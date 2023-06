El presidente de Unión dio detalles de la renuncia de Sebastián Méndez para irse a Vélez: “Esperaba que me llame, pero explicar lo inexplicable no es tan fácil”

El máximo directivo del club santafesino explicó los pormenores de la salida del entrenador hacia Vélez Sarsfield

La sorpresiva renuncia de Sebastián Méndez como director técnico de Unión de Santa Fe para arreglar su llegada a Vélez Sarsfield causó un revuelo de gran magnitud en el Tatengue y abrió el debate sobre la actitud de los directivos del Fortín en contratar a un entrenador con trabajo en un rival directo en la lucha por la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol. El presidente del club santafesino, Luis Jorge Spahn, rompió el silencio y detalló cómo se dio la noticia de la salida del Gallego.

“Uno tiene que levantarse y dar lo mejor y cerrar la herida por dentro porque es lo que les transmitimos a nuestros socios y empleados. No es que nos gustó lo que hizo, pero duele. Ahora estamos enfocados en buscar un nuevo técnico”, comenzó a relatar el máximo directivo de Unión para aclarar la salida de Méndez y agregó que la decisión de interrumpir el contrato vigente se la comunicó Marcelo Valeri, uno de los integrantes de la oficina técnica que integra con el representante Christian Bragarnik.

En diálogo con el canal TyC Sports, Spahn reveló que se enteró de la renuncia del DT que comenzó a levantar el rendimiento del equipo en la Liga Profesional en la previa al partido que Unión terminó goleando 3-0 a Independiente como local. “El sábado por la mañana me notificaron que era una decisión determinante e inamovible. La explicación que me dieron es que era la decisión del técnico no seguir y su posibilidad de dirigir en Vélez”, expresó.

Sobre la actitud de Méndez en abandonar al plantel en plena competencia y en una situación en la que Unión “Lo entiendo, pero no lo comparto ni lo justifico. Las personas toman decisiones en base a un montón de sensaciones y circunstancias que desconozco en esto cuánto valía ir a Vélez, que es el lugar en el que se formó y cuánto de esto valía estar en Buenos Aires con su familia. Esto solamente lo sabe Sebastián. Esperaba que él me llame luego del partido, pero no me llamó. A veces, llamar para explicar lo inexplicable no es tan fácil”, apuntó el dirigente.

Sebastián Méndez dejó de ser el entrenador de Unión de Santa Fe y pasará a comandar a Vélez Sarsfield

Por otra parte, Spahn despejó rumores que indicaban una deuda salarial de Unión con el entrenador y dijo que su contrato estaba pagado con anterioridad al plantel y que en junio se pagaron los haberes de mayo, como así también los premios acordados. “Tampoco hubo requisitorias. Nos pidieron un drone para grabar las prácticas y gastamos un millón. Nos pidió una carpa fija para trasladar ahí el gimnasio y gastamos 11. Viajes en avión por siete millones, pidió reformas en su oficina de la concentración y se la hizo nueva. Es para que sepan del esfuerzo económico que hacemos los clubes para que los planteles rindan mejor. Tampoco existía una cláusula de salida”, sumó.

En cuanto a los posibles reemplazantes del Gallego, el presidente de Unión no dio nombres concretos, pero adelantó que recibió unos 25 candidatos de parte de representantes a su número de teléfono y que la directiva se juntará a evaluar las mejores opciones. Asimismo, aclaró que por el momento no iniciarán acciones legales contra Méndez, y que una vez concluida la incorporación del nuevo cuerpo técnico se analizarán los pasos a seguir con los abogados del club y la Comisión Directiva.

Por último, en una entrevista con el programa “No veo la hora” de DSports Radio dio una respuesta en tono de broma que no pasó inadvertida. “Ahora que está de moda robarse técnicos, ¿por quién va a ir Unión? ¿Le gusta Demichelis?”, consultó el periodista Ariel Senosiain en referencia al entrenador de River Plate, líder de la LPF. “Sí, pero más que todo por Evangelina (Anderson, su esposa). No por él. Perdón por la señora, pero es un momento complicado y uno trata de tomárselo con soda”, aclaró Spahn.

Luis Spahn dijo que elegiría a Evangelina Anderson para llegar a Unión y sorprendió a todos en el aire

