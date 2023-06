“Había unos cuantos Grealish”: Germán Pezzella dio detalles de los festejos de la selección argentina tras ganar el Mundial

El defensor de la Albiceleste es uno de los citados de la selección argentina para enfrentar a Australia

Jack Grealish se transformó en uno de los personajes del fin de semana después de haberse consagrado campeón de la Champions League con el Manchester City. El delantero de desinhibió por completo para mostrar su faceta más descontracturada bebiendo una gran cantidad de alcohol en las horas posteriores a las celebraciones por el título, en las cuales participó Julián Álvarez como integrante del plantel. La Araña recién se incorporó este miércoles a la selección argentina y esta situación sirvió como un inesperado parangón para relacionar los festejos de los Ciudadanos con los de la Albiceleste tras ser campeón del mundo.

Te puede interesar: Encuentro de campeones del mundo en Ibiza: la divertida noche de fiesta que vivieron los jugadores de la selección argentina con sus parejas

Luego del arribo de su compañero, Germán Pezzella concedió una entrevista con DSports en la que fue consultado por la caravana del plantel en su llegada al país para recibir el cariño de los hinchas luego de vencer a Francia en el Estadio Lusail. “¿Quién fue el Grealish de los festejos? Estás loco. Si llego a nombrar a alguno, me matan”, inició el futbolista de 31 años. Y agregó sobre Álvarez, quien fue uno de los primeros en mostrar una cara desconocida mientras bebían alcohol en la comodidad de un micro descapotable: “Julián es un señor, se puede tomar dos vasos más y no le cambia la cara, está paradito, firme, no lo hace notar”.

“Pero más que un Grealish, había unos cuantos Grealish”, confesó entre risas. A continuación, el periodista Federico Rodas indagó en esta cuestión y le mencionó a Lionel Scaloni, otro de los protagonistas que se había mostrado muy efusivo en la bienvenida. A puro reflejo, Pezzella respondió: “¿Estás loco, me querés hacer hablar del técnico? Me va a sacar volando de acá, ja”.

Te puede interesar: El equipo competitivo de Messi será la selección argentina: la espera en un predio con playas y palmeras

Por otro lado, el defensor, que viene de cerrar una buena temporada con el Betis de España gracias a los 39 partidos disputados en el curso, volvió a manifestarse sobre su cariño por River Plate, una institución que lo cobijó en sus inicios y por la cual siempre ha destacado su deseo de regresar en algún momento de su carrera: “Se extraña el día a día, el Monumental, la gente... Al vivir tantos años ahí adentro, ponerte esa camiseta pasa a ser tu forma de vida y nos deja marcados para siempre”.

Más allá de estos tópicos, el ex hombre de Fiorentina se metió de lleno a su citación para los amistosos de este jueves y lunes ante Australia e Indonesia, respectivamente. En particular, se refirió al recibimiento que tuvieron en China: “Es impresionante. A cada lugar que vamos, salimos del hotel o llegamos del entrenamiento, hay un mundo de gente en la calle y tienen que poner las vallas porque sino no podríamos pasar. Desde diciembre pasado es todo una locura vayamos donde vayamos”.

Pezzella jugó 139 partidos con el Betis desde que llegó en 2015 (REUTERS/Phil Noble)

En consonancia, ponderó que nadie tiene el puesto asegurado con la Celeste y Blanca: “No pasa todos los días ser campeón del mundo, pero nosotros estamos acostumbrados a que todo sea muy rápido y el fútbol es presente. Uno no puede vivir de lo que haya conseguido y sobre todo con esta camiseta que depende mucho de la actualidad de cada uno; no porque uno haya estado en el plantel campeón del mundo va a seguir estando”. “Ahí está el hambre que tiene este grupo, que da igual lo que haya pasado o que se juegue un amistoso o alguna competencia, siempre está ese hambre y esas ganas de ganar”, agregó.

Te puede interesar: El romántico posteo que Julián Álvarez le dedicó a su novia Emilia Ferrero tras ganar la Champions: “Nunca dejes de sonreír”

“Hay mucha competencia. Hay muchos jugadores argentinos en todas las ligas del mundo. Hay chicos jóvenes que lo están haciendo muy bien y quizás alguien haya quedado afuera de la lista del Mundial, pero no quiere decir que esté menos preparado que el resto. La selección argentina está siempre en constante cambio porque depende de la actualidad de cada uno y eso te trae acá. Después, el entrenador decide quién se merece estar o no, pero siempre pensando en lo mejor para la Selección”, señaló.

Además, Pezzella contó la inconsciencia que aún respira después de haber ganado el tercer Mundial de la historia: “Uno no se levanta a la mañana pensando ‘Uh, soy campeón del mundo‘. Para nosotros pasó demasiado rápido y te lleva a normalizar ciertas cosas que, cuando uno se pone a pensar en frío, ni siquiera tomamos dimensión de lo que fue todo: nosotros jugamos la final en Lusail y a la semana estábamos jugando en nuestros clubes. No hubo tiempo de analizar todo en frío porque la dinámica te llevaba a poner la cabeza en otra cosa. Sí es cierto que cuando vuelvo a mi ciudad o mismo en España y alguna persona te saluda en la calle, lo primero que te dicen es ‘campeón del mundo‘. Ahí te quedás dos segundos pensando y es muy fuerte, pero después el día a día sigue con la misma normalidad”.

Seguir leyendo: