Histórico título para la gimnasia argentina: Santiago Ferrari ganó la Copa del Mundo de trampolín

Santiago Ferrari campeón en Copa del Mundo de gimnasia trampolín

El deporte argentino alcanzó un nuevo hito en su historia de la mano de un joven gimnasta oriundo de Jujuy. Santiago Ferrari, de tan sólo 19 años, se consagró en la prueba doble mini en la Copa del Mundo FIG que se llevó a cabo en la ciudad de Santarém, Portugal.

Tras clasificar a la final de la disciplina, Ferrari obtuvo un puntaje de 28.200 en su primer salto y quedó en la tercera colocación entre los ocho participantes. En lo que fue la segunda instancia, en la que compiten los atletas que quedaron en los primeros cuatro lugares, el jujeño obtuvo una puntuación de 29.100 para consagrarse con la medalla dorada en el torneo que es parte del circuito mundial de la Federación Internacional de Gimnasia.

En el salto que le dio el título, Santiago tuvo un 18.7 de ejecución según los jueces, en un salto marcado por una dificultad de 10.4. Detrás del argentino finalizaron el canadiense Gavin Dood (29.000) y Brent Deklerck, de Bélgica (26.700), quienes se subieron al segundo y tercer lugar del podio, respectivamente.

“La verdad es que no pensé que iba a llegar tan lejos en esta competencia porque en las primeras pasadas de doble mini no me fue muy bien pero pude llegar a la final rozando. Después cuando llegué a la final puse todo y me pude llevar la medallita”, dijo el gimnasta desde Portugal en diálogo con AM 630 de Jujuy.

El gimnasta junto a Abraham Jure, su entrenador

“Estoy muy orgulloso porque era uno de mis objetivos pero más que ganar lo que necesitaba era acumular experiencia teniendo en cuenta que este tipo de competencias no existen en Argentina”, agregó Ferrari, que durante la competencia estuvo acompañado de su entrenador Abraham Jure.

“Lo más valioso de Santiago es su humildad y sencillez. Es muy querido y les cae muy bien a todos”, expresó Jure en una entrevista que le realizaron en el Canal 4 de la provincia del norte argentino. “Mi objetivo es poder mostrar a alguien de Jujuy al mundo. Y lo logramos. Estos resultados se dieron por hacer bien las cosas, a pesar que nuestro programa es de formación para su futuro”, puntualizó el entrenador.

Santi Ferrari también participó de la prueba de trampolín individual, competencia que es parte del programa olímpico en la disciplina, y terminó en la posición número 13. Es importante destacar que es la primera vez en la historia que un deportista argentino logra pasar a la semifinal de un torneo de esta clase. La que también compitió en Santarém fue la gimnasta Valentina Podestá, que finalizó en el puesto 33.

Para este torneo, tanto el joven jujeño como su entrenador hicieron una preparación en España y ahora volverá a competir en breve en la Copa de la Scala Viscap en Portugal, para luego regresar a Valladolid. Más allá de estos eventos, el certamen central para Ferrari y Jure son los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que se pondrán en marcha el 20 de octubre en la capital de Chile. “Es el objetivo principal. Ganamos la plaza para Argentina y queremos estar bien. Y después tenemos el Mundial de Inglaterra”, dijo el entrenador de este jujeño que desde lo 10 años practica la disciplina y ahora hizo historia para la gimnasia argentina.

