La romántica confesión de Stéfanos Tsitsipás sobre su noviazgo con la tenista Paula Badosa: “Somos almas gemelas, estamos en la misma longitud de onda”

La relación entre Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás

Stéfanos Tsitsipás dejó atrás la derrota con Carlos Alcaraz por los cuartos de final de Roland Garros y, tras un breve descanso, enfocó su mirada en la preparación para Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, pero últimamente el tenista griego dejó de ser noticia en el circuito para transformarse en eje central de las revistas del corazón.

Te puede interesar: La tenista Paula Badosa confirmó su relación con Stefanos Tsitsipas: los mensajes ocultos que anticiparon el romance

Luego de algunas imágenes que exhibían algo más que una simple amistad, su colega Paula Badosa fue la encargada de confirmar el romance entre ambos y solo faltaba su voz para dar por concluida la oficialización del lazo amoroso con la tenista española de 25 años. “Sí, somos una pareja. Pero no solo eso. Somos almas gemelas. Así debe definirse. Es muy raro que encuentres a tu alma gemela. Si le preguntas a Paula te dirá exactamente lo mismo”, declaró en una entrevista concedida con el diario alemán Bild.

Este diálogo ocurrió en la antesala a su participación en el ATP 250 de Stuttgart, que inauguró la gira de pasto, y en donde llegaba como primer preclasificado. Antes de perder en su debut ante Richard Gasquet (55) por 6-7 (8), 6-2 y 5-7, Tsitsipás había manifestado que no se ocultarían de los medios periodísticos ante la pregunta sobre si el periódico debería llevar un fotógrafo para “vigilar” su habitación. “No, no hay necesidad de eso, Ningún fotógrafo es necesario en Stuttgart, te lo prometo”, contestó entre risas.

Te puede interesar: El show de Agüero en la previa de la final de la Champions: la chicana a Lautaro Martínez y los chistes sobre Messi con Guardiola

Cabe recordar que Badosa ocupa el puesto 32 del escalafón organizado por la WTA, pero la mejor raqueta de su país continúa recuperándose de una fractura por estrés en la columna vertebral, una lesión que le impidió decir presente en París, torneo ganado por la número 1 del ranking, la polaca Iga Świątek. En este sentido, su novio está en cada paso de su recuperación: “Tiene una lesión grave y está tratando de regresar a Wimbledon. Por lo tanto, la rehabilitación es muy importante. Quiero lo mejor para ella, al igual que quiero lo mejor para mí. Es un apoyo tan agradable”.

La postal del romance entre Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás

“He conocido a muchas mujeres en mi vida. Y puedo decir eso con mucha confianza. Nunca me había sentido tan atraído y encontrado tanta belleza e interés en una mujer. Le dije eso a Paula y ella dijo lo mismo y me alegró escuchar eso de ella. Nuestras mentes están en la misma longitud de onda, es una conexión tan espiritual”, agregó el número 5 del mundo.

Te puede interesar: Sampaoli hizo su mejor esfuerzo para abrir una botella en plena conferencia de prensa, pero no pudo y se dio por vencido

En este sentido, el finalista del último Australian Open destacó sus buenas sensaciones ante el nacimiento de este vínculo: “Tenemos buenas vibraciones juntos. Esta es una experiencia hermosa. No creo que mucha gente experimente ese tipo de conexión espiritual y de alma gemela con alguien. Si viajas mucho por el mundo, esto es lo que estás buscando. Crees que lo encontrarás en algún lugar del mundo, pero a veces está justo frente a ti”. “Somos tan honestos y abiertos y simplemente somos nosotros mismos el uno con el otro. Es algo muy raro de encontrar”, enfatizó.

Por último, fue consultado sobre cómo lleva este grado de exposición que ha tenido en distintas plataformas ante la publicación de su cercanía con Paula Badosa: “Soy una persona reservada, no quería compartir demasiado sobre mí en las redes sociales. Nunca sentí que fuera necesario, especialmente en relaciones como esta. Pero es mucho más divertido de lo mal que se siente”. “No quiero imponerme, pero me gustaría que más gente se sintiera así. No quiero hacer publicidad, pero al mismo tiempo me gustaría que la gente se sintiera inspirada”, concluyó.

Los primeros indicios de esta relación fueron notados por sus seguidores, quienes tomaron nota de que ambos modificaron sus fotos de perfiles en Spotify y colocaron una imagen en la que aparecen sonriendo juntos. Además, una serie de comentarios cruzados en redes sociales fueron acrecentando esta noticia, pero una de las pistas más reveladoras sucedió cuando ambos compartieron sus vacaciones en Dubái. Una cuenta en Instagram bajo el nombre @tsitsidosa subió varias postales en las que se los puede ver a los dos jugadores de tenis disfrutando el momento.

En una de las fotos están por tomarse cada uno un helado y en otras, ya de noche, se los ve muy unidos tras una cena. Además de eso, también hay un video en el que tanto Badosa y Tsitsipas están juntos en una piscina haciendo ejercicio, algo que se repite en un gimnasio. “Sí, estoy saliendo con él”, afirmó la ex número 2 del mundo en la WTA para la revista Hola! en España.

Las fotos de Paula Badosa y Tsitsipas en Dubái

Stéfanos Tsitsipás perdió en su debut en el ATP 250 de Stuttgart

Paula Badosa se está recuperando de una lesión

Badosa es la mejor raqueta de España en la actualidad

Una de las fotos entre Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás

La pareja se mostró habitualmente en los últimos días

Stéfanos Tsitsipás venía de jugar los cuartos de final de Roland Garros y se prepara para Wimbledon

Las vacaciones de Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás

Seguir leyendo: