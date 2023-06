Messi en la TV de China: le enseñaron cómo decir su apellido, habló de la Copa América 2024 y su idea de no ser entrenador

Le enseñaron a decir su nombre a Messi en la TV de China

La llegada de la selección argentina a China generó una revolución. Cientos de personas se acercaron a las afueras del hotel donde convive el plantel que tiene a Lionel Messi como la cara visible del equipo que se consagró campeón en la Copa del Mundo de Qatar. Y como era de esperarse, el astro rosarino es el más solicitado por los fanáticos chinos y de países cercanos. Todos tienen su camiseta, una foto o esperan poder sacarle una foto aunque lo vean a metros de distancia.

Te puede interesar: Las imágenes de la primera práctica de la selección argentina en Beijing: la agenda del equipo de Scaloni

A la espera del duelo amistoso ante Australia en el estadio “Nido de Pájaros”, lo que será una reedición de los octavos de final del último Mundial, y después de haber participado de una entrevista en la que dio a entender que hoy no piensa en llegar al próximo Mundial a jugarse en 2026, Messi volvió a hablar para la TV de China.

Al principio de la nota, el entrevistador le mostró cómo se pronuncia su apellido y eso le causó sorpresa al histórico número 10 de la Selección. “Igual”, alcanzó a decir después de esbozar una sonrisa. Luego de eso, al flamante nuevo jugador del Inter Miami le volvieron a preguntar si llegaría a la próxima Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Te puede interesar: Ola de estafas por Messi en China: ofrecen una cena con el astro por 40 mil dólares

“Faltan muchos años todavía para eso. Mi objetivo es el día a día, seguir rindiendo al máximo y que las cosas se vayan dando como se tengan que dar. Prefiere pensar en corto y no a largo plazo”, explicó Messi en el canal CCTV5.

Acto seguido, al ex número 30 del PSG le recordaron la conquista de la medalla de oro que logró el seleccionado argentino en Beijing 2008. ¿Qué dijo sobre lo sucedido en la misma hace 15 años y con Maradona en el estadio? “Fue un momento muy especial, haber estado en los Juegos Olímpicos en ese momento. Son muchos años después de ese título, pasó muchísimo tiempo, siempre que venimos a China la gente nos trató bien, con mucho cariño, hay gente esperándonos cuando salimos a hacer un entrenamiento, en el estadio. Es impresionante como nos siguen y quieren estar cerca nuestro. Muy agradecido”, aclaró.

Messi en la Tv China hablo de su Deseo De Conseguir La Copa América 2024

Luego de eso, le explicó al conductor del segmento las razones que le impidieron en otras visitas o en esta, poder conocer lugares turísticos de Pekín. “La realidad es que, cuando venimos, conocemos muy poco del país porque estamos en el hotel, del hotel al estadio y no nos da mucho tiempo para conocer a todos los lugares que vamos pasamos un poco por lo mismo. No llegamos a conocer mucho porque pasamos mucho en los hoteles”.

Te puede interesar: Argentina volvió a entrenarse en China: la formación que analiza Scaloni ante Australia y la posible ausencia de Messi ante Indonesia

Al ser consultado sobre la consagración que le permitió a la selección argentina en Qatar, Leo se enfocó más en lo que se viene para el combinado nacional. En 2024, Messi sabe que hay un torneo por jugarse y quiere volver a ser protagonistas.

“Fue un momento impresionante para nosotros, histórico para la selección. Ahora estamos disfrutando de lo conseguido, pero mirando hacia el futuro que dentro de un año tenemos una Copa América. Tratar de llegar al máximo nivel, de conseguirla, y creo que esa es la mentalidad de este grupo. Esforzarse al máximo para llegar a la competición y a cada partido de la mejor manera para competir”.

Otras frases de Messi en la TV de China:

¿Quiere ser DT en un futuro? Hoy por hoy no pienso en ser entrenador. Mi intención, no creo que lo sea, pero después pueden pasar más cosas después que deje el fútbol. Se que, hoy por hoy, entrenador no sería, pero todo puede pasar.

Cómo cuida su físico: El cuidarse en las comidas, el buen descanso, es muy importante para cualquier deportista de elite, no solo para el fútbol. El descanso, nosotros jugamos muchos partidos seguidos por año, y creo que alimentarse bien y sobre todo descansar bien es importante a la hora de competir.

Cuál fue el partido más relevante que jugó: Tuve muchos partidos importantes y de gran trascendencia como finales de Champions o la final del Mundial 2014 en la que no tuvimos la suerte de ganarla. Tuve la suerte durante toda mi carrera, jugar muchísimos partidos importantes, ganar muchas cosas y otras no cumplir el objetivo que teníamos. Es difícil decir un partido, pero creo que pasé por muchos.

Seguir leyendo: