Ja Morant recibirá una contundente sanción de la NBA tras sus constantes escándalos con armas

Ja Morant, la gran figura de los Memphis Grizzlies (Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports)

Ja Morant es una de las principales estrellas de la NBA producto de su talento y desparpajo con la pelota naranja con la camiseta de los Memphis Grizzlies, equipo que fue eliminado en primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste a manos de Los Angeles Lakers. Sin embargo, a lo largo de esta temporada también fue noticia por cuestiones extradeportivas.

Según informó ESPN, la principal cara de la franquicia de Tennessee será sancionado por la liga con 25 partidos, los cuales comenzará a cumplir al inicio de la temporada 2023/24. La cadena estadounidense también advirtió que el basquetbolista de 23 años también deberá cumplir una serie de condiciones para volver a jugar de manera oficial.

Vale recordar que el comisionado Adam Silver, tras la definición de las finales (Denver Nuggets se impuso por 4-1 en la serie contra Miami Heat) había anticipado que el atleta sería castigado por su reincidencia.

La estrella de los Memphis Grizzlies fue suspendido por la organización

Su último escándalo fue a mediados de mayo, al aparecer en un directo en Instagram sujetando un arma dentro de un coche dos meses después de haber sido suspendido por la liga estadounidense por publicar otra imagen en redes con una pistola en un club nocturno. El talentoso base apareció junto a un amigo cantando y bailando en un auto hasta que optó por sacar un revólver y mostrarlo en la dirección que su compañero estaba filmando en ese momento.

El vídeo rápidamente se volvió viral en las redes sociales y generó polémicas en torno a un jugador que fue sancionado con ocho partidos por la NBA por introducir y publicar un vídeo con un arma en un local nocturno de Colorado, tras un partido de los Grizzlies contra los Denver Nuggets. El pasado 15 de marzo, las autoridades del certamen tomó la decisión de castigar a Morant después de una reunión del comisionado Adam Silver con el jugador en las oficinas de la liga en Nueva York.

La estrella de la NBA Ja Morant con un arma en un video

Luego de su último accionar, el cuadro de Memphis publicó un comunicado oficial en sus canales. “Estamos al tanto del video en las redes sociales en el que aparece Ja Morant. Él fue suspendido de todas las actividades del equipos a la espera de una revisión de la liga. No haremos comentarios al respecto por ahora”, redactó la franquicia.

“He cometido un grave error. Puedo ver la imagen que he pintado de mí mismo con estos errores. En el futuro, voy a mostrar a todo el mundo quién soy en realidad, de qué va lo mío y cambiar la narrativa que todos tienen. Lo que puedo decir es que yo no soy esa persona. Soy un tipo de familia, siempre cuido de los míos”, explicó a mediados de Marzo en diálogo con ESPN.

Vale recordar que el deportista de 23 años no enfrentó cargos penales en el primer episodio según informó la Policía de Glendale. Las autoridades indicaron en un comunicado difundido por los medios estadounidenses que no pudieron “comprobar que existiera una causa para presentar cargos” y que no recibieron “llamadas ni peticiones de ayuda en el local nocturno por un arma”. Luego del reciente video, se abrirá una nueva investigación para rastrear la ubicación y el contexto en el que el basquetbolista portaba un arma en la calle.

Tras este segundo episodio con un arma, Ja Morant también generó revuelo mediante algunos estados que compartió en la red social Instagram: cuatro fotos de sus familiares y un mensaje para cada uno, como si fuera una despedida. “Te amo papá. Te amo mamá. Sos la mejor niña, te amo (a su hija)”. Cada frase acompañaba la imagen de sus seres queridos y en la última se veía al jugador de espaldas con la leyenda “adiós”.

Ante la incertidumbre sobre el estado del jugador, quien borró luego los mensajes, autoridades policiales del estado de Tennesse, fueron hasta su vivienda y constataron que se encontraba allí. “Les dijo que se está tomando un descanso de las redes sociales. Está bien”, contaron voceros de la oficina del sheriff del condado de Shelby al sitio estadounidense TMZ.

