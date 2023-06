Nuevo capítulo del escándalo entre Zion Williamson y una actriz porno que podría cambiar el mapa de la NBA

La figura de la NBA Zion Williamson podría ser traspasado por un escándalo sexual

A pocos días de la edición 2023 del Draft de la NBA, una figura que supo ser elegida en el puesto 1 hace ya cuatro años está en el centro de la escena a pesar que la competencia oficial recién se reanudará en octubre. Zion Williamson, el jugador que deslumbró a todos en su paso por el básquet universitario y fue elegido por los New Orleans Pelicans como el mejor prospecto de 2019, podría ser traspasado.

Después de ver acción en sólo 29 partidos de la pasada temporada por un problema en uno de sus pies, el alero anunció junto a su novia Ahkeema la llegada de su primera hija. Pero una vez que la noticia se hizo pública, la que apareció en las redes sociales con mensajes contra Zion fue la actriz porno Moriah Mills, que se mostró sorprendida ante la novedad y confirmó encuentros sexuales con el gigante de más de 130 kilos, con el que además tenía el trato de una pareja, según la joven.

Frente a este escenario, la franquicia estaría analizando su traspaso. “Lo de Zion es algo real, con toda una subtrama. Alguien en quien confío me dijo que no será jugador de los Pelicans el jueves”, fueron las palabras que usó Bill Simmons, reconocido periodista del mundo NBA y además fundador del sitio The Ringer sobre el futuro cercano del ex jugador de la Universidad de Duke en la previa a la Lotería que se llevará a cabo este 22 de junio.

Otro analista de la mejor liga de básquet en el mundo fue en la misma dirección sobre los pasos que seguiría el equipo que lo eligió en el puesto N° 1 del Draft. “Se ha especulado frenéticamente sobre la posibilidad de que Nueva Orleans negocie con Williamson. The Athletic informó que los Pelicans quieren subir en el Draft de 2023 para seleccionar al base Scoot Henderson”, escribió Ian Begley, de la cadena SNY.

En las últimas horas, la aparición de nuevos mensajes ofensivos de Moriah Mills contra Zion en las redes sociales reactivó el escándalo. “Tengo cintas de sexo de mí y Zion Williamson y tambien los tiene en su telefono tramposo. Traspásenlo ahora, no se merece estar en New Orleans!!! Las cintas de sexo saldrán pronto”, escribió la actriz que vende contenido erótico en la plataforma Only Fans y tiene más de un millón de seguidores en Instagram. Al mismo tiempo, incluyó en la publicación a las cuentas oficiales de la NBA y los Pelicans.

Además, Mills dejó un particular mensaje en Twitter en el que habla de un supuesto pago de dinero que espera de parte del basquetbolista próximo a cumplir 23 años. “La transferencia bancaria aún no se ha realizado. Deja de jugar en mi cara!!!!”. Otros mensajes que escribió la actriz porno fueron “vas a perder todo y sufrir por lo que me hiciste” y también contó que fue amenazada.

¿Qué decisión podría tomar la dirigencia de New Orleans frente al escándalo que tiene como protagonista al jugador que la franquicia esperó para dar el salto en la NBA? “Williamson sería una parte clave en una operación para subir al top 3 del draft. Además, miembros de alto rango de la organización se han mostrado consternados por los recientes acontecimientos fuera de la cancha relacionados con Williamson. Recientemente, el equipo despidió a la entrenadora asistente Teresa Weatherspoon, miembro del Salón de la Fama Naismith, quien fue fundamental en el desarrollo de varios jóvenes Pelicans, incluido Williamson. Aquellos que lean entre líneas podrían suponer que el despido de Weatherspoon estuvo relacionado con los problemas del equipo con Williamson”, agregó el periodista Begley en su reporte.

Hay que destacar que en sus cuatro años desde que desembarcó en la NBA, el alero sólo jugó el 37% de los partidos de temporada regular (114 de 308) por sus lesiones. A pesar de esto, en julio de 2021, los Pelicans le firmaron una extensión de contrato a Zion de 213 millones de dólares por las próximas cinco temporadas.

Zion junto a su actual pareja con la que esperan a su primera hija

