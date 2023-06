River Plate avanza con la vuelta de Funes Mori, sueña con Lanzini y busca a una joya del Mundial Sub 20

Ramiro Funes Mori tiene encaminada su vuelta a River Plate (@CruzAzul)

Aunque lideran el campeonato de la Liga Profesional y se encuentran bien perfilado para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, en River Plate no se conforman y tienen decidido salir en búsqueda de refuerzos en la próxima ventana de transferencias para dar un salto de calidad en el plantel.

Te puede interesar: La reacción de Demichelis en el gol que cortó la racha de Salomón Rondón en el triunfo de River: “Me alegro por él”

El que estaría próximo a firmar es uno de los primeros pedidos que realizó Martín Demichelis al llegar al club y un viejo anhelo de los dirigentes: Ramiro Funes Mori, quien acaba de quedar con el pase en su poder luego de que Cruz Azul anunciara de manera oficial su salida hace un mes. Desde el conjunto de Núñez son optimistas para cerrar la operación y la idea es que estampe una rubrica por tres años.

Una de las prioridades para Micho, al igual que en el mercado de pases anterior, era reforzar la defensa y uno de los nombres más rutilantes dentro de la lista de apuntados es justamente el Mellizo. “Podría ser una oportunidad, centrales zurdos no hay”, le había anticipado a Infobae un importante dirigente de River Plate. El ex futbolista de la selección argentina, por cuestiones personales, no veía con malos ojos volver al país.

Te puede interesar: Talleres quedó a un punto de River Plate: la tabla de la Liga Profesional y el fixture de los candidatos

Vale destacar que desde hace varias semanas que el diálogo es constante y el futbolista les advirtió a los mandatarios que ahora era un escenario mucho más propicio que el que había a inicios de año. El ex Everton, Villarreal y Al Nassr disputó 25 partidos en su paso por el fútbol azteca, en los que aportó un gol (ante Toluca en su debut oficial).

El defensor dejó un grato recuerdo en la institución más allá del famoso “Ramirazo” ante Boca Juniors. Fue un baluarte de la última línea durante los primeros años del ciclo de Marcelo Gallardo y formó parte del plantel que logró el regreso a la Primera División. También conquistó un Torneo Final, una Copa Campeonato, una Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana, una Copa Libertadores y una Copa Suruga Bank.

Manu Lanzini viene de ganar la Conference League con el West Ham (REUTERS/David W Cerny)

En silencio también sueñan con repatriar a otro futbolista surgido de la cantera con pasado en la selección. Se trata de Manu Lanzini, quien también quedó con el pase en su poder tras ocho temporadas en el West Ham de Inglaterra.

Te puede interesar: La IFFHS actualizó el ranking mundial y Boca Juniors es el mejor equipo argentino: qué lugar ocupa y a cuánto quedó River Plate

Luego de que no llegaran a buen puerto las negociaciones con el Besiktas de Turquía, en el Millonario se volvieron a ilusionar con la posibilidad de sumar al mediocampista de 30 años. No obstante, en los pasillos del Monumental aún prefieren la cautela ya que “para hacer esta negociación necesitás la osadía y el romanticismo del jugador”. Por ahora es simplemente un sueño.

El oriundo de Ituzaingó, pese a ganar la Conference League, no contó con los minutos que deseaba ya que no era prioridad para David Moyes. En la pasada temporada solamente disputó 23 juegos, en los que marcó tres goles y brindó una asistencia.

Sebastián Boselli, uno de los puntales de Uruguay en el Mundial Sub 20 (EFE/ Demian Alday Estevez)

El otro nombre que el Millonario quiere sumar para su última línea, como viene comentando este medio desde hace algunas semanas, es el de Sebastián Boselli, referente y figura de la Selección Sub 20 de Uruguay que acaba de proclamarse campeón en el país. Además, producto de sus buenas actuaciones, ya fue citado por Marcelo Bielsa a la Mayor.

El futbolista de 19 años de Defensor Sporting (1.85 metros) posee una importante voz de mando y no tiene inconvenientes para jugar como marcador de punta o ser uno de los zagueros. Pese a los reiterados contactos, la negociación aún no avanzó ya que desde el círculo íntimo del futbolista aguardarán a tomar una decisión hasta que termine su participación con el combinado nacional.

“Está en plena fase de crecimiento y es importante que vaya a un lugar donde lo ayuden a crecer. River es un gran equipo, y eso es imposible no verlo, pero es importante ir a un lugar que haya un plan claro sea cual sea el club”, le remarcaron a este sitio en su momento allegados al futbolista.

Vale recordar que el Millonario actualmente cuenta dentro de su plantel con el chileno Paulo Díaz, el paraguayo Robert Rojas, el colombiano Miguel Borja y el venezolano Salomón Rondón. También está el uruguayo Nicolás De La Cruz, quien no ocupa cupo al tener ciudadanía argentina. Además, tiene a préstamo en Arsenal de Sarandí al colombiano Flabián Londoño Bedoya.

Seguir leyendo: