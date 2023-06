Liga Nacional: Quimsa se levantó en la Bombonerita y recuperó la ventaja contra Boca

Quimsa se impuso ante Boca en condición de visitante (Credito: Marcelo Endellie)

Con un estadio Luis Conde colmado en su capacidad, Quimsa demostró una muestra de caracter al imponerse por 83 a 78 ante Boca Juniors en la Bombonerita y recuperar la ventaja que le habían quitado en el último juego de local. De esta manera, el combinado santiagueño aventaja la serie por 2 a 1. El próximo duelo será este miércoles, desde las 21.10, en la casa del Xeneize.

En un encuentro parejo y cambiante, una de las claves fue la figura de Brando Robinson, quien con una seguidilla de puntos (un triple, un doble y seis libres), más un rebote defensivo, terminó inclinando la balanza para que el conjunto visitante se quedara con el tercer capítulo. De esta manera, el norteamericano acumuló un total de 18 puntos. El otro hombre destacado de los dirigidos por Leandro Ramella fue Mauro Cosolito. El capitán de Quimsa cerró una planilla con 20 puntos (5 de 6 en triples) y dos rebotes.

Vale destacar que los santiagueños terminó todos los cuartos arriba: 14-23, 35-47 y 58-64. En el arranque del tercero llegó incluso a escaparse por 14 (35-49). El Xeneize nuevamente volvió a sufrir la acortada rotación producto de la lesión de Leo Mainoldi. Carlos Schattmann, con 23 puntos y cinco asistencias volvió a ser la principal carta en ofensiva del equipo azul y oro. También fue para valorar las 13 unidades de Raven Barber y la actuación de Marcos Mata (11 unidades, 10 recobres).

Quimsa aventaja a Boca Juniors por 2 a 1 en las finales de la Liga Nacional (Credito: Marcelo Endellie)

“Nuestro primer tiempo fue bueno, a pesar de que nos hicieron 21 puntos en el segundo cuarto. Creo que a lo largo del juego tuvimos más veces el control, igualmente fue muy parejo y tuvimos un mejor cierre de nosotros. Cuando Boca se acercó, lo sostuvimos desde la defensa porque nos estaba costando mucho anotar. Lo que destaco es la personalidad del equipo, sobre todo en el cierre porque Boca tiene mucha jerarquía y lo demostró en el segundo juego cuando a nosotros nos costó muchísimo anotar en el final”, contó Ramella en conferencia de prensa.

Con este resultado, Quimsa, campeón de la Liga Nacional en 2015, quiere demostrar que la tercera es la vencida y sacarse de una vez la espina tras quedarse a las puertas del título en las dos últimas temporadas al caer en la final (primero ante San Lorenzo y luego contra Instituto). Boca Juniors, por su parte, es el cuarto máximo ganador de la competición, con tres estrellas (1996-97, 2003-04 y 2006-07), aunque no llegaba a una definición desde 2007. No obstante, los de Carlos Duro ya demostraron en la llave ante la Gloria que no se lo puede dar por muerto.

Formaciones:

Boca Juniors: Franco Balbi, Carlos Schattmann, Marcos Mata, Jamari Taylor, Raven Barber. DT: Carlos Duro.

Quimsa: Juan Ignacio Brussino, Brandon Robinson, Mauro Cosolito, Fabian Ramírez Barrios, Eric Anderson. DT: Leandro Ramella.

Estadio: Luis Conde (La Bombonerita)

<b>Cronograma y resultados de las finales de la Liga Nacional:</b>

Juego 1: Quimsa 85-68 Boca Juniors (Estadio Ciudad, Santiago del Estero)

Juego 2: Quimsa 72-75 Boca Juniors (Estadio Ciudad, Santiago del Estero)

Juego 3: Boca Juniors 78-83 Quimsa (Bombonerita, Buenos Aires)

Juego 4: miércoles 14 de junio, a las 21.10 (Bombonerita, Buenos Aires)

Juego 5: viernes 16, a las 21.10 (Estadio Ciudad, Santiago del Estero)

Juego 6*: lunes 19, a las 21.10 (Bombonerita, Buenos Aires)

Juego 7*: 22 de junio, a las 21.10 (Estadio Ciudad, Santiago del Estero)

* En caso de ser necesario

