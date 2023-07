El inolvidable gesto de Julián Álvarez con los chicos de la pensión de River: “Siempre es lindo recordar los momentos”

Visita de Julián Álvarez a la pensión de River Plate

“¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Hoy pasé un rato por la casa River y por todo el club, porque siempre es lindo recordar momentos y visitar a los chicos de la pensión y a toda la gente que siempre nos apoyó y nos ayudó mucho. Para mí fue muy importante el paso por la pensión, donde he aprendido muchísimas cosas. Les mando un saludo muy grande a todos y que estén bien”. Con ese mensaje que publicó la cuenta oficial de la entidad de Núñez, Julián Álvarez volvió a demostrar su agradecimiento hacia el Millonario por sus días en la institución que lo impulsó hacia el Manchester City.

El delantero, campeón del mundo en Qatar, aprovechó sus vacaciones para sorprender a las jóvenes promesas que se entrenan día a día con la camiseta de La Banda y sueñan con tener un futuro similar al de la Araña.

El cordobés fue una pieza fundamental en la hazaña que logró la Scaloneta en el país del Golfo, pero también ha dejado una huella imborrable en el Monumental por las conquistas en la Copa Libertadores del 2018, la Recopa Sudamericana del 2019, la Copa Argentina y la Supercopa Argentina de ese mismo año; y la Liga Profesional de 2021, junco con el Trofeo de Campeones.

Por su parte, Martín Demichelis recuperó al defensor Leandro González Pírez de cara a la recta final de la Liga Profesional y tendrá a todos los titulares disponibles para jugar el miércoles ante Colón. El zaguero sufrió una distensión muscular en el bíceps femoral derecho ante Instituto, diez días atrás, y se perdió los últimos dos encuentros tras jugar 21 partidos y ser el marcador central con más presencias en la era de Micho.

De este modo, River podrá jugar con una defensa descansada ya que ante Barracas Central solo jugó Enzo Díaz, porque tanto Paulo Díaz -quien fue al banco y no ingresó- y Milton Casco -no concentró- no tuvieron actividad el fin de semana. Entonces, el entrenador podrá disponer de todos sus titulares con pocos minutos de juego y descansados tras la rotación en la derrota ante el Guapo, en donde sólo jugaron de arranque Franco Armani y Enzo Díaz.

Así, el probable once que salga a la cancha para enfrentar al Sabalero sería con Armani; Casco, González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Esequiel Barco, Ignacio Fernández y Rodrigo Aliendro; Lucas Beltrán.

El que no estará disponible es un habitual suplente que ingresa en los segundos tiempos, Pablo Solari, que por llegar a la quinta tarjeta amarilla tiene que cumplir una fecha de suspensión. La idea del DT es sostener esta base en lo que resta del semestre, que incluye durante julio 6 partidos, 5 de ellos por la Liga Profesional y el restante el mano a mano que debe jugar con Talleres de Córdoba por Copa Argentina, sin fecha confirmada.

River tiene la chance de igualar la marca histórica de la era Marcelo Gallardo con los partidos consecutivos de triunfos locales que es de 14, pues el miércoles puede llegar a 12 y aún debe jugar contra Estudiantes y Racing. El elenco de Núñez desde que empezó el año jugó 13 partidos de local y ganó 12, perdió ante Arsenal de Sarandí en su segunda presentación y desde entonces no conoce otro resultado que el triunfo tanto en la Copa Libertadores como en la Liga Profesional.

