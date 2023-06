Boca Juniors vs. selección argentina: así serían los dos equipos de estrellas en la despedida de Riquelme

Riquelme contará con la presencia de Lionel Messi en su despedida

La expectativa por el homenaje a Juan Román Riquelme en La Bombonera va en aumento. A poco más de cuatro días para el encuentro despedida que tantas postergaciones tuvo, y que contará con la presencia estelar de Lionel Messi, se confirmó cómo será el expendio de tickets para que los fanáticos del “último diez” puedan decir presente este domingo por la tarde en una jornada que promete ser única.

Te puede interesar: Qué dijo Lionel Messi sobre la chance de usar la camiseta de Boca Juniors en la despedida de Riquelme

Habrá muchísimas figuras y leyendas que integraron los planteles de Boca Juniors junto al gran ídolo. También estarán los que fueron sus compañeros en la selección argentina. Entre los nombres rutilantes se encuentra, sin lugar a dudas, el del actual capitán Lionel Messi. Pero no será el único jugador de la Scaloneta en actividad que se sumarán a los ex albicelestes con los que Riquelme compartió vestuario e incluso pudo disfrutar de los títulos en el Mundial Sub 20 en Malasia 1997 y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

A partir de las listas de invitados que ya confirmaron su presencia este domingo, se pueden armar los dos equipos que se presentarían en la despedida de Riquelme de Boca Juniors. De un lado, estarán las estrellas del Xeneize, del otro las grandes figuras del pasado y el presente de la selección argentina.

Riquelme junto a Messi, Paredes y Di María. Los tres jugadores de la selección argentina confirmaron su presencia este domingo en La Bombonera en la despedida de Román

Por el lado de los ex compañeros y amigos de Román en el Xeneize, el once inicial formaría con mayoría de los multicampeones de la triple corona del 2000 (torneo local, Copa Libertadores y la Intercontinental). Óscar Córdoba o Roberto Abbondanzieri en el arco; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel, Clemente Rodríguez podría ser la defensa; Pablo Ledesma, Raúl Cascini o Mauricio Serna, Éver Banega y Riquelme conformarían el mediocampo; mientras que la delantera estaría integrada por Antonio Barijho o Martín Palermo (no es seguro que asista porque dirigirá a Platense el mimo día) y Guillermo Barros Schelotto o Marcelo Delgado.

Te puede interesar: El golpe de timón que daría Boca por el sponsor de su camiseta: ¿se estrena en la despedida de Riquelme?

En tanto, enfrente estarán las figuras de la selección argentina que alistaría a: Sergio Romero en el arco; Lionel Scaloni, Roberto Ayala, Nicolás Burdisso, Gabriel Heinze o Juan Pablo Sorín podrían ser los defensores; Maximiliano Rodríguez o Luis González, Javier Mascherano, Leandro Paredes y Lionel Messi o Pablo Aimar quienes pujan por un lugar en el mediocampo; mientras que los delanteros que pujan por un lugar en el once inicial son Javier Saviola, Ángel Di María o Ariel Ortega, quien hasta el momento no confirmó su presencia.

El primer equipo, que sería dirigido por Carlos Bianchi y Coco Basile, contará con suplentes de la talla de Daniel Cata Díaz, Claudio Morel Rodríguez, Sebastián Battaglia, Blas Giunta, Fernando Gago, Gustavo Barros Schelotto, Sergio Manteca Martínez y Rodrigo Palacio. En tanto, el equipo albiceleste, que será comandado tácticamente por José Pekerman, tendrá entre los relevos a Ezequiel Lavezzi; Esteban Cambiasso y Diego Placente.

Te puede interesar: Boca Juniors informó cómo se venderán las entradas para el partido despedida de Riquelme

Cómo será el expendio de entradas

Las plateas para el partido despedida de Juan Román Riquelme de Boca Juniors serán puestas a la venta para socios este jueves a partir de las 14 por el sistema SoySocio. En tanto desde el viernes 23 se venderán por esa misma vía las entradas generales, también para socios. De acuerdo con lo consignado desde Boca Juniors, un remanente de entradas se destinará a los socios adherentes, y, recién después, el excedente, si lo hubiera, será puesto a la venta para el público en general.

Las populares tendrán un precio de 15.000 pesos, las plateas altas 30.000; las ubicaciones de plateas media y baja costarán 50.000; y las preferenciales (palcos) 70.000 pesos. El último ídolo “xeneize” y actual vicepresidente del club pidió anoche en reunión de Comisión Directiva que el dinero de la recaudación por la venta de las entradas de su partido despedida se destine al predio que el club tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza, donde entrena a diario el plantel.

En cuanto a la televisación, aún no están cerradas las conversaciones pero todo indica que la transmisión será a través de la TV Pública o de Canal 9. Las puertas de La Bombonera se abrirán el domingo a las 12 y el partido comenzará a las 16. A su término, está previsto que el legendario “10″ boquense tome el micrófono para hablarle a los hinchas xeneizes y al futbolero de todas las divisas, que lo aclamó en todas las canchas en donde jugó.

Seguir leyendo: