Parque Independencia.

Pero después del descanso los jugadores del Lobo hablaron con el juez. Una vez que estuvo al tanto de lo ocurrido, Herrera llamó a los futbolistas del elenco rojinegro para comentarles lo que había ocurrido. Ambos equipos se reunieron en el centro de la cancha y el referí les preguntó a los de Gimnasia cómo estaban y si sentían que estaban en condiciones de seguir. Ante su respuesta positiva, el colegiado habló con los capitanes, Leonardo Morales (Gimnasia) y Lucas Hoyos (Newell’s), y decidió poner en marcha el complemento.

Cristian Tarragona habló sobre el gas pimienta que les tiraron a los jugadores de Gimnasia en el vestuario durante el entretiempo del partido con Newell's en Rosario

En la segunda mitad, Newell’s fue más y lo metió en su campo a Gimnasia. De tanto buscar a los 57 minutos los rosarinos consiguieron la igualdad con un golazo de Lisandro Montenegro, que metió una volea inatajable para Tomás Durso.

El encuentro con el que cerró la fecha 22 de la Liga Profesional fue de trámite intenso con llegadas para ambos equipos. Gimnasia fue más en la primera mitad y en la segunda Newell’s hizo el mérito para igualarlo y luego hasta pudo haberlo ganado con un tanto invalidado por posición adelantada del propio Ortiz en el tiempo adicionado.

Sebastián "Chirola" Romero habló sobre el gas pimienta que les tiraron a los jugadores de Gimnasia en el vestuario durante el entretiempo del partido con Newell's en Rosario

Una vez terminado el encuentro Tarragona habló sobre el episodio en el vestuario e indicó: “Creo que afuera hubo problemas y entró un poco de gas pimienta por la rejilla. Pero estamos todos bien, nada grave”. Según su testimonio habrían habido disturbios en las inmediaciones de la cancha rosarina.

El que también se refirió al tema fue el entrenador de Gimnasia, Sebastián Romero: “Hasta el momento no se ha ido el efecto porque seguimos tosiendo. Una pena porque es el momento para descansar, para estar tranquilos y fueron 15 minutos donde tuvimos poca charla porque uno tosía, el otro se tapaba, tratábamos de estar bien. Esperemos que no pase más esto porque no es bueno para nadie”.

Luego de este empate La Lepra quedó en el puesto 12° de la tabla con 30 puntos, mientras que el Lobo marcha 17° con 27 unidades. En la próxima fecha ambos jugarán este viernes, también en la clausura de la jornada. Gimnasia recibirá a Independiente desde las 19, mientras que Newell’s visitará a Central Córdoba de Santiago en Estero, a partir de las 21:30.

Este hecho con el gas pimienta en el Coloso Marcelo Bielsa retrotrae al episodio vivido en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2015 entre Boca Juniors y River Plate, en el que también el árbitro fue Darío Herrera. En aquella oportunidad a los jugadores millonarios les tiraron gas pimienta cuando regresaron del vestuario. Manifestaron que no estuvieron en condiciones de jugar y Herrera suspendió el encuentro.

En la ida el equipo de Núñez había vencido 1-0 con un gol de penal del uruguayo Carlos Sánchez y más tarde fue campeón del torneo. Las cámaras de seguridad del estadio mostraron que Adrián Napolitano, hincha del Xeneize conocido como el Panadero, había sido el autor de la acción.

Leo Ponzio fue uno de los más afectados aquella noche en La Bombonera

