La reacción de Demichelis en el gol que cortó la racha de Salomón Rondón en el triunfo de River: “Me alegro por él”

River Plate venció 4-1 a Banfield por la fecha 20 de la Liga Profesional y se mantiene firme en la cima de la tabla de posiciones. Lucas Beltrán (por dos) y Pablo Solari habían puesto en ventaja al Millonario, por lo que el entrenador Martín Demichelis aprovechó para darle minutos a Salomón Rondón en pos de que recupere la confianza. El delantero venezolano, de 33 años, llevaba 13 encuentros sin anotar, pero se reencontró con la red en el estadio Florencio Sola. Tras un balón que corrió de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, Matías Suárez envió un centro preciso para que el atacante cabeceara a la red sin oposición.

Lo curioso fue que el entrenador, Martín Demichelis, le imprimió mayor énfasis a la celebración que el propio punta, que se abrazó tímidamente con sus compañeros, como Agustín Palavecino. El DT, que fue compañero suyo en Málaga y sabe lo que puede ofrecer, lo miró con una sonrisa amplia y apretó el puño. Aunque hoy Beltrán, Solari y Miguel Borja estén en mejor nivel, el ex defensor confía plenamente en la estrella de la Vinotinto.

* El análisis del DT del Millonario, que lidera el torneo con cuatro puntos de ventaja sobre Talleres

“Opté por cinco volantes en el segundo tiempo para que tuviéramos más equilibrio, para encontrar más pases, más control. Cuando perdíamos estábamos más compactos, más cerca. Después de la expulsión hubo más espacios. Me alegro que hayan minutos tenido jugadores que estaban más atrasados, que Salomón haya hecho un gol antes de irse con su selección... Entró Mati Suárez, Santi Simón, Elías (Gómez) jugó un buen partido; tengo un gran grupo y eso me permite hacer diferentes modificaciones”, detalló. Tenía entre sus cariantes la chance de hacer debutar al Diablito Claudio Echeverri, pero en este caso eligió que las alternativas de mayor experiencia ganaran rodaje y aplomo, como el citado caso del venezolano, que se marchará con su combinado nacional a disputar dos amistosos por la Fecha FIFA ante Honduras y Guatemala.

OTRAS DEFINICIONES DE DEMICHELIS

Los lesionados y los jugadores con más desgaste

“Enzo (Pérez) venía arrastrando en sus últimos partidos un dolor en la rodilla, pero hace tres días que está a la par del grupo y lo tendremos a disposición el sábado o el próximo. Veremos cómo se entrena. Había que poner un poquito de pausa en esa rodilla. No se había ausentado ni de un entrenamiento. Y Milton (Casco) con Nacho (Fernández) son los dos jugadores que más minutos venían sumando y si bien Nacho jugó 60′ y Milton 90, sé que venían los dos al límite y se vio que los jugadores que jugaron ante Fluminense llegaron más desgastados que el resto. Elías Gómez es un chico que se entrena muy bien, con buena predisposición y a disposición del equipo y por eso confié en él e hizo un muy buen partido”.

Los goles que viene sufriendo la defensa

“No hay solución para todo. Es fútbol. Sí, a mi manera de entender, hay que generar la mayor cantidad de opciones que se puedan, porqu no siempre tenés la contundencia de generar tres y marcar tres. Hoy hicimos cuatro. Veníamos de enfrentar a uno de los equipos más importantes de Brasil y casi no nos gravitó. Cuando arriesgas, solés quedar descompensado. No salimos a especular y esperar que pasen los minutos. Nos van a generar”.

