Thiago Almada reveló la pregunta de Messi sobre la MLS que no supo responder: “Estuve flojo”

El jugador del Atlanta United le explico a La Pulga como es el formato de la MLS

La llegada de Lionel Messi a Inter Miami ha generado una revolución en el mundo del fútbol. El hecho de que el argentino haya elegido a la MLS como su próximo destino después de terminar su contrato en París Saint-Germain (PSG) ya ha significado un impulso enorme para la liga estadounidense y quien se refirió al tema este sábado fue Thiago Almada, jugador de la selección argentina y del Atlanta United.

Te puede interesar: La emoción del primer hincha argentino del Inter Miami por la llegada de Messi: “Su nombre siempre estuvo dando vueltas”

El ex Vélez, que juega en la MLS desde 2022, se reencontró con La Pulga en China durante la gira de la Selección en Asia y se sorprendió ante una consulta que le hizo el capitán. “Él me preguntaba cómo era la liga y yo estaba medio para atrás con esa información”, contó en diálogo con TyC Sports. “Quería saber cómo era el torneo, los partidos.. y yo no sabía mucho, estuve flojo ahí”.

Almada confesó que tuvo que buscar algunos datos para luego sí darle la mejor información a Messi: “Hablamos un poco de como era el torneo y nada mas”, sostuvo, al tiempo que se puso muy contento de poder tener a su ídolo muy cerca: “En julio tenemos fecha contra Inter Miami así que seguramente nos enfrentemos”.

Te puede interesar: Lionel Messi habló sobre su partida al Inter Miami y reconoció: “Si no era campeón del mundo, no estaría más en la Selección”

Lo curioso es que desde el anuncio sobre el fichaje, realizado por el propio Leo, aún no ha habido firma de contrato y sin embargo en los Estados Unidos ya se ha desatado el furor por el ex Barcelona: “La gente allá está como loca, la dirigencia de nuestra club (Atlanta United), el cuerpo técnico, mis compañeros también, todos están muy contentos de que venga Leo”.

Ambos equipos están en la Zona A de la MLS (en la que hay 15 clubes), pero la diferencia es que Atlanta United marcha quinto, en zona de Playoffs, e Inter Miami está último, cuando aún resta la mitad del torneo por disputarse. Pero, Almada confía en que este fichaje convierta al conjunto de La Florida en un serio candidato: “Fue a un grandísimo club y creo que va a crecer muchísimo”.

Te puede interesar: “¿Dónde está Messi?”: la burla de los hinchas del New England Revolution tras derrotar al Inter Miami por la MLS

Además, el atacante de 22 años anticipó que el torneo estadounidense se ha vuelto muy competitivo y por eso le servirá al mejor futbolista del mundo para no perder nivel: “Los partidos son bastante intentos y se juega bastante seguido, creo que a Messi le va a caer bien”.

Algo similar dijo también Jorge Higuaín, padre de Gonzalo, en diálogo con Dsports Radio (FM 103.1), el viernes por la noche: “La MLS va en franco ascenso, ellos van por más y hoy es un momento muy especial, el próximo Mundial será allí… Lo agarra a Leo (Messi) en una etapa después de ganar todo, es un lugar especial para terminar la carrera, nadie te molesta, no te hacen sentir malos momentos”.

El Pipa, que lució la camiseta de Boca Juniors y River Plate, conoce muy bien la liga por que sus dos hijos, Gonzalo y Federico, jugaron allí, incluso ambos compartieron plantel en Inter Miami. Por eso, aprovechó para dar su opinión y advirtió que para que el equipo mejor necesitará mucho más que le fichaje del ex Barcelona: “El club a nivel infraestructura está en crecimiento, en lo futbolístico debe mejorar en algunas cosas, Messi solo no va a poder, tienen que ser un buen equipo, con gente que interprete, que entienda. El ambiente es latino, casi todos son latinos, la cancha siempre está llena, es otra cosa… Es un club que despierta expectativa porque el que va no la pasa mal, son serios, exigentes en lo deportivo, pero no tienen el nivel de las ligas europeas”.

El rosarino de 35 años ha iniciado sus vacaciones y esta madrugada aterrizó en la Argentina junto a Ángel Di María y Nicolás Otamendi. Después de una temporada extenuante, en la que ganó el Mundial de Qatar, el delantero se tomará unos días de descanso junto a su familia y se espera que el fin de semana diga presente en las despedidas de Maxi Rodríguez, el sábado, y de Juan Román Riquelme, el domingo.

Seguir leyendo: