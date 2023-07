Cesc Fábregas anunció su retiro del fútbol: el emotivo mensaje que le dedicó Lionel Messi

Cesc Fábregas jugó tres años con Messi en Barcelona (AFP)

Cesc Fábregas anunció este sábado su retiro del fútbol a la edad de 36 años. El mediocampista que brilló en Barcelona, Arsenal y Chelsea, entre otros clubes, decidió poner punto final a su carrera para dar inicio a su ciclo como entrenador en el equipo juvenil del Calcio Como 1907, de la Serie B de Italia.

“Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas...No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como. He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje imposible de olvidar”, escribió en sus redes sociales. Y agregó: “He vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría. He aprendido 3 idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio. Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino”.

Sin dudas, uno de los mejores jugadores con los que coincidió fue con Lionel Messi, con quien además ha entablado una amistad ya que incluso las familias de ambos han disfrutado de vacaciones juntos. Justamente, el argentino interrumpió sus días de relax para enviarle un mensaje al español tras enterarse la noticia: “Ya sabés todo lo bueno que pensamos tanto de vos como de tu familia. Sos un crack y vamos a seguir pasando muchos momentos juntos, los queremos mucho y te deseamos todo lo mejor en tu nueva etapa amigo!!! Abrazo enorme”.

Fábregas fue parte del Barcelona de Guardiola que ganó la segunda Champions League. El mediocampista se sumó al equipo catalán en 2011, tras su exitoso paso por el Arsenal, y allí coincidió con Messi.

Comenzó su carrera en la academia del elenco culé antes de unirse al Arsenal cuando tenía 16 años en 2003. Ganó la Copa FA de 2005 con los Gunners y regresó a Barcelona en 2011. Allí estuvo tres años en el Camp Nou antes de fichar por el Chelsea. Fábregas se fue al Mónaco en 2019 y pasó la última temporada con el Como en la segunda división de Italia. Ahora, se quedará en el club para trabajar con los filiales y los juveniles.

