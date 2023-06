Piqué se burló del streamer Momo por cómo pateó un córner en un partido: “Lo más lamentable que he visto en 20 años”

El central español catalogó el tiro de esquina como "lo peor que vió en los últimos 20 años"

Gerónimo Benavides, conocido streamer argentino, fue foco de atención en el reciente Partidazo de Youtubers 4 que organizó DjMariio, por un tiro esquina que ejecutó durante la segunda mitad del encuentro. Momo ubicó el balón en el vértice equivocado para un diestro y cuando intentó tirar el centro al área, se chocó contra el banderín y tiró la pelota directo al saque de arco casi sin recorrido dentro del campo de juego. El clip del momento se volvió viral en las redes sociales y la repercusión llegó hasta Gerard Piqué.

Durante la transmisión del programa semanal de la Kings League, el ex defensor del FC Barcelona aprovechó un momento puntual para burlarse del creador de contenido oriundo de La Plata. “Se te va para la izquierda como el córner de Momo, ¿no?”, arrancó. Ibai Llanos, presente en el estudio, le siguió el chiste a Gerard: “Hostia, una cosa. ¿Lo del córner de Momo qué cojones fue?”. Lejos de cambiar de tema, el creador del torneo de fútbol 7 volvió al ataque con una dura frase.

“Habría que hacer un After Kings entero sólo para analizar el córner de Momo. Coloca la pelota para un zurdo, le pega con la diestra, se come el banderín, le empieza a meter rosca para la grada... es la cosa más lamentable que he visto en un campo de fútbol en los últimos 20 años. Una cosa de locos”, declaró Piqué con una sonrisa en el rostro. Un silencio de varios segundos continuó al comentario y el programa siguió con total normalidad sin volver a resaltar el error de Gerónimo.

El streamer argentino pateó un tiro de esquina y su ejecución impactó en el mundo de internet

Momo, que viajó a España para acompañar a sus amigos Coscu y Shelao en la próxima Velada del Año 3 que se realizará el sábado 1° de julio en la cancha del Atlético de Madrid, hizo su descargo en un stream al leer que los participantes del chat se reían de él. “Para arrancar, nadie jugó un partido en un estadio lleno. Segundo, de los que somos más grandes en edad yo corrí ochenta y pico de minutos. Jugué de 4, de 8, de 5 y arriba. Me dan el córner y el técnico había dicho que no lo tiremos porque nadie sabía cabecear”, explicó.

Y agregó al respecto: “Yo cometí un error gravísimo que fue no jugársela corto a Bless. Tendría que haber tocado con Bless, buscar la descarga y tirarlo. ¿Pero sabés dónde les cierro el orto a todos? En una de las últimas jugadas le pongo un centro en la cabeza a Castro que era gol. Si vos en movimiento podés poner una pelota ahí, parado también. El problema está en que estaba tan caliente que apoyé la pelota para un zurdo y encima tenía un banco de arena atrás. Pisé eso, lo quise tirar olímpico. Hice cualquiera”.

Su amigo Coscu contó su perspectiva de lo que fue el final del partido en el que Gerónimo se dio cuenta de que iba a ser objeto de burla por los siguientes meses. “Termina el partido, perdemos 5-1 y el Momo está en el piso acostado, entregado. Me le tiro encima porque sabíamos que íbamos a perder, nos armaron el equipo ellos. Veníamos a que ganen los españoles. Y cuando me acerco al Momo me dice: ‘Amigo, no puede ser. El córner me va a perseguir los próximos tres años de mi vida. Me van a descansar sin parar’”, cerró el streamer entre risas.

