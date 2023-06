Nuevo capítulo del escándalo en la selección de Bélgica: la feroz crítica a Courtois de una figura de la selección

Courtois fue cuestionado por uno de sus compañeros (Reuters)

La selección de fútbol de Bélgica vive su primera crisis en la era de Dominic Tedesco en el banquillo, después de que el arquero Thibaut Courtois abandonara la concentración al saber que, ante la ausencia por lesión de Kevin de Bruyne, el capitán no sería él sino el delantero Romelu Lukaku.

”Estamos decepcionados por su reacción”, declaró a la radiotelevisión pública RTBF el atacante del Atlético de Madrid y el seleccionado belga Yannick Carrasco tras la victoria de los Diablos Rojos ante Estonia por 0-3 en el marco de la clasificación para la Eurocopa de 2024, después haber empatado en casa con Austria por 1-1.

Courtois, de 31 años, no se presentó el domingo por la noche en el hotel de concentración del combinado europeo en Tubize (sur de Bruselas) y no ha viajó a Tallin para el duelo con Estonia del martes, aparentemente ofendido porque el capitán contra Austria había sido el atacante del Inter, de 30 años y con 108 convocatorias como internacional, por 102 del portero.

Su puesto en la portería en Tallin fue ocupado por el arquero del Estrasburgo, Matz Sels, de 31 años.

Carrasco, extremo del conjunto colchonero, y que heredó el brazalete de Lukaku cuando el delantero fue sustituido en el minuto 69, tras haber marcado un doblete frente a Estonia, criticó la actitud del portero de su selección y del Real Madrid: ”Al final, es parte del equipo, es uno de los tres capitanes. Un brazalete es solo un detalle. Tienes que demostrar que eres un líder y un capitán con tu personalidad”.

“Él eligió irse. Tenía molestias o no, nosotros no lo sabemos. Pero uno de los motivos de su marcha también fue el brazalete”, confirmó Carrasco. El futbolista explicó que el equipo había mantenido una reunión sobre el asunto con el seleccionador, pero aún no habían tenido ocasión de hablar con el futbolista del Real Madrid, quien por su parte ha asegurado en redes sociales que su decisión se debió a que tenía problemas físicos y ha criticado a Tedesco por airear el problema.

La prensa belga cargó contra Courtois (Reuters)

Su actitud ha molestado en Bélgica, donde la prensa ha cargado contra el portero, en ocasiones reclamando sanciones y en otra simplemente una disculpa. ”Buenos días, San Tibú. ¿Cómo desea su Santidad su huevo?”, tituló el diario Het Laatste Nieuws en una columna sobre la crisis del brazalete. El texto señaló que Courtois es “el mejor portero de todos los tiempos” pero subrayó que “abandonar la selección y poner contra la pared al seleccionador nacional porque no te dejaban ser capitán contra Austria, es inaceptable”.

Según el diario Nieuwsblad, la Federación quiere hacer todo lo posible por solucionar el problema cuanto antes y se plantea incluso enviar una delegación a Madrid para tratarlo con Courtois, pero antes de que vuelva a la selección, el portero tendría que disculparse.

El seleccionador, por su parte, ha tendido puentes y ha intentado suavizar la crisis. ”En lo que a mí respecta, es el mejor portero del mundo. Le aprecio también como ser humano. Para mí, nada ha cambiado, pero ha tomado una decisión muy dura, debo dejar que la cosa se calme”, consideró el lunes en conferencia de prensa.

