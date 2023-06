Quimsa derrotó otra vez a Boca Juniors en la Bombonerita y quedó a una victoria de ganar la Liga Nacional

Quimsa dio el golpe nuevamente en la Bombonerita y quedó a un paso de ganar la serie (Fotos: Credito: Matias Garcia / Liga Nacional)

Quimsa volvió a pisar fuerte en un estado Luis Conde colmado en su capacidad para imponerse por 83 a 78 ante Boca Juniors en la Bombonerita. De este modo, la Fusión demostró una gran muestra de carácter para llevarse a Santiago del Estero dos victorias valiosas que colocaron a la Fusión 3-1 arriba en la serie y a sólo un triunfo de proclamarse campeón de la Liga Nacional. El próximo duelo será este miércoles, desde las 21.10, en la casa del Xeneize. El próximo duelo será este viernes 16 de junio, a las 21.10, en el Estadio Ciudad.

Te puede interesar: Liga Nacional: Boca se quedó con una verdadera batalla ante Quimsa y empató la serie

Tras recuperar la ventaja en el primer duelo disputado en La Boca, el conjunto visitante volvió a demostrar todo su poderío al quedarse con un triunfo categórico al tener el marcador a su favor los 40 minutos. Los dirigidos por Leandro Ramella, con una mezcla de juego asociado y buen tiro exterior, le propinó otro golpe a los de Carlos Duro

Los 10 triples que encestó la Fusión, además de servirle para aumentar la ventaja en el tablero, pareció ser devastador en lo anímico al Xeneize, que nuevamente sufrió la acotada rotación luego de la lesión de Leo Mainoldi. En el cuarto compromiso uno de los factores clave en el resultado fue la pareja foránea conformada por Brandon Robinson y Eric Anderson, autores de 21 y 17 puntos, respectivamente. En el local nuevamente se destacó Carlos Schattmann, con 17 tantos, dos asistencias y una tapa.

Te puede interesar: La historia de Mauro Cosolito, figura de Quimsa: del cambio en su vida por ser diabético al milagroso accidente que protagonizó en una autopista

“Tenemos los pies sobre la tierra y eso es lo más importante para nosotros. Sabemos que es una serie muy larga y la clase de jugadores que tiene Boca, por eso tenemos que estar enfocados al 100 o 110% para no dejar nada librado al azar. Si bien es un deporte, si nosotros hacemos todos los detalles que venimos trabajando durante el año, tenemos más posibilidad de ganar”, manifestó Sebastián Acevedo en conferencia de prensa. Y luego, añadió: “Quizás somos un equipo un poco más largo, pero tenemos que hacerlo sentir. En mi caso me toca estar en la segunda unidad, sé el trabajo que tengo que hacer y el rol que tiene cada uno en el equipo, eso es lo más importante. Tenemos que entrar a desgastar al rival, son jugadores con mucha experiencia, saben regular la energía y hasta cómo jugar con el cansancio, por eso no tenemos que relajarnos. Creo que ahí es donde está la clave para hoy poder festejar, pero ya mañana deberemos ponernos a pensar en el viernes que es el partido más importante para nosotros”.

Quimsa se quedó con los dos juegos ante Boca en la Bombonerita y colocó la serie 3-1 a su favor. (Fotos: Credito: Matias Garcia)

Con este resultado, Quimsa, campeón de la Liga Nacional en 2015, quedó a sólo un paso de quitarse la espina luego de quedarse a las puertas del título en las dos últimas temporadas al caer en la final (primero ante San Lorenzo y luego contra Instituto). Boca Juniors, por su parte, es el cuarto máximo ganador de la competición, con tres estrellas (1996-97, 2003-04 y 2006-07), aunque no llegaba a una definición desde 2007.

Te puede interesar: Liga Nacional: Quimsa se levantó en la Bombonerita y recuperó la ventaja contra Boca

Formaciones:

Boca Juniors: Franco Balbi, Carlos Schattmann, Marcos Mata, Jamari Taylor, Raven Barber. DT: Carlos Duro.

Quimsa: Juan Ignacio Brussino, Brandon Robinson, Mauro Cosolito, Fabian Ramírez Barrios, Eric Anderson. DT: Leandro Ramella.

Estadio: Luis Conde (La Bombonerita)

Cronograma y resultados de las finales de la Liga Nacional:

Juego 1: Quimsa 85-68 Boca Juniors (Estadio Ciudad, Santiago del Estero)

Juego 2: Quimsa 72-75 Boca Juniors (Estadio Ciudad, Santiago del Estero)

Juego 3: Boca Juniors 78-83 Quimsa (Bombonerita, Buenos Aires)

Juego 4: Boca Juniors 64-73 Boca Juniors (Bombonerita, Buenos Aires)

Juego 5: viernes 16, a las 21.10 (Estadio Ciudad, Santiago del Estero)

Juego 6*: lunes 19, a las 21.10 (Bombonerita, Buenos Aires)

Juego 7*: 22 de junio, a las 21.10 (Estadio Ciudad, Santiago del Estero)

* En caso de ser necesario

Seguir leyendo: