Sorpresa en la NBA: Micheal Jordan vendió Charlotte Hornets en una impactante cifra luego de 13 años como propietario

Michael Jordan fue propietario de los Charlotte Hornets durante 13 años (AP Foto/Chuck Burton)

Después de más de una década como propietario mayoritario, Michael Jordan ha decidido vender sus acciones de los Charlotte Hornets a un grupo inversor y dejará de ser el dueño de la franquicia de Carolina del Norte. La operación se haría en aproximadamente USD 3.000 millones, según confirmaron fuentes de la liga a la cadena ESPN.

Te puede interesar: La ex de Scottie Pippen y el hijo de Michael Jordan dieron detalles del romance que divide a las familias

“Hornets Sports & Entertainment (HSE) anunció hoy que el presidente Michael Jordan llegó a un acuerdo para vender su participación mayoritaria en los Charlotte Hornets a un grupo (“el Grupo Comprador”) liderado por Gabe Plotkin y Rick Schnall”, reza el escrito difundido en los canales oficiales del equipo.

Michael Jordan, la máxima leyenda del baloncesto y seis veces campeón de la NBA como jugador, continuará supervisando las operaciones de baloncesto hasta el Draft de la NBA del próximo jueves y el inicio de la agencia libre el 1 de julio, antes de que los flamantes propietarios asuman el mando. Tras una temporada plagada de lesiones, donde los Hornets tuvieron una marca de 27-55, tienen la selección número 2 en el draft.

Te puede interesar: Engaños, una mentira disfrazada de promesa y el festejo menos visto de la historia: el detrás de escena del último título de Jordan en la NBA

Gabe Plotkin ya poseía acciones de los Hornets; mientras que Rick Schall también propietario minoritario de Atlanta Hawks. Se espera que el acuerdo se firme en los próximos días y asumirán su rol de nuevos dueños cuando la NBA apruebe la operación.

“El grupo de compradores también incluirá a Chris Shumway, Dan Sundheim, Ian Loring, Dyal HomeCourt Partners, el artista nativo de Carolina del Norte J. Cole y el cantautor de música country Eric Church, y varios inversores locales de Charlotte, incluidos Amy Levine Dawson y Damian Mills”, agrega el comunicado.

Te puede interesar: La fallida promoción de Conor McGregor en las finales de la NBA: envió al hospital a la mascota de Miami Heat de un puñetazo y se fue abucheado

El desembarco de Michael Jordan a los Hornets fue en 2010 a cambio de USD 275 millones para convertirse en el socio mayoritario. Ya en 2020 había vendido parte de sus acciones a Gabe Plotkin, fundador y director de inversiones de Melvin Capital, y a Daniel Dundheim, fundador y director de inversiones de D1 Capital.

Michael Jordan hizo su desembarco en Charlotte Hornets en el 2010 (AP Foto/Chuck Burton)

No hay dudas que como jugador Jordan ha sido el mejor de todos los tiempos. Tiene un registro de 6-0 en Finales, ha ganado cinco veces el MVP de la liga, e impulsó el negocio a gran escala; pero como dueño no pudo llevar a los Charlotte Hornets a donde quería y no ha dado en la tecla con las decisiones deportivas.

Ahora MJ tendrá una participación minoritaria y una presencia más pasiva en la franquicia. “Como parte de la transacción, Jordan conservará una participación minoritaria en la propiedad del equipo. La transacción está sujeta a la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA. Junto con los Hornets, la propiedad de HSE incluye Greensboro Swarm (NBA G League) y Hornets Venom GT (NBA 2K League), además de administrar y operar el Spectrum Center, cada uno de los cuales se incluye como parte de la venta”, cierra la nota oficial.

Seguir leyendo: