Kylian Mbappé rompió el silencio: la frase más irónica sobre su carta al PSG y la respuesta al presidente Macron

Kylian juega al misterio con su futuro en el París Saint Germain (Foto: Reuters)

Francia está listo para arrancar el recambio generacional luego de la derrota frente a Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022. La ventana marzo la inició con victorias frente a Irlanda y Países Bajos en la clasificatoria para la Eurocopa. En el horizonte aparecen los choques contra Gibraltar y Grecia para reanudar el camino hacia la competencia continental y Kylian Mbappé cumplió su deber de capitán al presentarse en la conferencia de prensa junto al entrenador Didier Deschamps.

Apenas se sentó frente al micrófono, la primera pregunta fue respecto al escrito que le envió a los dirigentes del París Saint Germain. “¿Si voy a dejar el PSG? Ya respondí este tema. Dije que mi objetivo es quedarme en el club, es mi única opción en este momento. Estoy listo para volver cuando empiece de nuevo la temporada”, explicó Kiki. Además, agregó con cierta ironía que le sorprendió la repercusión que tuvo la noticia: “No pensé que una carta fuera a matar a nadie ni que yo hubiera ofendido a nadie, no se pueden controlar las reacciones. Pero no me importa”.

Dentro de las miles de opiniones que recibió el tema, un personaje inesperado que se expresó fue el presidente de Francia Emmanuel Macron. “El presidente no tiene ninguna influencia sobre mi carrera. Él quiere que me quede en París, mi objetivo es quedarme. Así que estamos en la misma onda”, añadió al respecto de las declaraciones del mandatario en las que admitió que iba a hacer lo posible para retener a Mbappé en la liga de Francia.

La presión es un condimento externo que acompañará a Kylian a lo largo de su trayectoria, pero la Tortuga detalló que ya sabe cómo manejarla. “Estoy acostumbrado desde muy joven. Sólo estoy pensando en el partido de mañana. Ésa es mi única preocupación. Lo que pase fuera es secundario, siempre supe administrar esta cuestión. Quiero demostrar mañana que soy un gran jugador”, respondió ante la mirada de los periodistas presentes en la sala.

Mbappé destacó el buen ambiente que tiene el actual plantel de Francia (Foto: Reuters)

Didier Deschamps le otorgó el privilegio de portar la cinta de capitán luego del retiro internacional de Hugo Lloris y Mbappé resaltó que disfruta el vestir los colores de su país. “Nunca dudé en venir. En absoluto. Tengo una responsabilidad y unos cuantos ruidos externos no van a hacer que eluda mi responsabilidad, así que era importante estar aquí hoy. No voy a esquivar las conferencias”, clarificó sobre su posición de privilegio.

Por otro lado, apuntó hacia su siguiente objetivo con Les Bleus: “Siempre dije que mi sueño era jugar los Juegos Olímpicos, pero no lo forzaré porque no está en las fechas de la FIFA, si puedo participar será con mucho gusto. Si no, mala suerte”. Vale recordar que la próxima edición se realizará en París en 2024 y Kiki desea darle la segunda medalla dorada a su combinado nacional tras la consagración en Los Ángeles 1984.

Y concluyó con una última reflexión. “Nunca debemos olvidar que es un privilegio jugar con Francia y vamos a demostrar que estamos orgullosos de llevar la camiseta. Tuvimos una gran semana con el grupo y queremos ponerlo en práctica con una buena victoria sobre Gibraltar”, cerró Mbappé.

