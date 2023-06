Rojitas denunció que le “impidieron” ir a la despedida de Riquelme: el mensaje a Román y el detrás de escena

Cariño entre ídolos: Rojitas y Riquelme mantiene una estrecha relación

Mientras todos los fanáticos compartían fotos y videos de lo que había sido la maravillosa gala en la Bombonera por la despedida de Juan Román Riquelme el domingo pasado, un histórico futbolista de Boca Juniors lamentó no haber podido asistir y realizó una suerte de denuncia en las redes sociales. Ángel Clemente Rojas se privó de acompañar al ídolo en su adiós y le envió un mensaje directo.

“Román querido, cómo me gustaría que te enteres que me hubiera encantado estar ahí con mi nieto y mi hijo. Pero hubo personas que lo impidieron. Serás eterno. Gracias por tanto fútbol y gracias por darle tanto a Boca”, fue el recado que Rojitas le dedicó a Riquelme un par de días después de su homenaje a través de su cuenta oficial de Twitter con una imagen del 10. Incluso Ángel también lo había saludado el sábado por su aniversario: “Al mejor lejos, le deseo un muy feliz cumpleaños!!! Gracias por tanto fútbol!”.

Rojitas suele asistir no solamente a los partidos del primer equipo sino a toda clase de eventos vinculados a la institución de su corazón. Para esta oportunidad, coordinó la adquisición de dos plateas que hasta ofreció pagar como si fuera un fanático más. Según el entorno de Ángel, un directivo prometió hacerle llegar los tickets como sucede en los encuentros de Boca, aunque la organización de este evento correspondía a una empresa privada y los mismos “se perdieron en el camino”.

El tuit en la cuenta oficial de Ángel Clemente Rojas

Como el histórico futbolista xeneize no se maneja con teléfono celular, un par de días antes de la despedida de Román quedó a la espera del par de localidades que usaría con su nieto, que es fanático de Messi. Frente a la incertidumbre de no tener los ingresos en mano, el día sábado desde su círculo íntimo se comunicaron con el directivo pero no hubo respuesta. La molestia y desazón se hicieron evidentes cuando se enteraron de que hinchas del interior le habían comprado plateas a este mismo dirigente.

Circularon versiones en las redes sociales sobre la supuesta exclusión de Rojitas en la despedida de Riquelme por haber asistido al lanzamiento de la plataforma compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, una de las listas opositoras en las elecciones de diciembre, algo que fue desmentido enfáticamente desde el lado de Román. De hecho a este medio le aseguraron que si Riquelme hubiera estado al tanto de la situación, le hubiera hecho llegar de inmediato las entradas para que vaya al estadio. Y es más: Rojas estará presente en la cita de mañana ante Monagas por la Libertadores.

Es cierto que el ex atacante que alguna vez cambió camiseta del Santos de Brasil con Pelé fue uno de los invitados de honor en la cena en la que Ibarra y Macri oficializaron la fórmula opositora, pero allegados a Rojitas confiaron que se trató de un cumplimiento al ex presidente Daniel Angelici, quien durante su gestión había tenido algunos gestos para su persona como la colocación de su estatua en el club.

Entre una constelación de estrellas xeneizes el domingo en la Bombonera faltó Rojitas. A pesar de esta situación que generó disgusto, el cariño entre los ídolos ni se inmutó y próximamente volverán a compartir palco para ver a su querido Boca.

