Épico triunfo de Venus Williams a los 43 años: venció en un partido maratónico a una de las mejores 50 e ingresó a un selecto grupo

Williams venció a Camila Giorgi (AP)

Venus Williams, con 43 años recién cumplidos, derrotó este lunes a Camila Giorgi tras más de tres horas de partido, por 7-6 (5), 4-6 y 7-6 (6), y debutó con victoria en Birmingham, el segundo torneo que juega en este 2023.

La estadounidense ganadora de siete Grand Slams se impuso, pese a las molestias en una rodilla y una aparatosa caída en el primer parcial, a Giorgi, doce años menor que ella y clasificada entre las 50 mejores del mundo.

La italiana, conocida por su agresividad y su irregularidad en la pista, remontó dos ‘breaks’ de desventaja en el primer parcial, para caer en el desempate, y, tras ganar el segundo set, levantó un 5-2 adverso en el tercero y una bola de partido ante la mayor de las Williams.

Venus, en el tie break del tercer parcial, después de tres horas y 16 minutos de batalla y con movimientos limitados por las molestias físicas, superó a la italiana y consiguió su segundo triunfo desde Wimbledon 2021.

Actualmente en el puesto 697 del ránking, la estadounidense solo ha jugado tres torneos este año, en Auckland, donde hizo segunda ronda, S’hertogenbosch, donde perdió en su debut, y en este torneo de Birmingham, donde ya está en segunda ronda.

La mayor de las Williams se metió en el selecto grupo de las tenistas que ganaron un partido con 43 años o más (AP)

“Creo que jugué muy bien y ella jugó increíble. Estoy tan sorprendida de que no sea la número uno del mundo. Hubo tantos momentos en los que pensé: ‘Este punto ha terminado’, y luego me lanzó un tiro de la nada. Me empujó a ser mejor de lo que pensé que podría serlo, y es genial para mí. No he jugado muchos partidos, y es genial superarlo”, remarcó.

Al mismo tiempo, también habló de las molestias físicas que la tuvieron a mal traer: “Tuve un gran comienzo y mi pierna comenzó a dolerme en el tercer juego. Yo estaba como, ‘Oh no, esto no’. Fue realmente difícil controlar mis emociones, para ser honesta. Eventualmente, simplemente me acostumbré a lo que estaba pasando y traté de ignorarlo. No podía moverme tan bien como quería, pero traté de llegar a cada pelota”.

La cinco veces ganadora de Wimbledon se medirá en la siguiente ronda a la vencedora del duelo entre la checa Linda Noskova y la letona Jelena Ostapenko, segunda cabeza de serie del torneo.

Cabe destacar que la mayor de las Williams se metió en un selecto grupo de tenistas que ganaron partidos WTA siendo mayores de 43 años. Venus alcanzó el sexto escalón después de cumplir esa edad el pasado 17 de junio.

-Dodo Cheney (1973): Con 57 años



-Reneé Richards (1981): 47 años



-Martina Navratilova (2004): 47 años



-Kimiko Date (2015): 45 años



-Judy Dalton (1981): Con 44 años



-Venus Williams (2023): Con 43 años

