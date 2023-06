Escándalo con una estrella de la NBA: anunció que su pareja estaba embarazada y una actriz porno le respondió que le fue infiel

Zion Williamson anunció que será padre y una actriz porno le contestó que le fue infiel (@ahh_concreterose)

Zion Williamson desembarcó en la NBA como la estrella del futuro en la mejor liga de básquet del mundo. Elegido por los New Orleans Pelicans en el puesto 1 del Draft 2019 tras deslumbrar con su capacidad de salto en la única temporada en el baloncesto universitario en Duke, las lesiones no le permitieron a este gigante de casi 2 metros y más de 130 kilos poder mostrar todas sus destrezas en el tiempo.

De vacaciones, a la espera de poder retornar sin problemas físicos en la próxima campaña, el alero quedó en el centro de una polémica poco después que junto a su pareja anunciaron la llegada de su primera hija. Ahkeema publicó varias imágenes en sus redes sociales en lo que fue la celebración tras la confirmación que tendrán una niña: “Gracias Dios por bendecir a mi familia. Le daremos amor incondicional, orientación, protección y una familia. Estamos muy agradecidos por #babywilliamson”, escribió la novia de Zion.

Una vez que la noticia salió a la luz, la que apareció en escena fue la actriz porno Moriah Mills. Según ella relató en Twitter, los encuentros con la figura de la NBA fueron frecuentes en los últimos tiempos. Más allá de tener relaciones sexuales, tenían el trato de una pareja, según la joven.

“Mejor rezo para que no esté embarazada también porque definitivamente llegó tarde”, tuiteó Mills, en relación a la llegada de su período menstrual. “Estuve contigo la semana pasada en Nueva Orleans y no podías decirme que tenías un embarazo al azar después de todo lo que he hecho por ti”, agregó Mills, que en cada una de las publicación tagueó a la estrella de los Pelicans. Además, subió capturas de los chats de su teléfono en los que tenía diálogos subidos de tono con el basquetbolista.

Moriah Mills tiene una cuenta de Only Fans y millones de seguidores en sus redes (@thisismoriahmills)

“Dejé que me penetraras tantas veces sin condón y esto es lo que me haces, eres una rata de barrio”, se descargó Moriah, que tiene su propio canal de Only Fans y millones de seguidores entre todas sus redes sociales.

Además, Mills subió decenas de tuits haciendo referencia a que, en los últimos tiempos, ayudó a Zion a ponerse en forma tras estar ausente casi toda la última temporada de la NBA y también volvió a apuntar sobre las múltiples relaciones que mantendría el jugador con otras mujeres.

“Estás poniendo mi vida en peligro, maldición”, escribió. “Te dejé escupir en mi boca la semana pasada cuando nos acostamos. Podrías haberme dicho que tenías a otra puta embarazada. ¿Cómo iba a funcionar mudarnos a los dos a Nueva Orleans? Crees que no me habría enterado @ZionWilliamson”, agregó.

La emoción de Ahkeema tras conocer que tendrá una niña (@ahh_concreterose)

Frente a estas acusaciones, la pareja del oriundo de Carolina del Norte utilizó Instagram para responder a la catarata de tweets de Mills: “Las putas felices no odian y las putas que odian no son felices”, escribió Ahkeema. La respuesta no tardó en llegar y la actriz porno puso: “Vos no estás a mi nivel”.

“Dejaste que esa azada te abusara, es por eso que estoy enojado porque ella ya tiene 29 años y ya tiene un hijo adulto. Sé lo que implica ser una chica jugadora de baloncesto. Sé que habrá otras mujeres, pero no esperaba que dejaras embarazadas a estas azadas”,

Más allá de este escándalo, el pasado reciente de Williamson generó preocupación en la franquicia y el resto de la NBA. En la temporada que está a punto de terminar jugó sólo 29 partidos por un persistente problema en unos de sus pies que no le permitía siquiera poder entrenarse con normalidad. En esas casi tres decenas de juegos, promedió 33 minutos por noche en los que anotó 26 puntos, capturó 7 rebotes y repartió más de 4 asistencias cada encuentros. En julio de 2021, hace casi dos años, los Pelicans le firmaron una extensión de contrato a Zion de 213 millones de dólares por las próximas cinco temporadas.

(@ahh_concreterose)

(@ahh_concreterose)

(@ahh_concreterose)

(@ahh_concreterose)

(@ahh_concreterose)

