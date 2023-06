Boca Juniors hizo una oferta por el jugador que le quita el sueño a Riquelme

Boca Juniors busca refuerzos de cara al segundo semestre del año (Télam)

En busca de reforzar el plantel de cara al segundo semestre del 2023 en el que tiene como objetivo principal ganar la Copa Libertadores de América, Boca Juniors realizó una oferta por uno de los centrodelanteros que lleva años buscando en los mercados de pases. La gran apuesta del Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme es sumar jerarquía en ofensiva.

Te puede interesar: Histórica derrota de Boca Juniors en Mendoza: cayó 4-0 con Godoy Cruz y no levanta cabeza en la Liga Profesional

Uno de los apuntados por el club de la Ribera es el colombiano Roger Martínez, atacante colombiano de 29 años que culminó su vínculo con el América de México y se encuentra con el pase en su poder. Según anticipó el periodista Julio Pavoni, quien cubre el día a día del Xeneize, hubo un acercamiento formal entre el club argentino y el entorno del futbolista.

Sin embargo, no parece ser una negociación sencilla para Boca, que por el momento cuenta con delanteros de área que están en deuda por su bajo nivel futbolístico, tales los casos de Darío Benedetto, Luis Vázquez y Nicolás Orsini, quien no ha tenido minutos en cancha con Jorge Almirón como entrenador. Distinta es la situación de Miguel Merentiel, quien desde su llegada a préstamo desde Palmeiras marcó 5 goles y dio 2 asistencias en 22 partidos.

Te puede interesar: Los mejores memes de la dura caída de Boca en Mendoza: Darío Benedetto, Roncaglia y Almirón, entre los apuntados

Martínez, quien marcó 4 goles en 21 partidos en la última temporada con las Águilas en la Liga MX, está evaluando otras ofertas. Una de ellas es de la Major League Soccer (MLS) y la otra vendría del fútbol europeo, aunque no trascendieron los clubes. El nacido en Cartagena tuvo un paso por el Villarreal de España antes de arribar al América. “El objetivo es regresar a Europa. Estuve solo seis meses y me vine a México”, declaró en una entrevista publicada en el sitio Super Deportivo.

Roger Martínez durante su paso por América de México. El delantero colombiano es buscado por Boca Juniors (REUTERS/Henry Romero)

Por otra parte, el colombiano que pasó por el fútbol argentino defendiendo los colores de Racing, habló de la posibilidad de sumarse al Xeneize. “Yo soy un agradecido con Boca y con Román (Riquelme, su vicepresidente y encargado del fútbol), que siempre tuvo interés en mí. Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro”, culminó.

Te puede interesar: Del “equipo desconcertado” a los goles “raros y evitables” que sufrió Boca: 4 frases de Jorge Almirón tras la goleada de Godoy Cruz

Seguir leyendo: