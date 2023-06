“Tengo tanta suerte de que esté en mi vida”: las románticas declaraciones de Tsitsipas sobre Badosa en una entrevista

Stéfanos Tsitsipas dio detalles de su relación con Paula Badosa

Luego de algunas semanas de rumores, la feliz pareja decidió confirmar de manera oficial el incipiente romance que sacudió al mundo del tenis. Los protagonistas de esta historia son el griego Stéfanos Tsitsipas y la española Paula Badosa.

El número cinco del ranking ATP, que viene de ser eliminado en su debut en los octavos de final del torneo sobre césped en Mallorca ante el alemán Yannick Hanfmann, durante una entrevista con el diario AS brindó detalles sobre su relación con la joven de 25 años.

Al ser consultado sobre si este vínculo lo ayuda en su carrera profesional, el helénico no lo dudó y fue tajante: “Es lo mejor que me ha podido pasar. Puede que no sea fácil al principio por el interés mediático y lo que conlleva, porque la gente habla. Pero trato de no prestar atención. Es inevitable, sucederá. Puede llevar tiempo ajustarse, aunque ahora es muy agradable acostumbrarme a algo así, porque nunca me había pasado. Ella es la persona adecuada. Ha hablado de una conexión especial con ella”.

“La admiro mucho. Es mi jugadora favorita. Me parece una personalidad muy interesante. No solo por su apariencia, sino también por lo que tiene dentro. Cuando juega, me veo a mí mismo. Hay muchas cosas que la veo hacer en la cancha que yo también haría. Es muy raro que haya una jugadora en el otro lado del circuito de la que pueda hablar así. Me inspira. Espero inspirarla también. Me hace amar más el tenis. Me motiva para ser mejor. Puede que no haya ganado muchos partidos en las últimas semanas, pero no es su culpa. Hablamos de eso. Cuando estoy en la pista, es mi responsabilidad. Es la persona más comprensiva con la que he estado. Quiere lo mejor para mí. Tengo tanta suerte de que esté en mi vida… Reímos, lloramos, celebramos, somos más juntos. Espero que podamos crear sueños, conquistarlos juntos. Porque eso es algo tan hermoso... Quiero que esta sea una vida hermosa con hermosos recuerdos. A veces también tristes, no puedes evitarlos. Es parte del viaje, un largo viaje para experimentarlo todo”, añadió el atleta que será uno de los cabezas de serie en Wimbledon, su próximo gran objetivo.

Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipas, la pareja del momento en el mundo del tenis

Pese a ser uno de los mejores tenistas del momento, aún no pudo levantar ningún Grand Slam. Fue finalista en Roland Garros 2021 y en el Abierto de Australia en 2023. En ambas ocasiones sucumbió ante el poderío de Novak Djokovic. " No sé qué me falta. Trato de averiguarlo todos los días. No tengo respuesta, pero espero poder resolverlo. En pretemporada, cuando tengo mucho tiempo para entrenar, a veces descubro cosas nuevas en mi juego. Cuando hay mucho tenis y no puedo sentarme y practicar durante muchos días seguidos, puede ser muy difícil descubrir qué funciona. No trabajo tanto la técnica. Hay épocas en las que siento que me falta algo. Veo una gran brecha. Aunque me sienta bien de ánimo, de espíritu sobre el juego, no significa que luego rinda”.

Sobre quién es el mejor tenista de la historia entre Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, afirmó: “En mi opinión, todos son geniales. Algunas personas dicen que los números importan, los títulos de Grand Slams. Otros, que es más la cantidad de aficionados que EL jugador ha arrastrado al tenis. Eso es lo que cuenta. Hay muchas versiones de quién es el mejor. Dejaré que la gente saque sus propias conclusiones”.

