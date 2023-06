Riquelme habló de la organización de su despedida: la camiseta de Maradona, la reacción de su hijo con Messi y el llanto de Giunta

Riquelme habla de la recaudación de su despedida

Luego de lo que fue su despedida de las canchas el domingo pasado en la Bombonera, en un evento que conglomeró a varias estrellas de Boca Juniors y la selección argentina entre las que sobresalió Lionel Messi, Juan Román Riquelme brindó su primera entrevista en el canal de Youtube del periodista Flavio Azzaro y brindó detalles de la organización de la gala que quedará grabada por siempre en su memoria y la de todos los fanáticos.

“Era una fiesta para nuestro club, un día muy lindo donde todos los Bosteros teníamos que pasarla bien. Me toca estar en un lugar muy importante y tenía la necesidad de que estuvieran todos los deportistas de nuestro club. El sábado llamé a cada capitán de cada disciplina, del básquet, del vóley. Era lo que tenía que hacer. Todos los chicos de inferiores fueron a la fiesta, que era lo que yo quería. Que los chicos nos conocieran porque estamos grandes. El papá le puede contar quién era Riquelme, Delgado, Bermúdez o Serna, pero no nos vieron jugar a nosotros”, reveló Román, que confió además que le pidió a la Comisión Directiva que los gastos del evento salieran de la recaudación y que con lo que sobre se construya un gimnasio para los chicos de inferiores.

Uno de los momentos más emotivos de su despedida fue cuando se puso una camiseta con el nombre de Maradona: “A mí me pasaron cosas que son inolvidables. Mayormente pasaron en esa cancha. De chiquito tuve la suerte de verlo a él, todos queríamos ser Maradona, fue lo más grande que vi de chiquito. Después me fui poniendo más viejo, lo dije el otro día, y Messi fue lo más grande. Tener la suerte de jugar con los dos, de disfrutar con los dos. Después estar en la despedida de Maradona, tener la suerte que Messi esté el otro día. Es todo un sueño. No le puedo pedir más nada a esa pelota, me dio demasiada felicidad, se disfrutó muchísimo. Creo que Maradona tenía que estar de alguna manera el otro día, esperemos que su familia lo haya disfrutado”.

El gesto de Riquelme con Maradona en su despedida

Pero en la previa, ya se había emocionado con otro de los ídolos xeneizes que también se dio el lujo de presenciar la gala en la Ribera: “Blas (Armando Giunta) no estaba bien cuando llegamos, le costaba caminar. Se operó una rodilla y después la otra, ahora está bien. Cuando le propuse que jugara un rato para que la gente le diera cariño se puso a llorar”.

Riquelme eligió el que para él fue el gran momento de su despedida: que su hijo juegue en el campo de la Bombonera frente a la gente. “Todavía no lo puede creer. Fue un día increíble para los dos. Él de mi época en Villarreal no se acuerda mucho, de acá se acuerda bastante. Salió muy bostero, es muy tranquilo, la pasa bien y solo se enoja cuando juega Boca. El otro día en el hotel lo miraba a Lionel (Messi), que siempre le manda la camiseta. Él está grandote y no le entra, se enoja porque quiere tener puesta su camiseta y no se la puede poner”.

La despedida del histórico 10 azul y oro fue transmitida en vivo por la TV Pública y el protagonista argumentó por qué optó por esa señal: “Tengo 45 años. En todas las provincias pueden decir ‘Riquelme esto o lo otro’, pero los nenitos no saben quién soy y yo quería que lo pudieran ver. Cuando terminó el partido me dijeron que mucha gente pudo verlo y eso me dio mucha felicidad”.

OTRAS FRASES DE RIQUELME

Crédito: Foto Baires

Por qué se habla tanto de él. “Es lo que tocó. Yo soy de Don Torcuato, tengo amigos de toda la vida con los que me crié. Vivo una vida bastante normal y tranquila. Fui afortunado de ser jugador de fútbol con lo que me tocó disfrutar. Fui feliz con lo que gané en mi carrera y trato de vivir tranquilo. Se habla muchísimo, no sé por qué. María (su madre) dice que es mejor que se habla a que no se diga nada. Está divertido”.

Román y el gimnasio. “No fui amante de las pesas para nada. Un poquito para las piernas y las manos para usarlas, pero no mucho más. Pasaron diez años del último partido que jugué, estamos más grandes pero trato de hacer algo. Un picado con los muchachos y divertirme”.

La histórica Intercontinental del 2000. “Fue lo máximo. Le competimos al gran Real Madrid y le ganamos. Parece complicado, después de tantos años uno le da el valor que se merece. Conseguimos algo muy bueno para nuestro club y eso hace que la gente nos tenga tanto cariño”.

Cómo es ser vicepresidente de Boca. “La llevo bien porque el presidente me deja trabajar tranquilo. Nos hicimos cargo del fútbol y tomamos la decisión de que el fútbol no iba a dar nunca pérdida. Siempre da a favor, eso no es normal. En estos tres años y medio fuimos el club que más títulos ganó. Debutaron más de 30 chicos por más que no lo digan en la TV. Se tapa lo bueno que hace Boca. Estamos felices, cómodos, vamos por buen camino y queremos seguir compitiendo de la mejor manera”.

La Copa Libertadores. “Era el torneo más lindo, el que más disfrutaba y sentía que mejor jugaba. Pero ahora no lo puedo hacer más. Lo tengo que intentar desde otro lado y siempre que la jugamos tenemos la ilusión de llegar hasta el final. Vamos a ver si lo podemos conseguir”.

