“Necesito irme a casa”: el disgusto de Nikola Jokic por la fiesta del campeón de los Nuggets y los “miles” de mensajes que recibió

El pivote serbio de los Denver Nuggets se lamentó por la fecha en la que se realizará el desfile de campeón por la ciudad

Denver Nuggets hizo historia en la NBA al ganar su primer anillo de campeón en 56 años de existencia tras vencer de manera contundente a Miami Heat en la serie por 4-1. El MVP (Jugador Más Valioso) de las finales quedó en manos del serbio Nikola Jokic, quien luego de la celebración mostró un gesto de disgusto ante la pregunta de un periodista en la conferencia de prensa.

El pivote de 2.11 metros de altura y 28 años quedó descolocado luego de que un cronista le consultara acerca de sus sensaciones tras haber ganado su primer título en la liga de básquet de los Estados Unidos y las expectativas de cara a la clásica caravana de los campeones, en la que los fanáticos celebran en las calles mientras los jugadores desfilan por la ciudad a bordo de un autobús descapotable.

“¿Cuándo es el desfile?”, preguntó Jokic a su asistente, con rostro de preocupación. “El jueves”, le contestaron. Al serbio no le gustó nada la respuesta y expresó pasando su mano sobre la frente: “No puede ser, necesito estar en casa”. El evidente fastidio del Joker se dio minutos después de haber ganado el quinto punto de la serie ante los Heat por 94-89 en el cual el balcánico aportó 28 puntos y 16 rebotes en 42 minutos de juego.

Pero no fue el único momento de estrés que vivió el dos veces elegido como MVP de la NBA, ya que en otra de las preguntas de la prensa atinó a mostrar su teléfono celular para chequear cuántos mensajes de felicitación tenía para leer. “¡Uff, maldición! Tengo miles de mensajes de texto. Voy a apagar este teléfono”, dijo tras lanzar a un lado el aparato.

El pivote de Denver Nuggets mostró cuántos mensajes de texto recibió en su teléfono celular tras ganar la final de la NBA

Este excelso basquetbolista tiene un perfil bajo y está alejado de las grandes polémicas. Prefiere la tranquilidad e incluso, durante su adolescencia en Serbia, elegía quedarse en casa descansando mientras sus hermanos practicaban deportes. “Me encantaban algunas clases, como matemáticas e historia, eso es todo. Pero no me gustaban las actividades físicas. Incluso en mi época de la secundaria no podía hacer una flexión de brazos”, recordó en una entrevista.

Nikola Jokic nació en Sombor el 19 de febrero de 1995, en medio de la Guerra de las Balcanes. Tenía cuatro años cuando las tropas de la OTAN bombardearon su ciudad y su infancia estuvo marcada por el terror. “Recuerdo las sirenas, los refugios antibombas, las luces siempre apagadas... Vivíamos prácticamente en la oscuridad. Incluso a las 9 de la mañana todo estaba apagado. Yo no podía salir solo, mi madre no me dejaba si no me acompañaban mis hermanos”, contó en el sitio Bleacher Report.

Cuando empezó a jugar básquet en la escuela empezó a descubrir todo el potencial que podría desarrollar en el deporte. Su altura y capacidad para leer el juego lo distinguieron del resto. A pesar de amar a sus caballos y pasar tiempo en la granja, Jokic se volcó al profesionalismo y fue elegido en el Draft de la NBA por los Nuggets en 2015. Nikola debió hacer otros sacrificios como someterse a un tratamiento especial por su adicción a la Coca-Cola. Llegó a beber hasta tres litros de la refrescante bebida azucarada, lo que ponía en riesgo su salud.

Con anillo en mano, Jokic estará en la famosa caravana de campeón junto a sus compañeros celebrando junto al público que los acompañó durante toda la temporada. Ya habrá tiempo para sus vacaciones y reencuentro con la familia en su querida Serbia.

El pívot de los Nuggets de Denver Nikola Jokic celebra con sus compañeros tras ganar el campeonato de la NBA al vencer en el juego 5 de las Finales de la NBA al Heat de Miami el lunes 12 de junio del 2023. (AP Foto/Jack Dempsey)

